Guerra de Irán, en directo | Última hora

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

900 buques A este respecto, las fuerzas norteamericanas han asegurado que el tráfico comercial "continúa por este vital corredor marítimo internacional", asegurando que, "desde principios de mayo, el CENTCOM ha facilitado el tránsito de aproximadamente 900 buques mercantes y 450 millones de barriles de petróleo crudo". "Las fuerzas estadounidenses se mantienen en posición y preparadas para exigir responsabilidades a Irán por la agresión injustificada contra los marineros civiles que buscan transitar libremente por el estrecho", ha manifestado el Mando Central, poco después de que la Guardia Revolucionaria iraní haya insistido --en un comunicado sobre incendios y explosiones en dos petroleros-- en que el estrecho permanece cerrado y en pedir que no se confíe en la información del CENTCOM.

EEUU "finaliza" una nueva oleada de bombardeos sobre Irán El Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) ha informado este lunes de que ha lanzado y finalizado una nueva oleada de bombardeos sobre territorio iraní, en la décima noche consecutiva de ataques. "Hoy a las 16.00 horas costa este (22.00 hora peninsular española) las fuerzas estadounidenses han iniciado una nueva ola de ataques contra Irán por orden del comandante en jefe", ha publicado el CENTCOM en redes sociales. Cinco horas más tarde, el órgano castrense ha anunciado la conclusión de esta oleada, asegurando haber atacado "centros de mando militar iraníes, capacidades marítimas, plataformas de lanzamiento de misiles y drones, y sistemas de defensa aérea". Como en otras ocasiones, el Ejército estadounidense ha justificado estas operaciones con el objetivo de "degradar la capacidad de Irán empleada para seguir atacando buques mercantes que transitan en el estrecho de Ormuz".

El ministro de Interior iraní visita Pakistán El ministro de Interior iraní, Eskandar Momeni, llegó este lunes a Pakistán en cabeza de una delegación de alto nivel, en un momento en que Islamabad intenta reencauzar una salida diplomática a la guerra tras un aumento de las hostilidades entre Washington y Teherán. "Espero que el ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, haya traído buenas noticias (...) También espero avances en la situación regional", declaró su homólogo paquistaní, Mohsin Naqvi, durante la recepción de la comitiva en el aeropuerto.

La tripulación está a salvo Dos misiles que impactaron en la sala de máquinas del Kavomaleas desencadenaron un incendio que fue controlado por el sistema de extinción del propio buque. La tripulación abandonó el barco y fue rescatada sana y salva por un remolcador. El Acheloos sufrió el impacto de un misil en la popa que le causó una avería, tras lo cual se dirigió a un fondeadero con toda la tripulación a salvo. Las fuentes señalaron que se desconoce el origen de los proyectiles. No obstante, según Kathimerini, poco después de los ataques la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que dos buques cisterna que utilizaban lo que denominó una "ruta sur insegura" habían quedado fuera de servicio. En un comunicado, MARISKS subrayó que estos sucesos confirman la seria escalada del riesgo operacional para los buques mercantes en la región, en medio de los ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos

Dos petroleros griegos fueron alcanzados por misiles en el estrecho de Ormuz Dos buques petroleros de propiedad griega fueron atacados por misiles de origen desconocido mientras transitaban por el estrecho de Ormuz, frente a las costas de Omán, informó este lunes el diario heleno 'Kathimerini'. Según la consultora griega de riesgos marítimos MARISKS, se trata de los buques cisterna Kavomaleas, con bandera de Malta, y el VLCC Acheloos, con bandera de Liberia, ambos operados por la empresa Dynacom, con sede en Atenas. Los petroleros fueron alcanzados la pasada noche casi simultáneamente cuando transitaban por el corredor sur del estrecho de Ormuz, cuyo tránsito es coordinado por Estados Unidos, sin que se hayan reportado víctimas.

Comienza la operación para la retirada israelí de tres poblaciones libanesas El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes el inicio de la implementación de las denominadas "zonas piloto" en tres localidades del sur del Líbano, lo que permitirá la retirada de las tropas israelíes y el traspaso del control al Ejército libanés. Las tres primeras localidades incluidas en estas "zonas piloto" son Froun, Srifa y Zawtar al-Gharbiya, detalló el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

Irán afirma haber atacado tres posiciones estadounidenses en Baréin y Kuwait Irán afirmó este lunes haber atacado simultáneamente tres posiciones militares estadounidenses en Baréin y Kuwait, en una nueva oleada de su ofensiva contra objetivos de Estados Unidos en Oriente Medio en respuesta a los ataques estadounidenses contra territorio iraní. "Los combatientes de la Armada de la Guardia Revolucionaria, mediante un ataque simultáneo en la oleada 23 de la Operación Nasr 2, llevaron a cabo ataques en tres fases (...) e infligieron duros golpes a las fuerzas terroristas estadounidenses en la región", anunció el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim.

Baréin denuncia ataque con drones iraníes contra sus sistemas de navegación aérea La Dirección de Aviación Civil de Baréin denunció este lunes un ataque con drones iraníes contra sus sistemas de navegación aérea, pero aseguró que no afectó a las operaciones, en una jornada con diversos incidentes en el país del golfo Pérsico debido a la escalada entre Estados Unidos e Irán. La autoridad aeronáutica bareiní aseguró en un comunicado recogido en la agencia oficial de noticias BNA que los sistemas encargados de guiar y coordinar el tráfico aéreo en el espacio aéreo bajo responsabilidad del país fueron atacados con "drones hostiles" iraníes. "Este ataque no afectó las operaciones de navegación aérea", añadió.

rán se enfrenta a una guerra "total" por parte de Estados Unidos, según el presidente iraní Teherán El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, declaró el lunes que Irán se enfrenta a una guerra "total" librada por Estados Unidos y advirtió sobre las consecuencias para la economía del país.