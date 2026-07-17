Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

Exministro de Defensa Fédorov acusa a jefe del Ejército ucraniano de bloquear sus reformas

El exministro ucraniano de Defensa Mijailo Fédorov, que acaba de dejar el cargo por decisión del presidente Volodímir Zelenski, responsabilizó parcialmente este jueves de su salida al jefe del Ejército, el general Oleksandr Sirski, a quien criticó por su supuesta resistencia a los cambios y acusó de sabotear todas sus iniciativas. Fédorov deja el cargo tras siete meses en los que Ucrania ha cambiado a su favor el equilibrio de fuerzas con Rusia en la guerra.

El exministro reconoció su incompatibilidad con Sirski y que le pidió en su día a Zelenski que cesara al general, cuya labor reconoció como clave para liberar territorio ucraniano al comienzo de la guerra y del que dijo también que no ha sabido adaptarse al protagonismo que los drones han tomado en la realidad del conflicto.

Una de las reformas impulsadas por Fédorov que, según él, habría saboteado Sirski es la introducción de contratos con una duración establecida -en lugar del servicio indefinido- para hacer frente al déficit de personal en unidades de combate. Fédorov calificó de "autoritario" el estilo de Sirski y responsabilizó al jefe del Ejército de la hostilidad que despiertan entre muchos ucranianos los militares encargados de aplicar la movilización forzosa en vigor por la guerra.

El exministro hizo en su comparecencia ante los medios un alegato en favor de la meritocracia y la transparencia en el Ejército, cualidades que destacan de él sus defensores en Ucrania y entre los socios de Kiev.