Al menos cuatro muertos en Chile, siete heridos y más de 2.500 aislados por el temporal

Al menos cuatro personas han muerto y otras siete han resultado heridas como consecuencia del intenso sistema frontal que afecta a gran parte de Chile, donde las autoridades han declarado la alerta roja en distintas zonas ante el riesgo de inundaciones, aluviones y deslizamientos de tierra. El temporal, que afecta a diez de las dieciséis regiones del país, ha provocado el anegamiento de calles, crecidas de ríos y esteros, fuertes marejadas, embarcaciones encalladas, cortes de electricidad y rachas de viento que han alcanzado los 160 kilómetros por hora en algunos puntos.

El ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado, ha informado de que entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía hay 99 personas damnificadas, 673 albergadas y 2.521 aisladas, la mayoría de ellas en Coquimbo debido a la crecida de cauces y esteros. Asimismo, cerca de 1.600 viviendas han sufrido algún tipo de daño, de las que alrededor de un centenar han quedado destruidas o presentan desperfectos graves. Cerca de 400.000 clientes permanecen sin suministro eléctrico, principalmente en la región de Valparaíso.

"Seguimos enfrentando un escenario complejo. Todavía enfrentaremos horas que serán especialmente exigentes, por lo que el llamado es a no exponerse y a evitar desplazamientos que no sean necesarios", ha advertido Alvarado tras una reunión de la mesa técnica encargada de evaluar la emergencia.

Según las previsiones, el denominado tren de sistemas frontales, acompañado de un río atmosférico intenso, se mantendrá al menos hasta la noche del domingo. La Dirección Meteorológica de Chile considera que se trata de uno de los temporales más significativos de los últimos años y ha señalado que, de cumplirse los pronósticos, podría convertirse en el episodio de lluvias más intenso registrado durante un mes de julio desde que existen mediciones. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, ha indicado que las precipitaciones atraviesan su momento de mayor intensidad en las regiones de Valparaíso, Coquimbo y Metropolitana de Santiago.

Alerta roja y evacuaciones

Las autoridades han declarado la alerta roja en toda la región de Valparaíso, en las provincias de Choapa y Limarí, pertenecientes a Coquimbo, y en la comuna de María Pinto, en la Región Metropolitana. En Valparaíso existe una “alta probabilidad” de aluviones y derrumbes tanto en el litoral como en la cordillera de la costa. Una decena de poblaciones situadas cerca de esteros como el Marga Marga y el Quilpué han sido evacuadas ante el riesgo de desbordamientos.

También preocupa la situación de doce asentamientos de Viña del Mar y Valparaíso, así como el comportamiento del río Petorca, que llevaba años prácticamente sin caudal debido a la prolongada sequía sufrida por el país. En la Región Metropolitana, las autoridades han evacuado preventivamente varios campamentos y poblaciones situados cerca del río Mapocho, especialmente en Talagante y en el sector de La Islita, con la participación de equipos municipales, Carabineros y las Fuerzas Armadas.

En Coquimbo, donde se concentra la mayoría de las personas aisladas, existe especial preocupación por el sector de Infiernillo. Las autoridades vigilan asimismo la evolución de las lluvias en Atacama, escenario de los graves aluviones registrados en 2015. El servicio de agua potable funciona con normalidad en la mayor parte de las regiones afectadas, aunque se han registrado problemas en el sector de San Luis, en la comuna de Colina, donde alrededor de 2.000 clientes permanecen sin suministro.

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