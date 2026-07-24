Los veteranos de Vietnam claman contra el nuevo nombre de una autopista en honor al ultra Charlie Kirk

La ola ultraconservadora estadounidense no solo se afana a hacer suyos los símbolos patrióticos del país. Ahora, al renombramiento de algunas infraestructuras civiles, como el aeropuerto de Florida, que ha adoptado este mes la denominación de Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump, se ha sumado el rebautizo de un tramo de una autopista estatal al norte de Nashville (Tennessee), concretamente en la ruta estatal 386 en el condado de Sumner. La sorpresa se la han llevado los veteranos de Vietnam de este condado, que gozaban de la designación en su honor de este tramo, llamado 'Bulevar de los Veteranos de Vietnam' desde 1987, y que ahora han abierto una queja por el cambio a la nomenclatura 'Charlie Kirk Memorial Highway' (Autopista en Memoria de Charlie Kirk), en alusión al activista de extrema derecha asesinado en un acto de su organización en la Universidad del Valle de Utah.

"Despertamos y nos encontramos con que había señalizaciones instaladas en el Bulevar de los Veteranos de Vietnam”, lamentó para 'The New York Times' David Black, de 78 años, veterano de Vietnam y profesor en la Universidad de Vanderbilt, quien recordó que esa carretera ha sido designada como un monumento a los veteranos de Vietnam por más de cuatro décadas.

El culpable de esta polémica decisión habría sido el representante republicano del condado en la Asamblea General de Tennessee, Johnny Garrett, que propuso una designación conmemorativa para la ruta estatal 386 en honor a Kirk en marzo. Justificó la propuesta en el hecho que la ubicación "es la entrada principal al condado de Sumner desde Nashville". “El año pasado, varios de mis electores se pusieron en contacto conmigo para expresarme su deseo de encontrar una manera de honrar a Charlie Kirk por la vida que dedicó a defender la libertad de expresión e inspirar a toda una generación de jóvenes a defender las libertades y los valores cristianos sobre los que se fundó nuestra nación”, aseguró Garrett en un correo electrónico.

A pesar del descontento en el seno de la agrupación de veteranos, Barry Rice, presidente del Consejo Estatal de Tennessee de los Veteranos de Vietnam de Estados Unidos, dijo que muchos de los miembros "apoyan mucho que haya algún monumento en algún lugar para Charlie Kirk", pero precisó que no había cabida para el cambio en el 'Bulevar de los Veteranos de Vietnam'.

El tramo conmemora a 25 miembros de las fuerzas armadas del condado de Sumner que murieron en la guerra de Vietnam, cada uno de los cuales es honrado con una señalización que designa su nombre y rama de servicio.

Reubicación de los letreros

El impulsor de la propuesta, al "escuchar a varios veteranos que expresaron su preocupación", decidió tomar cartas en el asunto para encontrar una ubicación "que fuera más apropiada para honrar tanto a nuestros veteranos que lucharon para proteger nuestros derechos como a Charlie Kirk, quien murió ejerciendo esos mismos derechos", esgrimió Garrett, según recogió el rotativo neoyorquino.

Tanto Black como Rice, en representación de los veteranos del condado que sirvieron a EEUU en Vietnam (1955-1975), dijeron que les informaron que los letreros serían reubicados, pero que no sabían cuando. Hasta este miércoles, esta placa permanecía, y lo más probable es que se requiera una segunda votación legislativa para retirarlos. El tiempo apremia y los veteranos "quieren que se retiren los letreros lo más rápido posible". Cabe destacar que es la Asamblea General de Tennessee quien aprueba la designación conmemorativa de las carretras, y el Departamento de Transporte del Estado la responsable de fabricar e instalar la señalización.

Sin embargo, una portavoz del Departamento de Transporte de Tennessee, Beth Emmons, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que la agencia no había recibido una orden para retirar los letreros de Kirk.

Agradecimiento desde Turning Point USA

Desde Turning Point USA, la plataforma creada por Kirk para agitar la opinión pública del país, su portavoz Andrew Kolvet ha agradecido el impulso por "honrar" la memoria de Kirk. “Tal vez haya una mejor autopista que sería una buena candidata”, dijo en una entrevista. “Confío en que los legisladores y los grupos de veteranos de Vietnam encuentren una solución que pueda honrar a ambos de la manera que merecen”.

Los jóvenes que “conducen por esta carretera” verán el nombre Charlie Kirk, y conocen ese nombre, pero no saben sobre Vietnam y lo que los veteranos experimentaron o soportaron. Y muy pronto, para ellos se convertirá en la Charlie Kirk Memorial Highway, porque es un nombre que reconocen”.

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Una calle de la ciudad de Westminster (California) fue renombrada en honor a Kirk, lo que generó opiniones divididas entre los residentes. Algunos apoyaron el reconocimiento, mientras otros lo criticaron por la polarización asociada a su activismo.