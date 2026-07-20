El primer ministro de Hungría propone a Judit Polgár, leyenda del ajedrez, como nueva presidenta del país

El primer ministro húngaro, Peter Magyar, anunció el lunes que propondrá a la exgran maestra de ajedrez Judit Polgár para la presidencia de la república, cargo que quedará vacante tras la reforma constitucional de la semana pasada. "Nuestro país necesita unidad, paz y un presidente del que todos los húngaros puedan sentirse orgullosos", declaró el jefe de Estado en Facebook. Precisó que se iba a reunir con Polgár este lunes para preguntarle si está dispuesta a ejercer esta función hasta la adopción de una nueva Constitución.

Mujer de consenso, poco vinculada a los partidos, Judit Polgár, de 50 años, goza de una notoriedad excepcional en Hungría. Fue número uno mundial femenina de ajedrez durante más de un cuarto de siglo y sigue siendo la única mujer que ha integrado el Top 10 mundial absoluto. Criada junto a sus hermanas para convertirse en campeona siguiendo el método pedagógico desarrollado por su padre, ha contado a menudo que tuvo que superar los prejuicios sexistas del mundo del ajedrez. Ha logrado victorias sonadas contra varios campeones del mundo masculinos, entre ellos el ruso Garry Kasparov en 2002.

Retirada de la competición desde 2014, se ha volcado en la educación y la promoción del ajedrez entre los jóvenes, una actividad que le ha valido una imagen ampliamente consensual en la sociedad húngara. Su trayectoria se ha comparado a menudo con la de la heroína de la exitosa serie de Netflix 'Gambito de dama' ('The Queen's Gambit').

El anuncio de Peter Magyar llega después de que el presidente Tamas Sulyok, cercano al antiguo primer ministro nacionalista Viktor Orbán, acabara aceptando la dimisión el sábado. El Primer Ministro ya anunció este domingo en Facebook que hoy, lunes, propondría a Judit Polgár como la próxima presidenta del país en sustitución Sulyok, considerado por el primer ministro un "títere" del sistema iliberal construido por Orbán durante sus 16 años en el poder (2010-2026).

La oposición critica la propuesta de Magyar

El opositor partido Fidesz, en el Gobierno de Hungría hasta mayo pasado, criticó este lunes con dureza la propuesta. En un comunicado, el partido del ex primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán calificó como "irrelevante" si Polgár, considerada una de las mejores jugadoras de ajedrez del mundo, es apta para presidir el país o no, informó el portal de noticias 24.hu.

En opinión del Fidesz, desde las elecciones de abril segunda fuerza en el Parlamento, el Estado de derecho y la democracia constitucional no están funcionando actualmente en Hungría. En ese sentido, el partido opositor destacó que Hungría hoy es una "dictadura autoritaria" después de que el hasta ahora presidente, Tamás Sulyok, fuera apartado del poder. El presidente, elegido en su momento por el Fidesz, informó el sábado de que había refrendado una reforma constitucional que incluye su propia destitución este mismo lunes, pese a considerar esa enmienda "un grave y vergonzoso ejemplo histórico de abuso del poder político".

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Durante este periodo de transición, y hasta que se nombre a un nuevo titular, las funciones presidenciales se transferirán de forma interina a la presidenta del hemiciclo, Ágnes Forsthoffer, del gobernante partido Tisza. El cargo presidencial en Hungría se elige en el Parlamento, donde el partido de Magyar tiene una abrumadora mayoría superior a los dos tercios entre los 199 diputados. Magyar ganó en abril las elecciones legislativas con amplia mayoría y puso así fin a cuatro mandatos consecutivos de Orbán, quien había mantenido una tensa relación con la Unión Europea (UE) por su deriva autoritaria.