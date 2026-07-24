La ONU pide la evacuación de unos 6.000 marinos que siguen atrapados en Ormuz por la guerra

La portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha pedido este viernes la evacuación de unos 6.000 marinos que siguen atrapados en el estrecho de Ormuz a medida que continúa la ofensiva contra Irán y el bloqueo de las embarcaciones, que no pueden navegar de forma segura para abandonar el golfo Pérsico. Esta protección, asegura, incluye "asegurar el acceso efectivo a la asistencia consular, los suministros y servicios esenciales, así como facilitar las evacuaciones y repatriaciones"

Así, la portavoz Shabia Mantoo ha lamentado que la cifra podría ser superior dado que muchos otros trabajadores se encuentran desaparecidos. "Se cree que están atrapados en el golfo Pérsico en diversos buques de menor tamaño o que no han sido localizados de momento", ha afirmado, según un comunicado. La portavoz de Turk ha denunciado que algunos de ellos han sido "abandonados" en alta mar "sin apoyo ni posibilidad de repatriación e incluso sin el pago de los salarios adeudados". "Tenemos conocimiento de al menos nueve buques, con 93 tripulantes a bordo, abandonados en la zona desde el inicio de la guerra", ha añadido.

Llamamiento al fin de los ataques contra buques civiles

"Los marinos han sido dejados a bordo de sus buques a su suerte, sin alimentos, agua, combustible, atención médica, electricidad ni medios para comunicarse con sus familias. Se enfrentan a un aislamiento y confinamiento prolongados en una zona de conflicto, con incertidumbre sobre su seguridad y desembarque, lo que pone en grave riesgo su bienestar físico y mental", ha explicado. "Estos trabajadores siguen expuestos a las hostilidades, ya que continúan los ataques mortales en el Estrecho, enfrentándose a riesgos inminentes de morir o sufrir heridas", ha sostenido, antes de informar de que ya son 17 los tripulantes muertos desde el inicio del conflicto.

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Es por ello que ha recalcado que "los ataques contra buques civiles son inaceptables y deben cesar". "Están protegidos por el Derecho Internacional", ha aseverado Mantoo, que ha señalado que la ONU está "preocupada por la situación" actual en la zona, pero también en el mar de Azov y en el mar Negro. "Los marinos tienen derecho a elegir o aceptar libremente un trabajo, lo que incluye la decisión de navegar o continuar navegando en zonas de alto riesgo", ha puntualizado.