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Guerra Ucrania

Zelenski cesa a Sirski como jefe del Ejército y lo reemplaza por el general Drapati

Drapati dirigía las Fuerzas Conjuntas del Ejército ucraniano

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski / Europa Press/Contacto/DIRK WAEM - Archivo

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EFE

Kiev
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El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cesó a última hora del martescomo jefe del Ejército al general Oleksandr Sirski y nombró en su lugar nuevo comandante de las Fuerzas Armadas al general Mijailo Drapati, que hasta ahora dirigía las Fuerzas Conjuntas del Ejército.

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