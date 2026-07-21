Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

Mueren cinco personas por un ataque ucraniano contra un autobús en la región rusa de Bélgorod

Al menos cinco personas han muerto este lunes a causa de un ataque con drones por parte del Ejército de Ucrania contra un autobús en la región rusa de Bélgorod, según han denunciado las autoridades locales, en medio de la guerra abierta en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El gobernador de Bélgorod, Alexander Shuvaev, ha indicado en un mensaje en redes sociales que "un dron de los terroristas neonazis de Kiev ha alcanzado de forma deliberada y cínica un autobús de pasajeros en la ciudad de Shebekino, antes de apuntar que entre las víctimas mortales figura un menor de edad.