Guerra de Irán, en directo | Última hora

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Rubio afirma que Irán usa Ormuz para presionar y pide a otros países "dar un paso al frente" El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el domingo por la noche que Irán utiliza el estrecho de Ormuz como herramienta de presión en el conflicto en Oriente Medio y añadió que otros países deben aumentar la presión para proteger el transporte marítimo mundial."Está claro que Irán, al menos algunas personas en Irán, quieren controlar el estrecho y usarlo como instrumento de presión contra el mundo", declaró Rubio a los periodistas antes de viajar a Filipinas para una reunión de ministros de Asuntos Exteriores con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). "Estados Unidos hará y seguirá haciendo lo que sea necesario para proteger el transporte marítimo mundial, pero otros países deben empezar a dar un paso al frente y contribuir, ya sea con recursos materiales o financieros, para ayudar a asumir esa carga", añadió. Cuando le preguntaron si aún existía una vía diplomática para frenar la escalada del conflicto, Rubio respondió: "Creo que siempre estamos abiertos a la diplomacia. Tiene que ser algo real. Tiene que ser un acuerdo con el que ellos estén dispuestos a cumplir".

Miles de israelíes superan cuatro controles militares en su marcha para recolonizar la Franja de Gaza Miles de activistas por la colonización --15.000 según los convocantes-- acompañados por ministros del gobernante partido Likud han superado hasta cuatro controles militares en su marcha hacia el territorio de la Franja de Gaza, al que pretenden acceder para retomar la colonización del enclave palestino, sin presencia israelí civil desde 2005. El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, ha marchado junto a los activistas y ha llamado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. "Danos la luz verde para el establecimiento de tres asentamientos en el sector norte", ha apelado.

EEUU confirma otro militar muerto en el norte de Irak Un militar estadounidense murió y otro resultó herido en el norte de Irak durante la detonación controlada de un explosivo iraní, según informó este domingo el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom). La muerte sucedió el sábado 18 de julio, poco después de que fallecieran dos militares estadounidenses más en Jordania en un ataque iraní, que también dejó un uniformado desaparecido.

Irán derriba un misil de crucero y un dron MQ-9 estadounidenses en el oeste del país Las autoridades iraníes han informado este domingo de la destrucción de un misil de crucero y de un dron MQ-9 Reaper estadounidenses en el este del país en el marco de los ataque lanzados en la última semana por Estados Unidos sobre territorio iraní. "Hace unas horas un misil de crucero de la agresión estadounidense fue interceptado por el sistema de defensa antiaéreo militar y fue alcanzado y destruido en la región occidental del país", ha indicado una fuente militar citada por medios iraníes.

Presidente libanés pide a Rubio que EEUU apoye la retirada israelí de Líbano para tregua El presidente libanés, Joseph Aoun, pidió este domingo desde Washington al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que ambos países coincidan en la aplicación del acuerdo de alto el fuego con Israel, cuya implementación tendrá lugar con la primera retirada del Ejército israelí de una zona del sur del Líbano. La Presidencia libanesa dijo en un comunicado que Aoun le trasladó a Rubio "la necesidad de que la posición libanesa coincida con la estadounidense" en la aplicación del Acuerdo Marco Trilateral, en el que EE. UU. ejerce de mediador, mediante "la realización de la primera retirada israelí de la primera zona piloto".

El OIEA investiga un presunto ataque de EEUU a una planta nuclear iraní en construcción El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) está "investigando informes" sobre un presunto ataque nocturno contra una planta nuclear iraní en construcción, si bien estima que la instalación no presenta ningún riesgo radiológico. En un breve comunicado publicado en redes sociales, el OIEA —la agencia nuclear de la ONU— recordó que la proyectada central atómica de Darkhovin "se encuentra en las primeras etapas de construcción y no contenía material nuclear cuando fue visitada por última vez" por los inspectores del organismo.

Trump pide incluir a Irán en la ley de sanciones a Rusia en honor a difunto senador Graham El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó al Congreso este domingo a incluir a Irán en un proyecto de ley bipartidista de sanciones contra Rusia, en honor al fallecido autor de la iniciativa, el exsenador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham. "Los republicanos deberían incluir a Irán en el proyecto de ley de sanciones contra Rusia. Eso es lo que Lindsay quería hacer, y estaba a punto de suceder", escribió en su red social, Truth Social, el mandatario,

Mueren dos soldados de EEUU en un ataque iraní contra una base norteamericana en Jordania Dos solados estadounidenses han muerto y otro se encuentra desaparecido tras un ataque iraní en Jordania, según ha informado este sábado el el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) a través de redes sociales. "Dos miembros del servicio estadounidense en Jordania fueron abatidos en combate mientras el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) y las fuerzas aliadas se defendían contra ataques con misiles balísticos iraníes y drones. Además, un miembro del servicio se encuentra actualmente desaparecido en combate", aseguran

Irán anuncia nuevos ataques contra posiciones de EEUU en la base jordana de Muwaffaq Salti La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado esta mañana nuevos ataques contra las posiciones de Estados Unidos en la base militar jordana de Muwaffaq Salti, en el centro-norte del país, en medio de la reanudación de las hostilidades con Washington que están a punto de hacer descarrilar el acuerdo preliminar de negociaciones firmado por ambos países el pasado 17 de junio. En un comunicado recogido por la agencia semioficial Tasnim, muy próxima al movimiento, la Guardia Revolucionaria asegura que sus misiles y sus drones han alcanzado hangares con aviones de combate norteamericanos u "una gran plataforma de estacionamiento".