Estados Unidos llega a un acuerdo con Arabia Saudí para desarrollar un programa nuclear

El Gobierno de Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con Arabia Saudí que permitiría a este país árabe tener un programa nuclear civil y le abriría potencialmente la puerta al enriquecimiento de uranio, según informan este miércoles diferentes medios. El acuerdo busca fortalecer los lazos entre EEUU y Arabia Saudí en un contexto de tensión por la guerra en Irán, recoge The New York Times. El mismo medio señala que la Administración estadounidense planea firmar y anunciar formalmente este miércoles el acuerdo alcanzado con Riad.

Arabia Saudí es uno de los aliados de Trump en el Golfo Pérsico y único país de la región que no está siendo atacado por Irán desde que EEUU y la República Islámica retomaron las hostilidades hace dos semanas, lo que ha supuesto una ruptura del alto el fuego que firmaron el 18 de junio.

Sí ha sido recientemente Arabia Saudí blanco de ataques debido a otro conflicto de la región, el que enfrenta a los rebeldes hutíes del Yemen contra el Gobierno internacionalmente reconocido del país, puesto que el reino saudí está desde 2015 al frente de una coalición militar en favor del Ejecutivo avalado a nivel internacional.

Los rebeldes lanzaron la semana pasada proyectiles contra la monarquía árabe al atribuirle un ataque previo al aeropuerto internacional de Saná, capital yemení, para impedir el aterrizaje de un avión iraní que transportaba a una delegación de los hutíes que regresaba a Yemen desde Teherán tras asistir a las exequias del ayatolá Alí Jameneí.

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En medio de esa escalada de tensión, los rebeldes hutíes del Yemen también han impuesto en los últimos días un embargo marítimo contra Araba Saudí, que se une al bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra de Irán. Además, Estados Unidos ha aprobado recientemente la venta a Riad de cohetes de alta precisión por unos 2.000 millones de dólares.