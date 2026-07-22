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Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Àlex Álvarez García
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Un petrolero con destino a Ucrania fue alcanzado por drones y se incendió en el mar Negro
Un buque petrolero, cargado con gas propano y que navegaba hacia un puerto fluvial al sur de Ucrania, fue alcanzado anoche por tres drones en el mar Negro, lo que causó un incendio a bordo y tres marineros heridos, informaron este martes las autoridades de Rumanía. El presidente rumano, Nicusor Dan, aseguró hoy que la embarcación fue "alcanzada la pasada noche fuera de las aguas territoriales de Rumanía, a unas 20 millas náuticas de la costa rumana". Las autoridades del país se encuentran en estado de alerta y esclarecerán las circunstancias, las causas y las posibles responsabilidades sobre lo sucedido, "que muy probablemente forma parte de la guerra de agresión ilegal de la Federación Rusa contra Ucrania", añadió el presidente rumano en Facebook. El buque Gas Lisbon, de bandera liberiana, había zarpado del puerto de Alejandría (Egipto) con destino a Reni, un puerto fluvial situado en el río Danubio, en el extremo suroeste de Ucrania, cerca de la frontera con Rumanía. La nave transportaba unas 3.800 toneladas de gas propano y llevaba una tripulación de 17 personas, según el Ministerio del Interior.
Marc Marginedas
Zelenski destituye al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas tras el cese del ministro de Defensa
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destituido este martes al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Sirski, tras el polémico cese del titular de Defensa, Mijailo Fedorov, con quien el jefe del Ejército no tenía sintonía. "He decidido que Mijailo Drapati se convierta en el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Junto con Mijailo, Yevheni Jmara (actual ministro de Defensa) y Pavlo Palisa (jefe adjunto de la oficina del presidente) hemos determinado cómo actualizar la configuración del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania", ha indicado durante su discurso vespertino. El mandatario ucraniano ha trasladado su agradecimiento a Sirski por estar al frente de la defensa de Kiev, por liderar la ofensiva de Járkov y las operaciones de Kursk. "Todos tenemos el mismo deseo de derrotar al enemigo y lograr condiciones, tanto en el frente como mediante la presión sobre Rusia, que obliguen a Rusia a alcanzar la paz. Mañana formalizamos todas las decisiones", ha dicho.
Nuevos ataques ucranianos dejan dos muertos y nueve heridos en la región rusa de Bélgorod
Las autoridades rusas han informado de la muerte de dos personas y de nueve heridos en nuevos ataques ucranianos con drones contra la región de Bélgorod. Además, han asegurado que los bombardeos han dañado la presa de un embalse, aunque sostienen que la situación está bajo control.
Un petrolero que se dirigía a Ucrania arde tras ser alcanzado por tres drones en el mar Negro
Un petrolero con 3.800 toneladas de gas propano y destino al puerto ucraniano de Reni se incendió tras ser alcanzado por tres drones en el mar Negro, según las autoridades rumanas. Los 17 tripulantes fueron rescatados y tres de ellos resultaron heridos, mientras Rumanía apunta a que el ataque está vinculado a la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania.
La UE apura las negociaciones para desbloquear un nuevo paquete de sanciones contra Rusia
Los embajadores de los Veintisiete volverán a reunirse este miércoles para intentar aprobar el vigésimo primer paquete de sanciones contra Rusia o, en su defecto, prorrogar el tope al precio del petróleo ruso, que expira al día siguiente. El acuerdo sigue bloqueado por las diferencias entre los Estados miembros sobre varias de las medidas propuestas.
Rusia realiza maniobras con fuego real en el canal de la Mancha frente a la costa británica
Un buque de guerra ruso llevó a cabo maniobras con fuego real en aguas internacionales del canal de la Mancha, frente a la costa de Plymouth. El Gobierno británico ha calificado el ejercicio de "irresponsable", mientras la Royal Navy mantiene la vigilancia sobre la embarcación rusa.
Marc Marginedas
La presión en la calle obliga a Zelenski a plantearse cambios en la cúpula militar de Ucrania
La larga duración de la guerra en Ucrania, y el elevado coste que están pagando los habitantes del país invadido confieren a la ciudadanía ucraniana una importante capacidad de presión sobre sus autoridades cuando perciben que las cosas no evolucionan en la dirección adecuada. Tras varios días de manifestaciones en las principales ciudades de Ucrania, el entorno del presidente Volodímir Zelenski ha dado a entender que estudia el regreso a puestos de responsabilidad decisoria del popular general Mijailo Fédorov, de 35 años, destituido como ministro de Defensa hace 15 días, e incluso el relevo del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksándr Sirski, percibido por muchos como alguien emergido del antiguo 'establishment' militar soviético y con quien Fédorov había entrado en conflicto abierto.
Según informa el portal ucraniano 'Liga.net', Zelenski está estudiando los nombres de hasta 11 posibles sustitutos de Sirski, entrevistándose ya con posibles candidatos, como el jefe adjunto del Estado Mayor del Ejército, Volodímir Gorbatiuk; el comandante del Tercer Cuerpo Andrí Biletski; con el jefe del Cuerpo 'Jartia' Igor Obolenski; con el responsable de las Tropas Aéreas de Asalto, Oleg Apostol, y hasta con Mijaíl Drapati, un popular general. El propio Fédorov, en declaraciones posteriores a su relevo, ha alimentado la posibilidad de que se produzcan cambios en la dirección que él reclama. "Ciertamente, va a haber cambios", ha escrito en sus redes sociales, antes de apostillar: "existe un diálogo; creo que todo se va a resolver". Por su parte, Kirilo Budánov ha pedido unidad para evitar que Rusia saque partido de la situación: "El debate es algo normal en un país libre; lo importante es que continúe de forma pacífica".
Rusia despliega dos bombarderos estratégicos en una misión de patrullaje sobre el mar Báltico
Dos bombarderos estratégicos Tu-22M3 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas han realizado una misión de patrullaje sobre aguas neutrales del mar Báltico, escoltados por cazas Su-35S, en un vuelo de más de cuatro horas, según el Ministerio de Defensa ruso.
Ucrania crea una policía "antidrones"
La Oficina de Naciones Unidas para los derechos humanos denunció hoy el aumento sin precedentes de ataques rusos contra áreas civiles en Ucrania, lo que ha llevado a la creación de una policía "antidrones" ucraniana que ha empezado a funcionar en una zona que toca la línea del frente.
El organismo señaló que también que se han producido ciertos ataques de largo alcance de Ucrania contra Rusia, según informó este martes en una rueda de prensa la jefa de la misión de observación de derechos humanos en Ucrania de la ONU, Danielle Bell.
Al menos tres muertos y una decena de heridos tras nuevos ataques de Rusia
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado este martes la muerte de tres personas como consecuencia de nuevos ataques de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre la provincia de Zaporiyia y Jersón. "Los rusos han atacado un simple edificio residencial de varios pisos", ha denunciado.
Zelenski ha precisado que las fuerzas rusas han empleado bombas guiadas para esta última ronda de ataques sobre Zaporiyia, que ha dejado dos muertos y también una decena de heridos, según ha detallado el gobernador regional, Ivan Fedorov.
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