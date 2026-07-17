Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

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Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Àlex Álvarez García
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
La destitución del ministro de Defensa de Ucrania divide al mando militar
El destituido ministro de Defensa de Ucrania criticó públicamente este jueves al comandante en jefe del ejército, lo que obligó al presidente Volodimir Zelenski a llamar a la unidad ante las señales de fractura en el mando militar. Además varias manifestaciones estallaron en varias ciudades contra la destitución del popular Mijaílo Fédorov como parte de una remodelación gubernamental impulsada por Zelenski. El presidente nombró como sustituto interino a Yevgueni Jmara, un funcionario que desarrolló su carrera en el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU). El Parlamento aún debe pronunciarse sobre estos cambios. Fédorov, de 35 años, había sido nombrado hace seis meses para modernizar un ejército exhausto por más de cuatro años de guerra contra Rusia. Se le considera un reformista que ha incluido nuevas tecnologías, como los drones, para paliar las carencias de soldados, dinero y municiones. Él mismo confirmó el jueves que sus desavenencias con el comandante en jefe de las fuerzas armadas, Oleksandr Sirski, habían motivado su salida. Sirski tiene 60 años y lleva en el cargo desde 2024. Se le acusa de tener una visión más conservadora de las fuerzas armadas y menos consideración por la vida de los soldados.
Ataques rusos en la ucraniana Odesa matan a dos personas y causan grandes daños
Un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Odesa, en el mar Negro, alcanzó un edificio residencial y causó la muerte de dos personas, informaron el viernes autoridades locales. El vicealcalde de Odesa, Oleksandr Filatov, confirmó en el lugar de los hechos las muertes y el impacto del misil. Otros funcionarios señalaron que ocho personas, entre ellas dos niños, resultaron heridas. Añadieron que hubo daños en edificios residenciales, una institución religiosa, un centro preescolar, vehículos y otras infraestructuras civiles. Más de cuatro años después de la invasión rusa a Ucrania, los ataques de ambos bandos se han intensificado desde hace varios meses, provocando un número creciente de víctimas civiles. Según la ONU, junio fue el mes más letal para los civiles en Ucrania desde abril de 2022.
El Parlamento aprueba el nombramiento de Serhi Koretski como nuevo primer ministro de Ucrania
El Parlamento de Ucrania ha aprobado este jueves el nombramiento de Serhi Koretski como primer ministro del país, apenas unos días después del cese de su predecesora, Yulia Sviridenko, y tras ser recomendado para el puesto por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. "La Verjovna Rada (Rada Suprema) de Ucrania ha votado a favor de nombrar a Serhi Koretski como primer ministro de Ucrania", ha afirmado el organismo en un breve comunicado, en el que ha resaltado que 289 de los 450 parlamentarios han votado a favor de su ratificación en el puesto.
Tres muertos y siete heridos en Lugansk por ataques ucranianos, según la autoridad local
Tres personas murieron y otras siete resultaron heridas en la región ucraniana de Lugansk, anexionada por Moscú en 2022, debido a los ataques de Kiev, informaron este jueves las autoridades locales.
"Anoche, en una autopista cerca de la ciudad de Schastie (Felicidad), las Fuerzas Armadas Ucranianas atacaron un automóvil. Trágicamente, el conductor y dos pasajeros fallecieron. Solo un hombre sobrevivió y los médicos aún luchan por su vida", escribió en redes sociales el gobernador de Lugansk leal a Moscú, Leonid Pásechnik.
Exministro de Defensa Fédorov acusa a jefe del Ejército ucraniano de bloquear sus reformas
El exministro ucraniano de Defensa Mijailo Fédorov, que acaba de dejar el cargo por decisión del presidente Volodímir Zelenski, responsabilizó parcialmente este jueves de su salida al jefe del Ejército, el general Oleksandr Sirski, a quien criticó por su supuesta resistencia a los cambios y acusó de sabotear todas sus iniciativas. Fédorov deja el cargo tras siete meses en los que Ucrania ha cambiado a su favor el equilibrio de fuerzas con Rusia en la guerra.
El exministro reconoció su incompatibilidad con Sirski y que le pidió en su día a Zelenski que cesara al general, cuya labor reconoció como clave para liberar territorio ucraniano al comienzo de la guerra y del que dijo también que no ha sabido adaptarse al protagonismo que los drones han tomado en la realidad del conflicto.
Una de las reformas impulsadas por Fédorov que, según él, habría saboteado Sirski es la introducción de contratos con una duración establecida -en lugar del servicio indefinido- para hacer frente al déficit de personal en unidades de combate. Fédorov calificó de "autoritario" el estilo de Sirski y responsabilizó al jefe del Ejército de la hostilidad que despiertan entre muchos ucranianos los militares encargados de aplicar la movilización forzosa en vigor por la guerra.
El exministro hizo en su comparecencia ante los medios un alegato en favor de la meritocracia y la transparencia en el Ejército, cualidades que destacan de él sus defensores en Ucrania y entre los socios de Kiev.
El primer Consejo Empresarial España-Ucrania analiza en Kiev oportunidades de reconstrucción e inversión
El Comité Bilateral España-Ucrania ha celebrado este jueves en la capital ucraniana, Kiev, su primera reunión con empresas de ambos países, en la que se han analizado oportunidades de colaboración para la reconstrucción del país y de inversión en sectores estratégicos como infraestructuras o energía.
Serguii Koretski, nuevo primer ministro de Ucrania
El Parlamento de Ucrania aprobó, con 289 votos a favor de un total de 318 este jueves el nombramiento del jefe de la empresa energética Naftogaz, Serguii Koretski, como nuevo primer ministro, tras la remodelación gubernamental ordenada por el presidente Volodimir Zelenski. "Hemos superado el invierno más difícil y hemos garantizado un suministro ininterrumpido de gas a los ucranianos, a pesar de las graves pérdidas en nuestra propia producción. Hemos demostrado que la gestión pública puede y debe ser eficaz", defendió Koretski el jueves ante el Parlamento, antes de la votación.
El jefe de Estado no ha explicado los motivos del cambio de equipo, pero la decisión ha generado protestas este jueves por la salida del popular ministro de defensa Mijaílo Fédorov en medio de la guerra con Rusia.
Rusia pide a Ucrania decisiones "responsables" para lograr la paz tras cambios en gobierno
El Kremlin pidió hoy a Ucrania decisiones "responsables" para poner fin a la guerra tras la remodelación en el gobierno del país vecino, que nombró a un nuevo primer ministro y titular de Defensa.
"Lo importante es que en el régimen de Kiev haya alguien que asuma la responsabilidad y tome una decisión responsable que permita lograr un arreglo pacífico o poner fin a la operación militar especial", comentó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. Peskov destacó que, "por supuesto" Moscú "sigue todas las noticias" relacionadas con lo que ocurre en Ucrania, pero añadió que "no tiene ninguna importancia quién sea el ministro de Defensa".
Al mismo tiempo, admitió que "por el momento, no hay ninguna clase de perspectiva para una pronta reanudación del proceso negociador. No la vemos, pero la parte rusa, sin duda, sigue abierta a esa vía". Según informó la prensa independiente e internacional, el presidente ruso, Vladímir Putin, no tiene prisa en reanudar las negociaciones, ya que no renuncia a tomar militarmente el Donbás.
Miles de ucranianos protestan en las calles contra el cese del ministro de Defensa
Miles de personas salieron este jueves a la calle en Kiev y otras ciudades de Ucrania para exigir al presidente Volodímir Zelenski que reconsidere su decisión de cesar al hasta ahora ministro de Defensa, Mijailo Fédorov, a quien reivindican como principal artífice de los buenos resultados conseguidos en la guerra este año.
La protesta más multitudinaria fue, como es habitual, la de Kiev, donde los manifestantes se congregaron frente al Teatro Iván Frankó, que está cerca del edificio en el que tiene Zelenski su lugar habitual de trabajo.
Rusia ataca Ucrania con 13 misiles, munición merodeadora y 146 drones
Rusia lanzó anoche 13 misiles, cinco municiones merodeadoras Banderol y 146 vehículos aéreos no tripulados contra territorio de Ucrania, según informó este jueves la Fuerza Aérea ucraniana, que reportó impactos de seis misiles y 16 drones en quince ubicaciones, además de la caída de fragmentos de aparatos derribados en siete. La Fuerza Aérea advertía que el ataque continuaba a la hora de publicación de parte con la presencia de varios drones en el espacio aéreo ucraniano.
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