Un terremoto de magnitud 7,4 sacude las costas de México y Guatemala y activa la alerta de tsunami

Un potente terremoto de magnitud 7,4, seguido de hasta siete réplicas, ha sacudido este viernes la costa del estado de Chiapas, en el sur de México, haciendo temblar edificios también en los países vecinos de Guatemala y El Salvador. El seísmo ha obligado a activar una alerta de tsunami y ha forzado evacuaciones preventivas de viviendas, oficinas y comercios, sin que hasta el momento haya constancia de víctimas o daños de consideración. Las autoridades mexicanas han recomendado a los residentes que extremen las precauciones ante posibles subidas de las aguas costeras en torno a medio metro.

El seísmo se produjo a las 8.48 hora local (16.48 hora penisular española) cerca de la ciudad mexicana de Puerto Madero, un importante puerto y enclave pesquero del Pacífico, situado a unos 13 kilómetros de la frontera con Guatemala. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del temblor se ha situado a unos 10 kilómetros de profundidad, a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en Chiapas, y se ha percibido en otros estados como Oaxaca y Guerrero, todos ellos dentro de una región con elevada actividad sísmica.

Tras el temblor, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una alerta de tsunami para la región. En el litoral de Chiapas y Oaxaca, estados del sur de México, se esperan variaciones del nivel del mar de hasta 105 centímetros sobre la marea.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa de ubicación del terremoto en México.

El seísmo fue percibido en amplias zonas de Chiapas, incluido el municipio turístico de San Cristóbal de Las Casas, donde decenas de personas abandonaron inmuebles y permanecieron en calles y espacios abiertos mientras las autoridades verificaban posibles daños. El movimiento también generó alarma en oficinas públicas, centros de trabajo y establecimientos comerciales de distintos municipios, donde se aplicaron protocolos de evacuación como medida preventiva.

El terremoto sacudió edificios en la ciudad de Guatemala y en El Salvador, según testigos citados por Reuters. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha informado de que en las próximas horas se emitirá un comunicado con información oficial sobre un movimiento telúrico por el que, según Coordinación Nacional de Protección Civil, no se ha activado el sistema de alerta sísmica ni en las calles ni en los móviles.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas explicó, en su cuenta de X, que se encuentra "activa" y en "constante monitoreo" sobre la situación en las distintas regiones del estado, sin ofrecer por el momento más detalles. Personal de emergencias de entidades municipales ya se encuentran desplegados en distintas zonas de Chiapas para realizar "recorridos de monitoreo para identificar posibles afectaciones", añadió la dependencia estatal.

Fuerte réplica

Minutos después, a las 9.21 hora local (17.21 hora peninsular española), se registró una réplica perceptible para la población, lo que prolongó la incertidumbre y llevó a muchas personas a permanecer fuera de sus viviendas. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, aclaró que el temblor se percibió con "intensidad moderada" en ese estado y que, "de manera inmediata, las corporaciones de Protección Civil activaron los protocolos de revisión y monitoreo en las diferentes regiones para verificar posibles afectaciones y salvaguardar a la población". "Hasta el momento, no se reportan afectaciones de consideración", publicó el mandatario estatal en sus redes sociales.

Desde el Gobierno federal, el secretario de la Marina afirmó que "no hay ningún problema, no hay afectaciones graves en tema marítimo". "Solamente se espera se incrementen algunas playas hasta medio metro a nivel del agua por efecto del tsunami por el sismo, se invita a la población a que se aleje de las playas por pronto, pero no hay ningún problema", reclamó.

Una zona muy sísmica

México se encuentra en una de las regiones sísmicas más activas del mundo debido a la interacción de las placas tectónicas de Cocos, Norteamérica, Rivera, Pacífico y Caribe. Los estados del sur y la costa del Pacífico, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, registran con frecuencia movimientos telúricos de intensidad considerable.

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El seísmo ocurre además en una zona históricamente vulnerable a este tipo de fenómenos. En septiembre de 2017, un terremoto de magnitud 8,2 con epicentro frente a las costas de Chiapas dejó decenas de muertos e importantes daños en el sur del país, siendo uno de los más fuertes registrados en la historia reciente de México.