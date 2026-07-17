Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones generalesPedro SánchezÁrbitro final MundialIncendio ZaragozaLamine YamalBarcelonaÓscar PuenteManu SánchezMatt DamonPlantas
instagramlinkedin

Seísmo en el Pacífico

Un terremoto de magnitud 7,4 sacude las costas de México y Guatemala y activa la alerta de tsunami

El temblor ha tenido lugar cerca de la costa de Chiapas

Seísmo cerca de la costa de Chiapas.

Seísmo cerca de la costa de Chiapas. / USGS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Ciudad de México
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un potente terremoto de magnitud 7,4 ha sacudido este viernes la costa del estado de Chiapas, en el sur de México, lo que ha provocado una alerta de tsunami y ha hecho temblar los edificios en los países vecinos de Guatemala y El Salvador. En una primera valoración, el secretario de la Marina mexicana, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, ha estimado que, por ahora, no hay constancia de "afectaciones graves" por el temblor, aunque ha recomendado a los residentes que extremen precauciones porque se espera una subida de las aguas costeras en torno a medio metro pero, por lo demás "no hay ningún problema".

El seísmo se produjo a las 8.48 hora local (16.48 hora penisular española) cerca de la ciudad mexicana de Puerto Madero, un importante puerto y enclave pesquero del Pacífico, situado a unos 13 kilómetros de la frontera con Guatemala. El movimiento ha tenido el epicentro a unos 10 kilómetros bajo la superficie terrestre, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Noticias relacionadas

Descripción del contenido: TERREMOTO EN MÉXICO (Mapas de ubicación)

Tras el temblor, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una alerta de tsunami para la región. El terremoto sacudió edificios en la ciudad de Guatemala y en El Salvador, según testigos citados por Reuters. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha informado de que en las próximas horas se emitirá un comunicado con información oficial sobre el movimiento telúrico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Francia convierte su fiesta nacional en una demostración de fuerza europea con presencia de tropas españolas
  2. El vicepresidente de EEUU acusa a parte del Gobierno de Israel de intentar frustrar un acuerdo con Irán
  3. Guerra de Irán, en directo. Última hora
  4. Entra en vigor el histórico acuerdo sobre Gibraltar ante las críticas por la 'oportunidad perdida' para la cosoberanía
  5. Una mayoría de países de la UE apoyan prohibir las importaciones desde territorios palestinos ocupados
  6. Rusia intercepta envío de drones ucranianos ocultos entre baldosas de cerámica española
  7. Al menos seis muertos en el incendio de un edificio en el centro de Bruselas
  8. Un bisonte lanza a un turista por los aires en el parque de Yellowstone

Un terremoto de magnitud 7,4 sacude las costas de México y Guatemala y activa la alerta de tsunami

Alemania se acopla al paraguas nuclear de Francia y anuncia sus primeras maniobras compartidas

Alemania se acopla al paraguas nuclear de Francia y anuncia sus primeras maniobras compartidas

Declarado en México un seísmo de magnitud preliminar 7,3 con alerta de tsunami cerca de la costa de Chiapas

Declarado en México un seísmo de magnitud preliminar 7,3 con alerta de tsunami cerca de la costa de Chiapas

La Comisión Europea propone que la industria pueda emitir más CO2 a cambio de inversiones verdes

La Comisión Europea propone que la industria pueda emitir más CO2 a cambio de inversiones verdes

El Partido Laborista anuncia a Andy Burnham como su líder e inminente primer ministro de Reino Unido

El Partido Laborista anuncia a Andy Burnham como su líder e inminente primer ministro de Reino Unido

El Partido Laborista anuncia a Andy Burnham como nuevo líder y sustituto de Starmer

El Partido Laborista anuncia a Andy Burnham como nuevo líder y sustituto de Starmer

La UE plantea que los impuestos a la electricidad sean más bajos que a los combustibles fósiles

La UE plantea que los impuestos a la electricidad sean más bajos que a los combustibles fósiles

Trump siembra dudas sobre el sistema electoral de EEUU y acusa sin pruebas a China por su derrota en las urnas en 2020

Trump siembra dudas sobre el sistema electoral de EEUU y acusa sin pruebas a China por su derrota en las urnas en 2020