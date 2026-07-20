Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

Mueren al menos seis marineros en un ataque ruso contra un buque mercante en el mar Negro

Al menos seis tripulantes de un buque mercante que navegaba por el mar Negro han muerto, otros dos han resultado heridos y cuatro más permanecen desaparecidos tras un ataque ruso contra el navío cuando se encontraba próximo a la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania. "Los ocupantes rusos han lanzado tres misiles de crucero Kh-59/Kh-69 contra el buque de carga civil Golden Leo (bandera de Guinea-Bissau, armador turco), que en el momento del ataque se dirigía a la salida de la zona de combate con un cargamento de grano", ha denunciado la Armada de Ucrania en redes sociales. Al hilo, el brazo naval de las fuerzas ucranianas ha precisado que "el impacto se produjo en la zona de estribor de la superestructura, provocando un incendio a bordo". "Este es otro ataque ruso selectivo contra una embarcación civil desarmada con bandera extranjera que no representaba ninguna amenaza militar", ha declarado la Armada ucraniana, tachando la acción atribuida a las fuerzas rusas como "un acto de terror contra la navegación pacífica y una grave violación del Derecho Internacional Humanitario".