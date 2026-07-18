Guerra de Irán, en directo | Última hora

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Teherán denuncia al menos tres muertos y ocho heridos en nuevos ataques de EEUU Al menos tres personas han muerto y otras ocho han resultado heridas como consecuencia de los ataques lanzados por Estados Unidos contra la provincia iraní de Hormozgan, en el sur del país, según han informado los medios estatales iraníes, en el marco la séptima noche consecutiva de ataques que no hace sino alimentar la escalada militar de las últimas jornadas, convirtiendo en papel mojado el acuerdo firmado entre Washington y Teherán.

EEUU concluye la séptima noche de ataques a Irán El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado el fin de la última fase de una nueva oleada de ataques contra Irán, tras siete noches consecutivas de operaciones militares dirigidas contra instalaciones vinculadas a las capacidades defensivas y logísticas de Teherán. Las fuerzas estadounidenses han dado por concluida la campaña de ataques de este viernes 17 de julio a las 21.30 horas (hora local), según ha notificado el propio CENTCOM en un comunicado compartido en redes sociales, en el que ha detallado que durante esta última jornada han sido alcanzados objetivos considerados estratégicos por Washington.

Irán reivindica un ataque contra una importante base de EEUU en Qatar La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado este viernes la autoría de un ataque contra una importante base militar de Estados Unidos en Catar y ha afirmado que el mismo ha destruido "varios aviones estratégicos de repostaje", sin que las autoridades cataríes o estadounidenses hayan confirmado por ahora daños en las instalaciones. Así, ha indicado que los ataques, lanzados en respuesta a "los recientes crímenes estadounidenses", han sido lanzados "por sorpresa" contra la base de Al Udeid para "castigar al agresor y al infanticida Ejército de Estados Unidos", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Baréin, Kuwait y Catar aseguran haber sido blanco de ataques iraníes Baréin, Kuwait y Catar afirmaron este viernes haber sido objeto de ataques iraníes, uno de los cuales alcanzó una central eléctrica en Kuwait, tras los bombardeos estadounidenses contra Irán por sexta noche consecutiva. El Ejército kuwaití informó durante la noche de "ataques con drones y misiles" atribuidos a Irán. Posteriormente, el Ministerio de Electricidad de Kuwait anunció que una planta de generación eléctrica y desalinización de agua había sido alcanzada. Horas antes, el Ejército iraní había afirmado haber atacado en Kuwait, mediante drones de tipo 'Arash', instalaciones "de despliegue de las fuerzas estadounidenses y de apoyo logístico al ejército" de Estados Unidos, en represalia por los bombardeos estadounidenses contra la república islámica.

Irán informa de ataques contra objetivos de EEUU en Siria y Catar con varios muertos Irán afirmó este viernes haber atacado y destruido objetivos militares estadounidenses en Siria y Catar en una nueva oleada de operaciones de represalia por los ataques de Estados Unidos contra su territorio, destruyendo un sistema de radar y varios aviones cisterna, y causando la muerte de varios militares estadounidenses. "Las Fuerzas Aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria llevaron a cabo un ataque sorpresa contra el centro de mando de operaciones especiales del enemigo en la zona de Al Tanf, en Siria", anunció el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim. Según el documento, la ofensiva de esta madrugada, además de destruir un sistema de radar y varios helicópteros especiales de operaciones, ocasionó la muerte de un "gran número de efectivos criminales estadounidenses".

El Líbano reivindica su patrimonio arqueológico frente a la destrucción de la guerra Las autoridades culturales del Líbano alertan de que la ofensiva israelí en el sur del país no solo está destruyendo pueblos e infraestructuras, sino también parte de un patrimonio arqueológico e histórico que consideran esencial para la identidad nacional, un mensaje que exhiben ante miles de visitantes en los principales museos libaneses. Los visitantes que atraviesan la entrada principal del Museo Nacional de Beirut en el marco de 'La Noche de los Museos' no encuentran primero sarcófagos fenicios ni mosaicos romanos, sino que, antes de llegar a las colecciones permanentes, ven de lleno una serie de paneles que recuerda que la guerra también alcanza a la historia.

Irán pide reducir el consumo de electricidad tras los ataques de EEUU contra "instalaciones de suministro" Las autoridades de Irán han realizado este viernes un llamamiento a la población para que reduzcan el consumo de electricidad ante la presión sobre la red debido al "calor extremo" y los "ataques" de Estados Unidos contra "instalaciones de suministro" en la zona sur del país, en medio de los intercambios de ataques de los últimos días pese al alto el fuego pactado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.

VÍDEO | Jugadores gazatíes visten la camiseta de España en un partido simbólico por la paz Jugadores gazatíes visten la camiseta de España en un partido simbólico por la paz.

El IBEX se acomoda en caídas, cede el 0,51 % sometido a presión por Ormuz y dudas sobre IA El selectivo de la Bolsa española, IBEX 35, se acomoda este mediodía en las caídas con las que comenzó la sesión y ya cede el 0,51 %, ante la presión por un estrecho de Ormuz prácticamente cerrado y las dudas sobre la sostenibilidad de las valoraciones de las tecnológicas. A las 12:00 horas, el IBEX 35 resta 98,5 puntos, el 0,51 %, y se sitúa en 19.207,1 puntos, subiendo en el año un 11 %. Al igual que el mercado español, las restantes bolsas europeas incrementan sus caídas respecto a la apertura con bajadas en torno al 1 %, siendo la más destacada la de la Bolsa de París, con el 1,09 %, seguida de Fráncfort, con el 1,01 %; Milán, con el 0,95 %, y Madrid, que es la que menos cae e intenta no perder los 19.200 puntos, con el 0,46 %.