Conflicto internacional
A quién pertenece Las Malvinas: las claves de una guerra que enfrenta a Argentina e Inglaterra
El cartel de Argentina sobre Las Malvinas en la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra
Las islas Malvinas se encuentran en el extremo austral de América del Sur y desde 1833 se está bajo dominio del Reino Unido. A pesar de que la ONU declaró en 1965 que en las islas existía una situación de ocupación colonial e hizo un llamamiento a las partes a negociar, 17 años después, la última dictadura militar argentina (1976-82) decidió recuperarlas a la fuerza, lo que desencadenó la inmediata reacción británica.
La guerra duró 74 días. Las hostilidades comenzaron el 1 de mayo. El hundimiento del Crucero General Belgrano fuera del teatro de operaciones, por parte de un submarino británico, en el que fallecieron 323 argentinos, marcó el tono de una guerra que involucró a unos 23.000 soldados. Murieron en total 650 argentinos, casi el doble que británicos. Resultaron heridos 1.188 civiles argentinos y 777 soldados, respectivamente. La cantidad de suicidios de excombatientes argentinos es confusa a la fecha de hoy. Las fuentes divergen entre 300 y 500 los se quitaron la vida.
La derrota militar abrió las puertas a la recuperación de la democracia en Argentina en medio de enormes dificultades por los efectos del terrorismo de Estado que provocó miles de desaparecidos, el endeudamiento externo sin precedentes y el gran trauma de la guerra de las Malvinas. Los militares argentinos nunca fueron juzgados por sus responsabilidades en la guerra.
Argentina restableció las relaciones diplomáticas con el Reino Unido en 1990, durante el último período de la entonces primera ministra, Margaret Thatcher, quien había logrado capitalizar políticamente la victoria militar. Desde entonces, la diplomacia argentina ha oscilado entre la seducción (apertura económica y dejar para más adelante la discusión sobre las islas), el pragmatismo y la rispidez a partir del permanente reclamo de la soberanía.
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