Guerra de Irán, en directo | Última hora

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Precedente "peligroso" Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha respondido en redes ha denunciado que "confiscar bienes de otra nación para pagar reclamaciones futuras inconexas sienta un precedente peligroso". "Quienes celebren o se beneficien de estos fondos deben recordar: una vez los gobiernos normalizan la confiscación, no están a salvo los bienes de nadie", ha advertido, antes de agregar que "el caos resultante no será ni agradable ni pacífico". De este modo, el jefe de la diplomacia iraní ha apuntado a la posibilidad de que la República Islámica responda con confiscaciones a la política esbozada por Trump. Con todo, y de modo similar al inquilino de la Casa Blanca, Araqchi no ha especificado si con esas "reclamaciones inconexas" se refiere las hipotéticamente realizadas por ataques hutíes en el mar Rojo, o bien a las que puedan ser presentadas por los "incendios" y "explosiones" en buques que han intentado cruzar el estrecho de Ormuz, incidentes que las Fuerzas Armadas iraníes han ido anunciando en comunicados en los que no llegan a reivindicar su responsabilidad, si bien han aludido en múltiples ocasiones al peligro de intentar navegar por rutas minadas.

Trump afirma que "todo daño" a buques será pagado con "fondos iraníes en posesión de EEUU" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que todo daño causado a buques y cargamentos --presumiblemente en el estrecho de Ormuz, aunque ha responsabilizado a Teherán de los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen a embarcaciones en el mar Rojo--, "será pagado con fondos iraníes que Estados Unidos tiene en posesión". "Hasta nuevo aviso, que a partir de este momento, todos y cada uno de los daños causados a buques, cargamentos o cualquier elemento relacionado con ellos serán pagados con los fondos iraníes que Estados Unidos tiene en su poder y controla", ha declarado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje en redes sociales. En el mismo, ha subrayado que, aunque "estos daños pueden ser muy cuantiosos (...), ésta es la forma justa y equitativa de proceder". Aunque Trump no ha precisado el rango geográfico de esta declaración, cabría suponer que alude a las aguas del estrecho de Ormuz y de los dos golfos que une, el Pérsico y el de Omán, en donde Irán tiene línea de costa.

Merz condena los ataques de los hutíes contra barcos saudíes en el mar Rojo El canciller alemán, Friedrich Merz, condenó este jueves los recientes ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra petroleros comerciales de Arabia Saudí en el "mar Rojo". "El Gobierno condena enérgicamente los ataques de los hutíes contra buques saudíes en el mar Rojo", dijo Merz en un comunicado, en el que se solidarizó con Arabia Saudí y pidió "de inmediato" el fin de las hostilidades lanzadas por el grupo rebelde apoyado por Irán.

La Casa Blanca niega que Netanyahu pidiera condicionar el pacto nuclear con Arabia Saudí La Casa Blanca negó este jueves que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidiera al presidente, Donald Trump, condicionar el futuro del acuerdo nuclear entre EE.UU. y Arabia Saudí a la adhesión del reino árabe a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel. A pesar de que Washington informó la víspera sobre la firma de un pacto con Riad para el desarrollo del programa nuclear saudí, Trump dijo este jueves que todavía se están negociando detalles del convenio, que no incluirá el enriquecimiento de uranio y estará "totalmente condicionado" a que Arabia Saudí establezca lazos diplomáticos con Israel.

El primer ministro iraquí promete en Teherán que su territorio no será usado contra Irán El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, prometió este jueves que "no permitirá que ninguna amenaza" contra Irán provenga de Irak, durante su visita oficial en el país, donde reafirmó "la solidez de las relaciones" y abogó por "inversiones conjuntas en diversos sectores". Al Zaidi encabezó la delegación iraquí en las conversaciones con la parte iraní, representada por su presidente, Masud Pezeshkian, y "ambas partes abordaron diversos temas de interés mutuo, incluyendo el establecimiento de un mecanismo para el funcionamiento del comité económico conjunto iraquí-iraní", indicó en un comunicado la Oficina de Prensa del primer ministro. La nota hizo hincapié en que la seguridad de ambos países "está interrelacionada y que no permitirán que ninguna amenaza contra Irán provenga de territorio iraquí", y abogó por inversiones conjuntas en diversos sectores.

La Cámara de EEUU vuelve a votar en contra de la guerra en Irán La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves una nuevo texto que pide la retirada de las tropas estadounidenses de la guerra contra Irán, una medida de carácter simbólico ante la oposición de la Casa Blanca. Cuatro congresistas republicanos se unieron a la oposición demócrata y votaron a favor de este texto. La votación tuvo lugar tras la muerte en los últimos días de cuatro militares estadounidenses por ataques iraníes, lo que eleva a 18 el balance para Estados Unidos desde que, junto con Israel, desencadenó la guerra contra Irán el 28 de febrero. A finales de junio, ambas cámaras del Congreso ya habían aprobado una resolución similar.

EEUU amenaza con castigar a Irán tras ataques de rebeldes de Yemen a buques La guerra en Oriente Medio se extiende a nuevos frentes y amenaza con repercusiones para la economía global con la ofensiva de los rebeldes de Yemen, aliados de Irán, contra buques sauditas en el mar Rojo. El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con un "gran castigo militar" a Irán y a los rebeldes hutíes de Yemen si lanzan nuevos ataques. Las hostilidades entre Estados Unidos e Irán se reanudaron a principios de este mes tras un alto el fuego que duró apenas semanas, en una espiral que volvió a sumir a la región en un caos por el control del vital estrecho de Ormuz.

El secretario general de la ONU alerta que Oriente Medio se está "saliendo de control" y pide "dar marcha atrás" El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó este jueves de que la situación en Oriente Medio se está "saliendo de control" tras el aumento incesante de las hostilidades en la región y pidió "dar marcha atrás". "La situación se está saliendo de control. Está al borde de lo inimaginable. Es hora de dar marcha atrás", declaró Guterres ante el Consejo de Seguridad en una sesión convocada por la República Democrática del Congo y Pakistán sobre la resolución pacífica de conflictos.

Irán condena que Reino Unido haya dejado a Estados Unidos usar sus bases para ataques El Gobierno iraní condenó este jueves que Reino Unido haya autorizado por primera vez a los aviones estadounidenses usar sus bases militares para atacar a Irán, con lo que considera que se ha vuelto "cómplices de crímenes de guerra". El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, aseguró en un comunicado que esta decisión viola la carta de las Naciones Unidas. "La participación, asistiendo con la planificación y el desarrollo de los ataques sobre Irán supondrá complicidad con crímenes de guerra", advirtió.