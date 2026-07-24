Aranceles de Trump, en directo: última hora de la guerra comercial de Estados Unidos, países afectados y cómo queda España

Estados Unidos aplica a partir de este viernes aranceles de un mínimo del 10% a unos 60 países, con lo que el presidente Donald Trump reactiva su guerra comercial que ya causó controversias con sus principales socios e impactó en la inflación.

Los gravámenes se aplican en respuesta a investigaciones sobre el uso de trabajo forzoso, explicó la oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

Los aranceles podrán subir hasta el 12,5% en algunos casos e impactan en grandes economías, tales como China, India y la Unión Europea.

En el rango del 10%, también aparecen mencionados países latinoamericanos como Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México o Trinidad y Tobago.

"Esta medida se aplica a los 60 principales socios comerciales de Estados Unidos, que representan el 99,4% de las importaciones estadounidenses", explicó el texto.

Desde las 00H01 (04H01 GMT) la nueva ola de aranceles entró en vigor. Sin embargo, los productos que ya están en curso de envío hacia Estados Unidos no se verán afectados si llegan a destino antes del 28 de julio a las 00H01.

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En EL PERIÓDICO iniciamos un hilo informativo en directo para ir explicando las consecuencias y repercusión de estas medidas.

Algunas excepciones Según el anuncio del jueves, las economías que han implementado una prohibición a la importación basada en trabajo forzoso o comprometidos a hacerlos tendrán el arancel del 10%. Entre ellos están Canadá, la Unión Europea, India y Reino Unido. China, Japón, Corea del Sur y decenas de otros países recibirán el arancel del 12,5%. Sin embargo, algunos bienes que ya enfrentaban aranceles específicos -como el acero y el aluminio- no serán impactados. Algunos productos de energía y fertilizantes también estarán exentos, junto con bienes cubiertos por el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México