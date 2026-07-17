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Argentina protesta ante Reino Unido por la presencia de un patrullero británico en aguas de su jurisdicción

El Gobierno argentino rechaza la 'incursión militar' británica en el mar territorial y la considera una violación de acuerdos bilaterales

Protestas en Argentina en favor de que las islas Malvinas pertenezcan al país sudamericano.

Protestas en Argentina en favor de que las islas Malvinas pertenezcan al país sudamericano. / Archivo

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EP

Madrid
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El Gobierno de Argentina ha anunciado este miércoles la presentación de una nota formal de protesta ante Reino Unido por la realización de "movimientos inconsultos" por parte del patrullero de la Marina Real Británica 'HMS Medway' que, ha aseverado, "involucraron el tránsito" por aguas territoriales argentinas.

"Se presentó el pasado 13 de julio una nota formal de protesta a la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en la que se expresa el más enérgico rechazo a la realización de los movimientos del buque 'HMS Medway', ilegalmente destacado en las Islas Malvinas, que no fueron debidamente notificados de conformidad con los acuerdos y declaraciones bilaterales vigentes, y que involucraron el tránsito por el mar territorial argentino", reza un comunicado del Ministerio de Exteriores del país rioplatense.

Esta acción "unilateral" constituye, según la cartera liderada por el ministro Pablo Quirno, una "violación" de los compromisos adquiridos por ambos Gobiernos. Por ello, Buenos Aires ha rechazado "con firmeza" esta "incursión militar" en "espacios bajo jurisdicción argentina, que, ha sostenido, se suma a "una política sostenida de actos unilaterales incompatible con las resoluciones de las Naciones Unidas y con el deber de ambas partes de abstenerse de alterar la situación mientras la disputa de soberanía permanezca pendiente de solución".

"Tales movimientos inconsultos e ilegales contravienen los compromisos bilaterales sobre medidas de fomento de la confianza en el orden militar vigentes entre los dos países, al tiempo que se suman a la larga serie de acciones unilaterales que Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte realiza en contravención de la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas", ha advertido la Casa Rosada.

Dicha resolución de la ONU, ha recordado la cartera de Exteriores argentina, exhorta a Londres y Buenos Aires a que se abstengan de "adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación de las Islas Malvinas mientras se encuentre pendiente de solución la controversia de soberanía".

Según ha lamentado la cartera, estas acciones "lejos de generar las condiciones de confianza y entendimiento que exige una relación bilateral madura", profundizan las "tensiones en el Atlántico Sur, desconocen el mandato reiterado de la comunidad internacional y obstaculizan los esfuerzos argentinos por avanzar hacia una solución pacífica y negociada de la controversia".

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"La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes", ha reiterado el Ministerio de Exteriores argentino reivindicando, una vez, que "por historia, por derecho y por convicción, las Malvinas son argentinas".

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