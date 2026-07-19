Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

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Drones ucranianos golpean refinerías en la región de Stávropol, en el sur de Rusia Drones ucranianos golpearon durante la noche refinerías en la región sureña de Stávropol, en el marco de la campaña de Kiev contra la infraestructura energética de Rusia. El gobernador, Vladímir Vladimírov, reconoció este domingo en las redes sociales que los ataques habían causado incendios, lo que ha provocado a su vez detonaciones de "materiales inflamables" en instalaciones industriales.

Al menos tres personas muertas y veinte heridas en un ataque ruso a Járkov Al menos tres personas han muerto y una veintena han resultado heridas, en un ataque ruso con misiles contra una terminal postal en un suburbio de la ciudad ucraniana de Járkov, informó el jefe de la Administración Militar Regional, Ole Siniehubov, a través de Telegram. "Trágicamente, las víctimas son hombres de 24, 45 y 62 años", escribió Siniehubov en referencia a los fallecidos, tras aclarar que tres de los heridos se encuentran en estado crítico y los médicos luchan por salvarles la vida.

Drones ucranianos atacan tres petroleros y otros dos barcos rusos en el Mar Negro Las Fuerzas de Defensa de Ucrania han atacado tres petroleros y otros dos buques rusos en el Mar Negro, utilizando drones aéreos y marítimos, mientras ambos países continúan intentando interrumpir las principales rutas de exportación del otro. “El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) llevó a cabo ataques exitosos contra el petrolero ruso de la ‘flota en la sombra’ ‘Avero’ en el Mar Negro, así como contra tres depósitos de petróleo en el territorio de Stavropol de la Federación Rusa”, informó el SBU este domingo.

Drones ucranianos provocan un incendio en un depósito de petróleo en la región de Moscú Un ataque con drones ucranianos provocó esta noche un incendio en un depósito de petróleo en la región de Moscú, según informó este sábado su gobernador, Andréi Vorobiov. "Como resultado de la caída de un aparato no tripulado se produjo un incendio en un depósito de petróleo en Noguinsk", a unos 50 kilómetros del centro de Moscú, escribió en sus redes sociales. Debido al ataque ha tenido que ser evacuado un centro materno infantil, tanto los pacientes como sus sanitarios, que se encuentra en las inmediaciones del lugar del siniestro, añadió.

Dos muertos y un herido en Crimea por ataque ucraniano Dos personas murieron y una resultó herida en la anexionada península de Crimea por un ataque ucraniano, informaron ayer las autoridades locales. "Como resultado de otro ataque enemigo en el norte de Crimea, dos personas murieron y otra resultó herida", escribió en redes sociales Serguéi Aksiónov el dirigente crimeo leal a Moscú. Crimea vive actualmente una severa crisis energética debido a los intensos ataques ucranianos contra sus redes eléctricas y refinerías. Las autoridades de la península reconocieron hoy que desconocen cuándo será subsanada la situación con los cortes de luz y la escasez de gasolina.

Rusia asegura que ha duplicado el suministro de drones al Ejército Rusia ha duplicado el suministro de drones a sus Fuerzas Armadas para ganar la batalla en el cielo a Ucrania, aseguró este viernes el viceministro de Defensa Alexéi Krivoruchko. "Este año, para asegurar la superioridad sobre el enemigo, se ha incrementado el volumen de entregas de vehículos aéreos no tripulados a las tropas", declaró Krivoruchko, citado por la agencia de noticias Interfax.

Al menos siete muertos y 24 heridos en ataque con drones en Tambov (Rusia) Al menos siete personas han perdido la vida y otras 24 han resultado heridas en la región rusa de Tambov tras un ataque con drones que han impactado en las instalaciones de un centro logístico del gigante del comercio electrónico ruso Wildberries, según han informado las autoridades locales en la madrugada de este sábado. "Como resultado de los ataques con drones enemigos contra el centro logístico de Wildberries, siete empleados del turno de noche perdieron la vida (...) Según los informes preliminares, 24 personas resultaron heridas", ha revelado el gobernador regional, Evgueni Pervishov, en una publicación de redes sociales recogida por la agencia de noticias rusa Interfax.

Lavrov dice que las relaciones con Azerbaiyán avanzan pese a algunas dificultades Las relaciones entre Rusia y Azerbaiyán avanzan en el espíritu de la declaración de alianza firmada en 2022, pese a los problemas existentes, declaró este viernes el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en una rueda de prensa."Nos complace tener la oportunidad de continuar nuestro diálogo a nivel de ministros de Asuntos Exteriores", afirmó Lavrov al recibir a su par azerbaiyano, Jeyhun Bayrámov, en Moscú. Según el ministro ruso, todo esto demuestra que, a pesar de algunas dificultades, los dos países, que son vecinos geográficos, avanzan hacia una plena realización del potencial de sus relaciones.

La UE sanciona a una persona y cinco empresas del complejo militar ruso por ataques con drones a Kiev La Unión Europea ha acordado este viernes imponer sanciones a una persona física y cinco empresas vinculadas al complejo militar-industrial ruso por su papel en la fabricación de drones, en respuesta a los ataques mortales de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, durante las noches del 1 y el 5 de julio.