Trump, Milei, Sánchez, Begoña Gómez: quién irá y quién no irá a la final del Mundial entre España y Argentina

Donald Trump encabezará la alineación política que se sentará en los palcos del MetLife Stadium de Nueva York este próximo domingo a las 21:00 horas para presenciar el encuentro que disputarán las selecciones de España y Argentina. El magnate no estará solo, pues será secundado por el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, con quien ha estrechado una gran amistad, y que incluso le ha granjeado la oportunidad de influir en la decisión del organismo que regula el futbol mundial para que suspendan la sanción decretada con tarjeta roja a Folarin Balogun, el argumento ofensivo del combinado de EEUU.

Hay expectación por saber si el presidente entregará el trofeo al ganador del torneo y se quedará en la ceremonia de celebración, como ya hizo en la primera edición del supermundial de Clubes que se disputó el verano pasado en el territorio norteamericano, en una escena que causó contrariedad en los rostros de los jugadores del Chelsea FC. Por el momento, todo parece que así será, pues Infantino ha confirmado que Trump le acompañará durante parte del protocolo.

Otro de los focos estará en la presencia del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Más allá de compartir tribuna con el mandatario, Mamdani ha afirmado, en una rueda de prensa desde Coney Island, que su atención estará centrada solamente el desarrollo del partido, según ha asegurado el 'New York Daily News'.

Representantes de la diplomacia de los finalistas

A pesar de la rumorología que rodeaba a la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al partido, finalmente La Moncloa ha informado que el dirigente asistirá a la cita, aunque al día siguiente el jefe del Ejecutivo viajará a Argelia a "una visita muy importante", según destacó el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien está "mirando la posibilidad" de acudir a la final.

El presidente viajará acompañado de la ministra de Deportes, Milagros Tolón, pero no de su esposa, Begoña Gómez, a pesar de haber recuperado el pasaporte que le retiró el juez Juan Carlos Peinado como medida cautelar ante el próximo juicio con jurado popular que tendrá que afrontar por la presunta comisión de dos delitos: tráfico de influencias y malversación.

Además, la delegación institucional española la completarán los miembros de la Casa Real: el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Así, el jefe de Estado cumplirá la promesa que le hizo a los futbolistas en el partido de fase de grupos ante Uruguay, celebrado en Guadalajara, de que, en caso de llegar a la final, estaría presente para verlos intentar conseguir su segunda estrella. La noticia fue ratificada por Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol.

Milei no irá por superstición

En clave argentina, el líder del país, Javier Milei ha atribuido su ausencia a una "cábala" (superstición). Desde la residencia presidencial de Olivos, y acompañado de su hermana, se enfundará una chaqueta de la compañía petrolera YPF para no alterar "de ninguna manera" el ritual de suerte que le ha acompañado en el último mes, tal y como se ha pronunciado en una entrevista en la emisora de radio El Observador. "El día de Suiza me dio mucho calor. Como me la saqué, nos hicieron un gol. Me la volví a poner y no me la saqué más".

Además, durante el mismo encuentro con la radio argentina, señaló que la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, estará a disposición de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para una eventual conquista del título. Al mismo tiempo, se ha pronunciado sobre la pancarta "Las Malvinas son argentinas" que desplegaron algunos jugadores: "Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan", defendió Milei, y prosiguió asegurando que "las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar y lo vamos a hacer en el plano diplomático". A pesar de estas declaraciones, este miércoles el presidente había pedido no mezclar el fútbol con la disputa territorial, rechazando "gestos de patriotismo baratos". El gobierno británico ya ha pedido a la FIFA que se inicie una investigación sobre una posible infracción a las reglas que prohíben mensajes políticos en el terreno de juego.

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Con esta decisión, Milei sigue los pasos de sus antecesores, Alberto Fernández (2019-2023) y Cristina Fernández (2007-2015), dos expresidentes de Argentina que no estuvieron presentes en las finales que disputó la albiceleste en Brasil 2014 y Catar 2022.