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El conflicto del Sahel

Medio centenar de soldados malienses mueren en un ataque conjunto de tuaregs y yihadistas

Otros 24 militares han sido apresados en una nueva acción del Frente de Liberación de Azawad

Javier Colomina, representante de la OTAN para la Vecindad Sur: "No soy capaz de ver el fin de los problemas en el Sahel"

Imagen de archivo de tropas separatistas tuaregs pertenecientes al Frente de Liberación del Azawad.

Imagen de archivo de tropas separatistas tuaregs pertenecientes al Frente de Liberación del Azawad. / AFP

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EL PERIÓDICO

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El Frente de Liberación del Azawad (FLA), el principal movimiento insurgente tuareg del norte de Malí, ha anunciado este domingo que decenas de militares malienses y mercenarios rusos del Africa Corps, aliados de la junta militar que gobierna el país africano, han muerto en una emboscada que los rebeldes llevaron a cabo este sábado cerca de Anéfis, en el noreste del país.

El Ejército de Malí ha confirmado la emboscada, recoge Europa Press, aunque según su comunicado los hechos han ocurrido cerca de Tabrichat. Si bien la nota oficial de los militares asegura que sus fuerzas lograron repeler el asalto con ayuda de ataques aéreos, fuentes militares bajo condición de anonimato han informado a medios locales (citados a su vez por la agencia DPA), de que el ataque combinado de los tuaregs y los yihadistas ha matado a 50 militares y que otros 24 han sido capturados.

En un comunicado publicado en redes sociales, el FLA explica que la emboscada fue lanzada contra un convoy que partía de Aguelhoc y Anéfis con destino a la gran ciudad de Gao.

El FLA ha confirmado que, durante el ataque, sus fuerzas han contado una vez más con el apoyo de la filial de la organización terrorista Al Qaeda en el Sahel, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), como viene siendo habitual desde la ofensiva relámpago que ambos grupos lanzaron en abril, que llegó a poner temporalmente en jaque a las autoridades militares malienses.

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En su comunicado, el FLA asegura que el ataque ha dejado "decenas de muertos y heridos", varios prisioneros y la destrucción de "una cantidad significativa de equipo militar, mientras que varios vehículos y vehículos blindados fueron capturados en buen estado" antes de insistir en que continuará con sus operaciones hasta conseguir la "total liberación del Azawad", el territorio histórico tuareg.

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