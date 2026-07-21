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Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Àlex Álvarez García
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Zelenski enfrenta una crisis política cada vez más profunda a medida que las protestas se intensifican
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se enfrenta a una de las crisis políticas más graves desde el inicio de la invasión rusa, ante la oleada de protestas en todo el país contra la destitución de un ministro de Defensa reformista. Las manifestaciones, en su quinto día este lunes, fueron desencadenadas por la destitución de Mijailo Fédorov, popular ministro de Defensa cesado durante una reorganización del Gobierno tras enfrentarse repetidamente con el alto mando militar. Desde la semana pasada, cientos de personas se han concentrado en la capital, Kiev, con pancartas improvisadas de cartón y entonando el himno nacional de Ucrania, pese a que Rusia continúa lanzando ataques aéreos nocturnos. "Esto continuará el tiempo que sea necesario; terminará cuando nuestro presidente nos dé una respuesta", declaró a la AFP Irina Kostiuk. Informa AFP.
La India condena la muerte de 4 de sus marineros en ataque ruso contra un buque en Odesa
La India condenó este lunes la muerte de cuatro de sus marineros en un ataque ruso contra el buque mercante Golden Leo, con bandera de Guinea Bisau, que estaba partiendo desde del puerto ucraniano de Odesa, y en el que fallecieron otros seis tripulantes de otras nacionalidades. "Cuatro ciudadanos indios han perdido trágicamente la vida, mientras que uno se encuentra hospitalizado en estado crítico. Nuestra misión en Ucrania sigue de cerca la situación y está haciendo todo lo posible por brindar toda la asistencia necesaria a los afectados", declaró el Ministerio de Exteriores indio en un comunicado.
Turquía investiga la muerte de un marinero en buque atacado con drones en el mar Negro
Las autoridades de Turquía investigan la muerte de un marinero indonesio en un ataque con drones a un buque en el mar Negro, mientras navegaba cerca de las costas de Rusia, informo este lunes la Fiscalía de Estambul. El ataque tuvo lugar en la noche del jueves pasado, cuando el carguero Asomatos, abanderado en Panamá, navegaba en aguas territoriales rusas en la costa caucásica del mar Negro, a la espera de recibir carga, señala un comunicado de la Fiscalía, citado por la agencia turca Anadolu.
La oficina de Zelenski pide calma y unidad tras las protestas por los últimos cambios en el Gobierno
Kirilo Budanov, jefe de la Oficina del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido "calma" y ha hecho un llamamiento a la unidad tras los últimos cambios en el Gobierno y la salida del ministro de Defensa Mijailo Fedorov que ha provocado protestas en el país en plena guerra.
Mueren cinco personas por un ataque ucraniano contra un autobús en la región rusa de Bélgorod
Al menos cinco personas han muerto este lunes a causa de un ataque con drones por parte del Ejército de Ucrania contra un autobús en la región rusa de Bélgorod, según han denunciado las autoridades locales, en medio de la guerra abierta en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
El gobernador de Bélgorod, Alexander Shuvaev, ha indicado en un mensaje en redes sociales que "un dron de los terroristas neonazis de Kiev ha alcanzado de forma deliberada y cínica un autobús de pasajeros en la ciudad de Shebekino, antes de apuntar que entre las víctimas mortales figura un menor de edad.
Cinco muertos en ataques aéreos rusos contra Pavlograd, Kramatorsk y Zaporiyia
Un total de cinco personas murieron este lunes a consecuencia de ataques aéreos llevados a cabo por el Ejército ruso contra las ciudades ucranianas de Pavlograd, Kramatorsk y Zaporiyia, según informaron las autoridades ucranianas.
Exteriores cree que España debe adoptar una política "más activa" para reforzar su presencia internacional
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez, cree que España debe de adoptar una política exterior "más activa" para reforzar su presencia internacional, en un contexto en el que la situación geográfica vuelve a tomar un "peso importante". Martínez ha señalado que en los últimos cinco años, dentro del contexto internacional, España ha pasado de la "periferia" al "núcleo" de las decisiones, lo que "nos obliga a intervenir más en el mundo Mediterráneo, en África", y, al mismo tiempo, "nos brinda la oportunidad de reforzar nuestra presencia internacional".
Al menos cinco muertos y más de 20 heridos tras los ataques con drones ucranianos contra Rusia
Al menos cinco personas murieron y más de 20 resultaron heridas tras los ataques de la pasada noche con drones por parte de Ucrania contra regiones fronterizas rusas, según autoridades rusas. Las autoridades regionales comunicaron en redes sociales sobre dos muertos y cuatro heridos en la región fronteriza de Bélgorod, una de las más castigadas debido a los ataques diarios. En la región de Briansk, también fronteriza con Ucrania, se notificó la muerte de un bombero que fue enviado a extinguir un incendio provocado por un ataque de drones contra dicho territorio. El gobernador de Briansk, Yegor Kovalchuk, cifró en un total de 13 heridos. El gobernador de la región de Kursk, Alexandr Jinshtéin, comunicó la muerte de un joven de 20 años y otros siete heridos.
El jefe del Ejército ucraniano visita el frente de Kostiantínivka entre rumores de destitución
El jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, ha visitado los alrededores de la ciudad de Kostiantínivka, que el Kremlin da desde comienzos de julio por ocupada, en un contexto marcado por los rumores sobre su posible destitución a manos del presidente Volodímir Zelenski. Sirski anunció su viaje en redes sociales en un mensaje en el que dio a entender, en la línea de lo que viene diciendo Kiev sobre la situación, que la ciudad sigue en manos ucranianas y los rusos sólo han conseguido infiltrar a grupos de soldados dentro de ella.
Zelenski reivindica ataques contra instalaciones logísticas y un depósito de petróleo en la región de Moscú
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reivindicado este lunes nuevos ataques de largo alcance contra instalaciones logísticas y un depósito de petróleo en la región de Moscú.
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