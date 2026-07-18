Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Noticias relacionadas

Rusia asegura que ha duplicado el suministro de drones al Ejército Rusia ha duplicado el suministro de drones a sus Fuerzas Armadas para ganar la batalla en el cielo a Ucrania, aseguró este viernes el viceministro de Defensa Alexéi Krivoruchko. "Este año, para asegurar la superioridad sobre el enemigo, se ha incrementado el volumen de entregas de vehículos aéreos no tripulados a las tropas", declaró Krivoruchko, citado por la agencia de noticias Interfax.

Al menos siete muertos y 24 heridos en ataque con drones en Tambov (Rusia) Al menos siete personas han perdido la vida y otras 24 han resultado heridas en la región rusa de Tambov tras un ataque con drones que han impactado en las instalaciones de un centro logístico del gigante del comercio electrónico ruso Wildberries, según han informado las autoridades locales en la madrugada de este sábado. "Como resultado de los ataques con drones enemigos contra el centro logístico de Wildberries, siete empleados del turno de noche perdieron la vida (...) Según los informes preliminares, 24 personas resultaron heridas", ha revelado el gobernador regional, Evgueni Pervishov, en una publicación de redes sociales recogida por la agencia de noticias rusa Interfax.

Lavrov dice que las relaciones con Azerbaiyán avanzan pese a algunas dificultades Las relaciones entre Rusia y Azerbaiyán avanzan en el espíritu de la declaración de alianza firmada en 2022, pese a los problemas existentes, declaró este viernes el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en una rueda de prensa."Nos complace tener la oportunidad de continuar nuestro diálogo a nivel de ministros de Asuntos Exteriores", afirmó Lavrov al recibir a su par azerbaiyano, Jeyhun Bayrámov, en Moscú. Según el ministro ruso, todo esto demuestra que, a pesar de algunas dificultades, los dos países, que son vecinos geográficos, avanzan hacia una plena realización del potencial de sus relaciones.

La UE sanciona a una persona y cinco empresas del complejo militar ruso por ataques con drones a Kiev La Unión Europea ha acordado este viernes imponer sanciones a una persona física y cinco empresas vinculadas al complejo militar-industrial ruso por su papel en la fabricación de drones, en respuesta a los ataques mortales de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, durante las noches del 1 y el 5 de julio.

La UE exige a Rusia que asuma su responsabilidad 12 años después del derribo del vuelo MH17 en Ucrania BRUSELAS, 17 (EUROPA PRESS) La Unión Europea ha reiterado este viernes su exigencia a Rusia de que asuma su responsabilidad en el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, en el que murieron 298 personas, entre ellas 80 niños de 17 nacionalidades, con motivo del duodécimo aniversario de la tragedia, ocurrida el 17 de julio de 2014 sobre territorio ucraniano entonces controlado por separatistas prorrusos.

Rusia inhabilita como candidato a diputado al opositor Borís Nadezhdin por extremismo La Justicia rusa inhabilitó este viernes como candidato a diputado al opositor y exaspirante presidencial, Borís Nadezhdin, quien no podrá participar en las elecciones legislativas de septiembre. Nadezhdin, de 63 años, fue declarado culpable de extremismo y tendrá que pagar una multa de 1.000 rublos (unos 13 dólares) por publicar en sus redes sociales un enlace con la imagen del fallecido líder opositor, Alexéi Navalni.

Merz y Macron presiden un Consejo de Ministros conjunto centrado en la soberanía europea El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, presiden este viernes un Consejo de Ministros conjunto en Brühl (oeste de Alemania) centrado en estrategias para fortalecer la competitividad y la soberanía europea, en plena guerra de Ucrania. "En Alemania, el Consejo de Ministros franco-alemán, presidido por el canciller Friedrich Merz y por mí, nos pondrá en situación de fortalecer nuestra competitividad, nuestra seguridad, nuestra defensa y nuestra capacidad de fortalecer la democracia", dijo Macron a través de su cuenta de X. "La reacción franco-alemana es más que necesaria para implementar nuestra agenda de soberanía al servicio de nuestros pueblos y nuestra Europa", agregó Merz, por su parte, también a través de X, dijo que Alemania y Francia están ahondando en su cooperación en Defensa y fortaleciendo la capacidad de disuasión europea.

Condenan a 13 años a un ciudadano ruso por comprar rodamientos de aviones para Ucrania Un tribunal de Moscú ha condenado a 13 años de cárcel a un ciudadano ruso por comprar rodamientos para aviones civiles y militares con el fin de suministrárselos al Ejército ucraniano. Según informó este viernes el Servicio Federal de Seguridad (FSB), el hombre fue sentenciado por alta traición, ya que sus acciones estaban destinadas a minar la seguridad nacional. El condenado adquirió los rodamientos que emplean tanto helicópteros civiles como aviones militares Sukhói y MiG con el fin de proporcionar "ayuda técnica y material a Ucrania", señala el comunicado recogido por la agencia Interfax.

Gemma Casadevall "Despertar europeo": Merz y Macron buscan reactivar la defensa conjunta tras el fracaso del caza europeo "Despertar europeo": Merz y Macron buscan reactivar la defensa conjunta tras el fracaso del caza europeo, por Gemma Casadevall.