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Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Àlex Álvarez García
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
La UE aprueba la participación del Reino Unido en el préstamo de apoyo a Ucrania
El Consejo (países) de la Unión Europea aprobó este miércoles la participación del Reino Unido en el préstamo de apoyo a Ucrania dotado de 90.000 millones de euros, que busca cubrir las necesidades más urgentes de ese país en 2026 y 2027. La luz verde a esa participación se produjo tras un acuerdo firmado entre la UE y el Reino Unido el pasado 13 de julio, indicó el Consejo en un comunicado. La ministra de Asuntos Exteriores y Comercio de Irlanda, Helen McEntee, cuyo país preside el Consejo de la UE, dijo que la aprobación de hoy "refleja el compromiso compartido de la UE y el Reino Unido de apoyar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario para poner fin a la guerra de agresión ilegal de Rusia y lograr una paz integral, justa y duradera". La participación del Reino Unido en el préstamo permitirá a Ucrania adquirir productos de fabricantes de defensa británicos, y ayudará a Kiev a dotarse de las capacidades necesarias para proteger a sus ciudadanos, añadió la ministra. El préstamo pondrá a disposición de Ucrania 60.000 millones de euros para invertir en capacidades industriales de defensa, incluida la adquisición de equipos. Además, 30.000 millones de euros se destinarán a apoyo económico y presupuestario directo.
Rusia destruye más de 1,5 millones de libros en ataques a Ucrania y los ciudadanos responden con compras masivas
Los ucranianos están respondiendo a los ataques aéreos rusos que destruyeron almacenes e instalaciones de impresión en Kiev con una oleada de compras de libros y donaciones para ayudar a las editoriales afectadas a recuperarse de lo que muchos consideran un ataque deliberado contra la cultura del país. Los ataques han destruido más de 1,5 millones de libros sólo en lo que va del mes de julio, según el Instituto Ucraniano del Libro. El ataque del pasado domingo, en concreto, afectó a cuatro empresas, destruyendo unos 500.000 libros y equipos pertenecientes a las editoriales Konvi, MISON, Arc.ua y Knygolav, y dañando alrededor de 350.000 volúmenes impresos para otras firmas.
Zelenski señala al embajador de EEUU en la OTAN la entrega de más Patriot como "prioridad crítica"
El presidente de Ucraniana, Volodimir Zelenski, ha señalado este miércoles ante el embajador de Estados Unidos en la OTAN, Matt Whitaker, que el suministro de más interceptores Patriot es una "prioridad crítica" para Kiev ante los continuos bombardeos de Rusia contra ciudades ucranianas. "Tuvimos una buena conversación, centrada ante todo en cómo proteger los cielos de Ucrania con un mayor suministro de interceptores Patriot a través de PURL", ha afirmado en referencia a la iniciativa de compras de la OTAN para entregar material militar a Ucrania de fabricación estadounidense.
Alemania autoriza un controvertido proyecto nuclear con participación de Rusia y Francia
El estado federado alemán de Baja Sajonia, en el noroeste del país, autorizó este miércoles a ANF, filial de la empresa francesa Framatome, a producir combustible nuclear en cooperación con el grupo estatal ruso Rosatom, un proyecto controvertido por la implicación de Rusia. "Las decisiones sobre las solicitudes de autorización se adoptan en estricto cumplimiento de la ley. Cuando se cumplen todos los requisitos y los riesgos identificados pueden controlarse adecuadamente mediante las medidas oportunas y las condiciones impuestas por las autoridades, estas están obligadas a conceder la autorización", señaló el Ministerio Federal de Medio Ambiente en un comunicado.
El Kremlin dice que el nuevo jefe del Ejército ucraniano no cambiará situación en el frente
El Kremlin aseguró este miércoles que la destitución del Ejército ucraniano de Oleksandr Sirski y el nombramiento de Mijailo Drapati como su sustituto no va a influir en la situación en el frente, donde asegura que Rusia está avanzando. "No nos corresponde a nosotros comentarlo. No creo que esto vaya a provocar cambios en el frente. La situación allí es bien conocida: nuestras Fuerzas Armadas continúan las operaciones ofensivas en todo el frente como parte de la operación militar especial", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Zelenski nombra al nuevo jefe del Estado Mayor mientras sigue la incertidumbre sobre Fédorov
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, nombró este miércoles nuevo jefe del Estado Mayor al general Igor Skibiuk, en sustitución del anterior titular del cargo, Andrí Gnátov, en medio de la incertidumbre sobre el futuro del exministro de Defensa Mijailo Fédorov. El anuncio hecho por el presidente en su cuenta de X se produce en medio de la incertidumbre sobre Fédorov, cuyo cese la semana pasada precipitó la crisis que ha llevado a esta reestructuración de la cúpula militar, en la que también ha sido nombrado nuevo jefe del Ejército el general Mijailo Drapati. Zelenski anunció el martes por la noche que ha ofrecido a Fédorov un puesto de relevancia en el Gobierno para seguir a cargo de la transformación tecnológica del país.
Rusia pide intervenir en CIJ en caso de tráfico de migrantes entre Lituania y Bielorrusia
Rusia ha solicitado intervenir en el caso que enfrenta a Lituania y Bielorrusia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por presunto tráfico ilícito de migrantes, y aprovechó para denunciar lo que considera una "campaña" occidental de persecución, a través del derecho internacional, contra sus aliados y la propia Moscú. Lituania inició el caso en mayo de 2025 y acusó a Bielorrusia, aliado de Rusia, de "facilitar, apoyar y posibilitar el tráfico ilícito de migrantes" hacia la frontera lituana.
Lavrov confirma que se reunirá el jueves con Rubio en Filipinas para hablar sobre la guerra en Ucrania
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha confirmado este miércoles que mantendrá el jueves una reunión con su homólogo de Estados Unidos, Marco Rubio, en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (Asean) que se celebra en la capital de Filipinas, Manila. "Se ha acordado una reunión con Rubio", ha manifestado desde la capital filipina, de cara a una reunión en la que se espera que ambos aborden la situación en Ucrania, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.
El cesado jefe del Ejército de Ucrania destaca que deja a su sucesor unas Fuerzas Armadas "a la ofensiva" frente a Rusia
El ya excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksander Sirski, ha destacado este miércoles, un día después de ser cesado del cargo por el presidente del país, Volodimir Zelenski, que deja a su sucesor "un Ejército que no solo mantiene la defensa, sino que está a la ofensiva" frente a Rusia, que lanzó en febrero de 2022 una invasión por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.
Empresas rusas se arriesgan a una ola de quiebras a partir de septiembre, según la patronal
El sector empresarial ruso se arriesga a sufrir una ola de quiebras a partir de septiembre, admitió este miércoles el presidente de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios, Alexandr Shojin, en un contexto de grave deterioro económico en el país. "Mantener el tipo de interés de referencia en el nivel actual podría generar un riesgo de una ola de quiebras en otoño debido al efecto acumulativo de factores económicos negativos", apunta un comunicado emitido por la patronal en relación con la tasa de interés impuesta por el Banco Central (BC). Según Shojin, que desde el año pasado presiona al BC para que rebaje la tasa, los actuales tipos de interés del 14,25 % lastran la inversión en el país y asfixian a las empresas. "El actual repunte del gasto en inversión, según las estadísticas, se debe principalmente a trabajos de reparación no planificados por razones obvias, y no a la recuperación económica. Las empresas solicitan préstamos únicamente para paliar problemas, no para el desarrollo", señaló el representante de la unión empresarial.
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