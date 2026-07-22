Guerra de Irán, en directo | Última hora

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Crosos energética La región, gravemente afectada por la crisis energética originada por el bloqueo del estrecho de Ormuz, que en tiempos de paz canaliza una quinta parte del comercio mundial de petróleo, había alcanzado cierta estabilidad en materia de suministro en junio, cuando se pactó un cese de hostilidades que EE.UU. dio por terminado hace dos semanas. Filipinas, que ostenta este año la presidencia rotatoria de la ASEAN, fue de los países más golpeados y en marzo decretó el estado de "emergencia energética" por un año para facilitar acuerdos de compra, incluidos pactos con Rusia. La ASEAN renovó ayer su llamamiento "a todas las partes implicadas" a ejercer la moderación y "evitar cualquier acto que pueda agravar aún más la situación", al reafirmar la necesidad de mantener "la seguridad marina" y las rutas comerciales abiertas. "Expresamos nuestra profunda preocupación por cualquier medida discriminatoria o unilateral que pueda impedir u obstruir el paso de buques por el estrecho de Ormuz", subrayó el texto.

Negociación Rubio reiteró que Estados Unidos está "dispuesto a entablar negociaciones para resolver las diferencias" con el régimen iraní, pero que Teherán, a la que acusa de "secuestrar" parte del suministro energético mundial, "no ha cumplido sus compromisos" adquiridos en el alto el fuego firmado en junio. "El problema que tenemos ahora es que (Irán) no se toma en serio las negociaciones. Si ellos son serios, nosotros también lo seremos. En caso contrario, haremos lo necesario para proteger nuestros intereses y los de nuestros aliados", remarcó el jefe de la diplomacia de EEUU. El martes, durante el inicio de esta reunión de Exteriores de la ASEAN y sus principales socios, el bloque del Sudeste Asiático ya expresó su "profunda preocupación" por la nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, desatada en las últimas dos semanas. "Nos preocupa enormemente que estos acontecimientos socaven gravemente los esfuerzos de los principales mediadores y reduzcan las perspectivas de una solución pacífica mediante el diálogo y la diplomacia", remarcaron los cancilleres en un comunicado conjunto.

Rubio defiende la libre navegación por Ormuz ante los cancilleres del Sudeste Asiático El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, defendió este miércoles en Manila la libre navegación por el estrecho de Ormuz ante los ministros de Exteriores del Sudeste Asiático, una región muy dependiente de la importación de combustible procedente de Oriente Medio. "Irán demanda el derecho de controlar el tránsito por Ormuz (...) si creamos un precedente en Oriente Medio, en el que el interés de una nación puede decidir si controlar un paso de aguas internacionales, cobrar un peaje y si no se paga hacer explotar los barcos, habremos creado un precedente muy peligroso", subrayó Rubio. La palabras del representante estadounidense llegan tras varios días de fuego cruzado entre Washington y Teherán, incluidos ataques iraníes contra barcos de mercancías por Ormuz, que han vuelto a encender las alarmas del Sudeste Asiático.

Israel inicia la retirada de tropas del sur de Líbano en una prueba del alto el fuego El Ejército israelí ha comenzado a retirarse de varias localidades del sur de Líbano en el marco del acuerdo de alto el fuego impulsado por EEUU. El despliegue del Ejército libanés en las primeras "zonas piloto" busca sustituir a las tropas israelíes, aunque ambas partes ya se han acusado mutuamente de incumplir el pacto.

Un incendio se declara en una montaña de Shiraz en plena escalada del conflicto con EEUU Un incendio se ha declarado este martes en una montaña situada junto a la ciudad iraní de Shiraz, por causas aún desconocidas. Un centenar de bomberos trabaja para contener las llamas y evitar su propagación, dos semanas después de la reanudación de las hostilidades entre Irán y EEUU.

Aoun reclama a EEUU que mantenga su apoyo al Ejército libanés El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha pedido a Donald Trump que mantenga el apoyo político y material a las Fuerzas Armadas libanesas durante su despliegue en el sur del país. Por su parte, el presidente estadounidense ha defendido reforzar la cooperación con Líbano y ha advertido de que Washington actuará si los hutíes bloquean el tráfico marítimo hacia los puertos saudíes.

Francia convoca al encargado de negocios iraní por la agresión a dos de sus diplomáticos El Ministerio de Exteriores francés ha convocado al encargado de negocios de Irán tras la agresión sufrida por dos diplomáticos franceses en Teherán. París ha condenado el incidente, ha exigido que se esclarezcan los hechos y que los responsables sean castigados.

Washington promete reforzar su apoyo al Líbano en plena negociación con Israel Donald Trump ha asegurado durante la visita del presidente libanés, Joseph Aoun, que Estados Unidos ayudará "mucho" al Líbano. Ambos mandatarios han respaldado el acuerdo marco impulsado por Washington con el objetivo de avanzar hacia el fin de las hostilidades entre el Líbano e Israel.

Trump desvincula la guerra con Irán de las elecciones legislativas de noviembre Donald Trump ha asegurado que las elecciones legislativas de noviembre no condicionarán su estrategia sobre la guerra con Irán ni la situación en el estrecho de Ormuz. El presidente estadounidense ha insistido en que actuará haciendo "lo correcto", al margen del calendario electoral.