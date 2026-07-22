Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

La presión en la calle obliga a Zelenski a plantearse cambios en la cúpula militar de Ucrania

La larga duración de la guerra en Ucrania, y el elevado coste que están pagando los habitantes del país invadido confieren a la ciudadanía ucraniana una importante capacidad de presión sobre sus autoridades cuando perciben que las cosas no evolucionan en la dirección adecuada. Tras varios días de manifestaciones en las principales ciudades de Ucrania, el entorno del presidente Volodímir Zelenski ha dado a entender que estudia el regreso a puestos de responsabilidad decisoria del popular general Mijailo Fédorov, de 35 años, destituido como ministro de Defensa hace 15 días, e incluso el relevo del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksándr Sirski, percibido por muchos como alguien emergido del antiguo 'establishment' militar soviético y con quien Fédorov había entrado en conflicto abierto.

Según informa el portal ucraniano 'Liga.net', Zelenski está estudiando los nombres de hasta 11 posibles sustitutos de Sirski, entrevistándose ya con posibles candidatos, como el jefe adjunto del Estado Mayor del Ejército, Volodímir Gorbatiuk; el comandante del Tercer Cuerpo Andrí Biletski; con el jefe del Cuerpo 'Jartia' Igor Obolenski; con el responsable de las Tropas Aéreas de Asalto, Oleg Apostol, y hasta con Mijaíl Drapati, un popular general. El propio Fédorov, en declaraciones posteriores a su relevo, ha alimentado la posibilidad de que se produzcan cambios en la dirección que él reclama. "Ciertamente, va a haber cambios", ha escrito en sus redes sociales, antes de apostillar: "existe un diálogo; creo que todo se va a resolver". Por su parte, Kirilo Budánov ha pedido unidad para evitar que Rusia saque partido de la situación: "El debate es algo normal en un país libre; lo importante es que continúe de forma pacífica".

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