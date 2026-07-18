Guerra en Ucrania
Rusia confirma un muerto y 37 heridos en el gran ataque ucraniano de esta pasada noche contra Moscú
Las defensas antiaéreas rusas interceptaron más de 370 drones ucranianos en las aproximaciones a la capital y sus alrededores
Europa Press
Al menos una persona ha muerto y otras 37 han resultado heridas como consecuencia del gran ataque nocturno lanzado por Ucrania contra la región de Moscú y, en particular, contra un centro de distribución en la ciudad de Elektrostal. El fallecido ha sido identificado precisamente en este lugar, horas después de que otro ataque ucraniano contra un centro logístico, esta vez en Tambov, dejara al menos siete muertos y casi 30 heridos.
Ahora mismo y según el viceministro de Salud ruso, Alexei Kuznetsov, 30 víctimas, siete de ellas graves, están siendo atendidas en hospitales de la región de Moscú y en centros médicos federales del Ministerio de Salud ruso mientras. Otras siete han recibido ya el alta o han sido atendidas en el lugar. Las autoridades rusas estiman que sus sistemas de defensa antiaérea han interceptado más de 370 drones que se dirigían hacia la región de Moscú desde la tarde del viernes.
El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha precisado que la mayor parte de los dispositivos han sido abatidos antes de alcanzar la capital, mientras que otros 64 han sido destruidos cuando se aproximaban a la capital.
"Desde las 20.30 (hora local), más de 370 drones han estado volando hacia la región de Moscú. La mayoría han sido neutralizados por las fuerzas de defensa aérea en las aproximaciones. Sesenta y cuatro drones enemigos fueron destruidos cuando se aproximaban a Moscú", ha señalado Sobianin en un mensaje publicado en redes sociales.
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