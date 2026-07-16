EEUU exigirá pruebas de testosterona a militares mayores de 30 años

El secretario de Defensa de Estados Unidos anunció el miércoles que el personal militar de 30 años o más se someterá a pruebas de deficiencia de testosterona como parte de sus controles médicos anuales.

"Está científicamente bien establecido que, a medida que envejecemos, los niveles de testosterona caen de forma natural", dijo Pete Hegseth en un vídeo publicado en su cuenta en X, acompañado del texto "el Departamento de Guerra de Alta T".

"No se trata de una mejora artificial; es sobre restaurar y optimizar las capacidades naturales, proteger la longevidad, y asegurar que tienen la base biológica necesaria para sostener la batalla", dijo.

Los propios militares decidirán si reciben el tratamiento recomendado, agregó. También indicó que los menores de 30 años podrán ser examinados si así lo desean.

El jefe del Pentágono usó términos de género neutro en inglés, como "warfighters" (combatientes), y no especificó si el examen y la opción de tratamiento abarcará también a las mujeres, cuyos niveles de testosterona disminuyen igualmente con la edad.

Al ser consultado al respecto, el Pentágono declaró que "no tenemos nada que agregar más allá del video del secretario".

"Estándares masculinos"

La testoterona es la principal hormona sexual masculina y su presencia insuficiente en el cuerpo podría causar fatiga, pérdida del apetito sexual, masa muscular y densidad ósea, además de cambios de humor, falta de concentración y tendencia a la depresión y ansiedad.

Desde su llegada al antiguo Departamento de Defensa, Hegseth, extertuliano de la cadena Fox News, ha recuperado el nombre de Departamento de Guerra, exigido "estándares masculinos" para las Fuerzas Armadas, criticado la presencia de mujeres en sus filas y retirado el acceso al Pentágono a la mayoría de corresponsales.

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Según datos del Departamento de Trabajo, solo entre el 10-15% del más de millón de personas clasificadas como personal militar trabaja en roles de combate, con una grandísima mayoría que desempeña trabajos de apoyo logístico, administrativo, cuidados de salud, construcción o reparación