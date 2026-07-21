Guerra Ucrania
Zelenski cesa a Sirski como jefe del Ejército y lo reemplaza por el general Drapati
Drapati dirigía las Fuerzas Conjuntas del Ejército ucraniano
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EFE
Kiev
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