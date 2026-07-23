Guerra de Irán, en directo | Última hora

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

El precio del petróleo El bloqueo disparó los precios del petróleo y aumenta la presión sobre Trump para buscar una salida a un conflicto antes de unas elecciones legislativas de mitad de mandato muy reñidas. Los hutíes señalaron en un comunicado en Telegram que "llevaron a cabo una operación militar cualitativa contra dos petroleros saudíes que violaron el bloqueo", e identificaron a los buques como el Encelia y el Layla. Ese grupo controla el estrecho de Bab el Mandeb, en el extremo sur de Yemen, por el que deben pasar los buques para llegar al Canal de Suez, que conduce a Europa. La agencia de seguridad marítima británica, UKMTO, dijo que un proyectil impactó un petrolero en el mar Rojo, frente a las costas de Arabia Saudita.

Rebeldes de Yemen reivindican ataque en el mar Rojo, EEUU vuelve a bombardear a Irán Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron los ataques contra dos buques petroleros sauditas el miércoles en el mar Rojo, lo que abrió un nuevo frente en la guerra entre Estados Unidos e Irán que se expande por la región. Su afirmación se dio en momentos que Estados Unidos lanzó una nueva ola de bombardeos contra objetivos militares iraníes, en la duodécima noche consecutiva de ataques estadounidenses contra Irán. Además, el presidente Donald Trump amenazó el miércoles con destruir puentes y centrales eléctricas en Irán por cada ataque contra barcos en el estrecho de Ormuz, mientras que Irán advirtió de una "respuesta contundente". La expansión de las hostilidades genera consternación sobre el suministro de crudo y gas por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz y el cerco a los puertos de Arabia Saudita anunciado por los hutíes, aliados de Irán.

El comunicado no precisa cuándo ocurrió el incidente. Irán en las últimas semanas ha atacado a los petroleros que intentan transitar por el estrecho cerca de la costa de Omán, buscando obligarlos a acercarse a aguas iraníes y pagar un peaje por el paso seguro. La poderosa marina de (los guardianes) enfatiza que el estrecho de Ormuz está bajo nuestro control. (...) y cualquier barco engañado por Estados Unidos que intenta pasar sin coordinación con la República Islámica de Irán sufrirá la misma suerte", agregaron los guardianes.

Irán dice que detuvo tres buques petroleros en el estrecho de Ormuz Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron el jueves que impidieron el paso de tres buques petroleros por el estrecho de Ormuz, en medio de una disputa con Estados Unidos por el control de la crucial ruta marítima. "Tres buques petroleros, provocados y tentados por el ejército estadounidense asesino de niños, intentaron pasar por una ruta minada al sur del estrecho de Ormuz, pero luego de que uno de ellos explotó y se incendió, los otros dos rápidamente dieron vuelta y se retiraron", dijeron los guardianes en un comunicado divulgado por la prensa estatal iraní.

El Gobierno condena los recientes ataques de Irán y llama a una "urgente desescalada" y a respetar el "alto el fuego" El Gobierno de España ha trasladado este miércoles su condena a los recientes ataques de Irán contra los países del Golfo y Jordania y ha llamado a una "urgente desescalada" y a respetar el "alto el fuego" en el conflicto entre el país de Oriente Próximo y Estados Unidos.

Trump amenaza con "destruir un puente o una central eléctrica" en Irán por cada buque que atacado en Ormuz El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este miércoles con "destruir un puente o una central eléctrica" en Irán por cada buque que sea atacado por las fuerzas iraníes en el estrecho de Ormuz, en el marco de los intercambios de ataques a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.

Nuevo líder de Hamás: la prioridad es el cese de los ataques y la retirada israelí de Gaza El recién nombrado líder de Hamás, Jalil Al Haya, aseguró en su primer discurso a la población palestina este miércoles que su "principal prioridad" es el cese total de las operaciones de Israel contra Gaza y la retirada de sus tropas, y tendió también la mano "a todas las facciones palestinas" para crear un proyecto nacional consensuado. "Nuestra prioridad principal y clara es el cese total de la agresión, los asesinatos y el terrorismo de la ocupación, así como la consecución de la retirada completa de la Franja de Gaza", afirmó en un vídeomensaje Al Haya, que antes de ocupar el cargo ya encabezaba la delegación negociadora de Hamás con Israel y ocupaba desde el exterior el liderazgo de la organización en la Franja.

Trump dice que Irán va "a pagar con creces" la muerte de soldados estadounidenses El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que Irán va "a pagar con creces" por la muerte de soldados estadounidenses y aseguró que los ciudadanos de su país no están en contra de la guerra sino del efecto que tiene en sus bolsillos con el encarecimiento de los combustibles. "Van a pagar un precio muy alto y están siendo diezmados", afirmó el mandatario antes de abordar el Air Force One para volar a la Base Aérea de Dover, en Delaware, para recibir con honores los restos de militares estadounidenses muertos tras ataques iraníes la semana pasada en Jordania e Irak, las primeras bajas mortales de Washington desde que se rompiera la tregua bilateral hace unas dos semanas.

Las sirenas de alerta suenan en Baréin Las sirenas de alerta sonaron este miércoles en Baréin, informó el Ministerio del Interior del reino, donde un corresponsal de la AFP escuchó una explosión, dos semanas después de la reanudación de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos. "Las sirenas han sonado (...). Se ruega a los ciudadanos y residentes que mantengan la calma y se dirijan al lugar seguro más cercano", declaró el Ministerio en un comunicado publicado en X, mientras el reino, aliado de Washington, es objeto de ataques diarios por parte de Irán.