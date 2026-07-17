Guerra de Irán, en directo. Última hora

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Marines de EEUU abordan un buque sancionado en el golfo de Omán para "verificar" que acata su bloqueo contra Irán Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han anunciado que una unidad de Marines ha abordado este jueves en el golfo de Omán un buque petrolero sancionado por el Departamento del Tesoro en 2024 a fin de "verificar" que no infringía el bloqueo naval impuesto por la Armada norteamericana contra los puertos y costas iraníes en el marco de la nueva escalada bélica en la que se encuentran Washington y Teherán pese al acuerdo preliminar alcanzado entre ambos gobiernos a mediados de junio. "Marines estadounidenses de la 11.ª Unidad Expedicionaria de Marines llevan a cabo un abordaje de verificación a bordo del M/T Wen Yao en el golfo de Omán, el 16 de julio", ha indicado el Mando Central (CENTCOM) del Ejército de Estados Unidos en un mensaje en redes sociales. Esta operación se produce en el marco del bloqueo naval impuesto por la Armada estadounidense, cuyas fuerzas han desviado ya "tres buques mercantes que intentaban burlar" el mismo, así como "han inutilizado uno que no cumplió con las órdenes y han abordado otro para garantizar el pleno cumplimiento" de dicho bloqueo naval. "El estrecho de Ormuz y las aguas circundantes siguen siendo libres y abiertas, salvo para los buques que intentan violar el bloqueo de 'muro de acero' de Estados Unidos", ha espetado el órgano castrense.

Las defensas aéreas kuwaitíes interceptaron este jueves ataques de drones "hostiles como consecuencia de la agresión iraní", en el segundo incidente en esta jornada tras los registrados esta madrugada y en medio de escalada militar entre Estados Unidos e Irán en el golfo Pérsico.

Lufthansa prevé volver a volar a Riad y Ammán en otoño El grupo de aerolíneas Lufthansa informó este jueves de que prevé volver a volar a Riad y a Ammán en otoño, si bien observa constantemente la situación en Oriente Medio y son posibles cambios de planes.

Bahréin asegura haber interceptado "varios ataques traicioneros" de Irán contra su territorio Las Fuerzas Armadas de Bahréin han informado este jueves de que han interceptado "varios ataques traicioneros" lanzados por Irán contra su territorio, en el marco de un nuevo intercambio de ataques entre Washington y Teherán a pesar del alto el fuego en vigor desde el 8 de abril y el memorando de entendimiento firmado en junio por ambos países.

La gasolina sube un 1,6% y el diésel un 0,9% El precio de los carburantes suma dos semanas de ascensos con la vuelta del IVA al 21%, con un impacto mayor en la gasolina, que se ha encarecido un 1,6%, mientras que el diésel lo ha hecho un 0,9%. Así lo reflejan los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea recogidos por Servimedia, que muestran que con respecto a hace un año el diésel cuesta un 8,8% más mientras que la gasolina es un 3,4% más cara. En todo caso, estos incrementos están lejos del 15% establecido por el Gobierno para recuperar el IVA al 10%.

Siria intercepta un cargamento de armas presuntamente para Hizbulá en la frontera con Irak El Ministerio de Interior sirio anunció este jueves que frustró un intento de introducir de contrabando un cargamento de armas y misiles de "alta calidad" a través de la frontera entre Siria e Irak, según informó una fuente del organismo citada por la televisión estatal Al Ijbariya. De acuerdo con la fuente, unidades especializadas interceptaron el envío antes de que abandonara territorio sirio. Desde la caída del expresidente Bachar al Asad en diciembre de 2024, el nuevo Gobierno sirio ha reforzado los controles fronterizos con el objetivo de impedir las rutas utilizadas para el traslado de armamento iraní a través de Irak y Siria con destino al Líbano.

Pakistán pide frenar la escalada y retomar las conversaciones Pakistán pidió este jueves a Estados Unidos e Irán que pongan fin a la violencia y retomen las conversaciones técnicas previstas en el Memorando de Islamabad, el acuerdo preliminar firmado en junio para encauzar una salida diplomática a la crisis entre Washington y Teherán, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi, durante una rueda de prensa semanal en Islamabad. El portavoz rechazó la idea de que Pakistán se haya apartado de los esfuerzos de mediación y aseguró que las gestiones diplomáticas de Islamabad continúan. Islamabad desempeñó un papel central de mediación en el Memorando de Islamabad, firmado por Estados Unidos e Irán el 17 de junio, que abrió un plazo para avanzar hacia un acuerdo más amplio sobre el programa nuclear iraní, el alivio de sanciones, la seguridad marítima y otros asuntos regionales. Sin embargo, la escalada de esta semana, con ataques estadounidenses contra Irán y represalias iraníes contra intereses de Washington en el Golfo, ha puesto bajo presión el marco diplomático alcanzado.

Israel le comunica al Pentágono que mantendrá tropas en "zonas de seguridad" en Líbano, Siria y Gaza El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, comunicó el jueves a su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, que Israel está decidido a mantener sus fuerzas en "zonas de seguridad" que ha establecido en Líbano, Siria y la Franja de Gaza. El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, retirar las fuerzas israelíes de Siria y Líbano, según el medio estadounidense Axios. Los dirigentes israelíes suelen mencionar esas "zonas de seguridad", cuyos contornos siguen siendo imprecisos pero que las autoridades israelíes sitúan a lo largo de las fronteras. En Líbano y Gaza, las fuerzas israelíes están presentes sobre el terreno y efectúan operaciones diarias contra Hezbolá y Hamás. En el caso de Líbano, las fuerzas israelíes siguen desplegadas en lo que el ejército describe como una "zona de seguridad" que se extiende unos 10 kilómetros dentro del territorio libanés, y continúan realizando ataques limitados en el sur. En Gaza, el ejército israelí controla 60% del territorio. Está presente en todo el perímetro exterior del territorio palestino, a lo largo de las fronteras con Israel y Egipto.

Israel mata a tres palestinos en nuevos ataques contra la ciudad de Gaza El Ejército israelí mató este jueves a tres palestinos en un bombardeo y tras disparos de soldados en la norteña ciudad de Gaza, confirmaron a EFE fuentes médicas, lo que aumentó a 1.126 los fallecidos desde el inicio en octubre de 2025 de un alto el fuego que Israel sigue sin respetar. Una fuente del Hospital Shifa identificó a dos fallecidos, Mohamad Ahed al Rifi y Soheil Salah al Hudeibi, tras el ataque esta madrugada de un dron israelí cerca de un cruce en el barrio de Al Tuffah, al noreste de la ciudad de Gaza. Desde este perímetro, Israel dice controlar cerca del 70 % de la Franja de Gaza, mientras dos millones de palestinos sobreviven hacinados en la parte occidental restante, la mayoría desplazados en tiendas de campaña o cerca de la costa.