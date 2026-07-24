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Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Àlex Álvarez García
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
El destituido ministro de Defensa de Ucrania insiste en volver al cargo
El exministro de Defensa de Ucrania - cuya destitución desencadenó una semana de protestas y obligó a renunciar al comandante en jefe del país - declaró este jueves que rechaza las ofertas del presidente Volodimir Zelenski para ocupar un nuevo cargo y afirmó que sólo aceptará volver a su antiguo puesto. "Le agradezco al presidente por todas las opciones que me propuso (...) pero sólo aceptaré el puesto de ministro de Defensa", afirmó Mijaílo Fédorov en un comunicado tras reunirse con el mandatario. Fédorov, destituido el 14 de julio, afirmó que sólo aceptará volver a su antiguo cargo, desde donde pueda combatir la "corrupción", "erradicar una cultura de mentiras" y "completar la transformación del ejército". Fédorov defendía el uso masivo de nuevas tecnologías para multiplicar el potencial de los drones y reorganizar en profundidad a las fuerzas armadas, en choque con las ideas más tradicionales del entonces comandante en jefe, Oleksandr Sirski. El exministro, de 35 años, era muy popular en Ucrania y su salida del gobierno desató una ola de protestas que provocó la peor crisis política desde el inicio de la invasión rusa, en 2022.
Zelenski anuncia un acuerdo con la estadounidense Raytheon para fabricar misiles Patriots
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este jueves un acuerdo de colaboración con la contratista de defensa estadounidense Raytheon para fabricar misiles Patriot después de lograr hace unos días que Washington finalmente accediera a conceder las licencias oportunas para desarrollarlos por su cuenta. "Raytheon es una empresa de defensa muy sólida, y Ucrania lleva mucho tiempo utilizando sus equipos para proteger a nuestra población de los brutales ataques rusos", ha hecho saber Zelenski a través de un mensaje en redes sociales. Zelenski, que ha estado meses solicitando a sus socios este tipo de armamento y a Estados Unidos que les permitieran fabricarlos en su territorio, ha agradecido a Raytheon su disposición a llevar su relación con Ucrania "a un nivel mayor", con la fabricación de "uno de los activos de defensa aérea más importantes". "Nuestros equipos, tanto del gobierno como del sector privado, se pondrán en contacto para ultimar todos los detalles", ha señalado Zelenski.
Panamá investiga posible reclutamiento de personas para guerra entre Rusia y Ucrania
El gobierno de Panamá investiga el posible reclutamiento de ciudadanos por parte de Rusia y Ucrania para participar en la guerra entre ambos países, informó este jueves el ministerio de Relaciones Exteriores. La cancillería ha solicitado "de manera reiterada" información a la embajada de la Federación de Rusia y la de Ucrania en Panamá para conocer la situación de "ciudadanos panameños reclutados para el conflicto", indicó en un comunicado. Además, el gobierno ha realizado diligencias en esos países a través de la sede diplomática de Panamá en Rusia y la de Polonia, concurrente ante Ucrania, agregó. "La cancillería continúa realizando las gestiones para esclarecer las circunstancias en las que se estarían produciendo esos reclutamientos" y brindar la asistencia "consular requerida por los connacionales afectados", afirmó. De acuerdo con la nota, las autoridades rusas han manifestado que los contratos "suscritos son de carácter voluntario y responden a una decisión individual de quienes los firman". Sobre Ucrania no hizo ninguna referencia.
El Senado añade sanciones a Irán al proyecto de ley sobre Rusia como pidió Trump
El Senado de Estados Unidos está añadiendo sanciones económicas contra Irán al proyecto bipartidista sobre Rusia, tal y como pidió este fin de semana el presidente Donald Trump, según aseguró el senador republicano John Thune este jueves. "Fue una incorporación de última hora", afirmó Thune, que confió en que la norma esté aprobada antes de que comience el receso de agosto. "Creo que a todos les parece bien porque lo haríamos de todos modos. Las sanciones contra Irán son algo que hemos mantenido vigente durante los últimos 30 años", explicó a la prensa.
Bruselas calcula que congelar el tope al petróleo ruso hará perder 3.500 millones de euros al Kremlin
La Comisión Europea calcula que la decisión de mantener congelado durante doce meses el actual tope al precio del petróleo ruso privará al Kremlin de unos 3.500 millones de euros adicionales, una de las principales bazas económicas del vigésimo primer paquete de sanciones adoptado este jueves por la UE para aumentar la presión sobre Moscú por la invasión de Ucrania. Fuentes comunitarias han explicado que el objetivo de mantener el límite en 44,7 dólares por barril hasta julio de 2027 es impedir que Rusia se beneficie del repunte de los precios internacionales del crudo registrado tras la guerra en Oriente Próximo, que habría obligado a elevar automáticamente el umbral hasta el entorno de los 58 dólares por barril.
El Papa se toma muy en serio la invitación a viajar a Ucrania
El papa León XIV "se toma muy en serio" la invitación a viajar Ucrania, según explicó el secretario de Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, en una entrevista publicada este jueves en los medios vaticanos tras haber visitado el país. Sobre una posible visita a Ucrania, Gallagher afirmó: "Casi todas las personas que he conocido me han hecho esta pregunta. Mi respuesta es muy sencilla. El Santo Padre se toma esta invitación muy en serio". Y agregó: "Por nuestra parte, estudiaremos las condiciones para determinar el momento y los métodos más propicios para Ucrania y para la paz mundial".
Los conflictos en Irán, Ucrania y el mar de China Meridional eclipsan la reunión de ASEAN
Los conflictos en Irán, Ucrania y el mar de China Meridional han eclipsado la presente edición de la reunión anual de ministros de Exteriores del Sudeste Asiático, que concluyó este jueves en Manila, arrinconada por la agenda geopolítica internacional. La mención a los efectos económicos derivados de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha sido una constante en las numerosas reuniones mantenidas por los jefes de la diplomacia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y sus principales socios.
Zelenski prevé retomar las negociaciones con Rusia antes de otoño
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha previsto este jueves la posibilidad de que antes de otoño pueda retomarse las negociaciones con Rusia, con la intermediación de Estados Unidos, según la conversación que mantuvo en la víspera con los enviados especiales del presidente estadounidense, Donald Trump.
Los conflictos en Irán, Ucrania y el mar de China Meridional eclipsan la reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
Los conflictos en Irán, Ucrania y el mar de China Meridional han eclipsado la presente edición de la reunión anual de ministros de Exteriores del Sudeste Asiático, que concluyó este jueves en Manila, arrinconada por la agenda geopolítica internacional. La mención a los efectos económicos derivados de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha sido una constante en las numerosas reuniones mantenidas por los jefes de la diplomacia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y sus principales socios. "El mundo ha entrado en un nuevo período de turbulencia y transformación", declaró hoy la viceministra de Asuntos Exteriores de China, Hua Chunying, en un discurso de apertura durante un foro multilateral.
Rubio le dice a Lavrov que Estados Unidos está preparado para mediar entre Rusia y Ucrania
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, le dijo este jueves a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, que Estados Unidos está preparado para mediar entre Rusia y Ucrania en la guerra abierta desde 2022. Rubio calificó de "buena" y "franca" la conversación con su homólogo, a quien reiteró la disposición de Washington de ejercer un rol "constructivo" para "poner fin a la guerra", dijo, al evitar aportar más detalles sobre unas posibles negociaciones. El representante norteamericano incidió en el "sangriento" conflicto con grandes pérdidas para ambas partes y calificó de "reto" lograr que ambos países pacten el fin de las hostilidades.
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