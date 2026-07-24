El rebelión de las Cucarachas se hace fuerte en la India y extiende las protestas en todo el país

El movimiento juvenil indio Cockroach Janta Party (CJP), mejor conocido como el partido de las 'Cucarachas', convocó para este viernes una protesta nacional contra la brutalidad policial, días después de que las autoridades reprimieran una multitudinaria marcha en la capital, Nueva Delhi, que exigía la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, y que dejó 60 heridos y70 detenidos. Una de las caras más visibles del movimiento juvenil que protesta desde hace semanas en las calles de Nueva Delh, el activista indio Sonam Wangchuck, dio por finalizada su huelga de hambre iniciada hace veintiséis días para exigir la renuncia del responsable de la cartera de Educación.

Según reportaron agencias locales en la madrugada del viernes, Wangchuck rompió su ayuno después de que altos funcionarios del Gobierno se comprometieran a no presentar cargos contra los manifestantes del Cockroach Janta Party (CJP), movimiento que lidera las protestas y al que el activista se unió el mes pasado. La decisión llega en vísperas de esta nueva jornada de protestas a nivel nacional convocada por el CJP. "Nos sentimos aliviados y agradecidos de que el Sr. Sonam haya puesto fin a su huelga de hambre tras 26 días (...) La protesta pacífica del Cockroach Janta Party en Jantar Mantar continuará hasta que Dharmendra Pradhan dimita", declaró en X el fundador del CJP, Abhijeet Dipke. Durante semanas, Wangchuk sobrevivió a base de agua y sal en el campamento del CJP en el centro de Nueva Delhi, donde perdió hasta once kilogramos de peso antes de romper su ayuno.

En un intento por calmar una protesta juvenil, el primer ministro indio, Narendra Modi, anunció el jueves la creación de tribunales especiales para acelerar los procesos por filtraciones de exámenes oficiales y declaró horas después que su gabinete tomaría medidas adicionales, aunque el CJP respondió que las manifestaciones continuarán por todo el Estado hasta la renuncia del ministro, a quien señalan como el responsable político de una serie de filtraciones e irregularidades en varios exámenes oficiales, un asunto especialmente sensible en un país donde millones de jóvenes compiten cada año por plazas educativas y empleos públicos.

Aunque el detonante son los escándalos en los exámenes oficiales, la protesta ha servido para canalizar un descontento juvenil más amplio, alimentado por la falta de oportunidades y una frustración acumulada con el Gobierno de Modi, quien cumple ya doce años al mando del país más poblado del mundo.

Un patinazo del presidente del Supremo

El movimiento nació tras un patinazo del juez del Supremo Surya Kant, quien llamó "cucarachas y parásitos" a los jóvenes desempleados y activistas que, al carecer de un plan mejor para ocupar sus vidas, se dedicaban a "atacar a todo el mundo" desde el activismo social o el periodismo. Lejos de estigmatizar al colectivo, sus palabras provocaron un inesperado orgullo de clase entre los aludidos, quienes argumentaron que las cucarachas surgen, precisamente, en ecosistemas tan hostiles como el que la India representa hoy en día para su juventud.

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Impulsado por millones de jóvenes seguidores en las redes sociales, el movimiento pronto se sumó a un descontento más generalizado por el desempleo, la reducción de oportunidades y un sistema educativo que, en opinión de muchos jóvenes indios, les ha fallado. Sin embargo, hasta la semana pasada, muchos miembros del partido gobernante, el BJP, restaban importancia al movimiento "Cucaracha", considerándolo poco más que un fenómeno de las redes sociales. Esto cambió después de que el activista Sonam Wangchuk llevara a cabo el mencionado ayuno de protesta de tres semanas y la policía lanzara una ofensiva en respuesta a la marcha de esta semana hacia el Parlamento de la India.