A quién pertenece Las Malvinas: las claves de una guerra que enfrenta a Argentina e Inglaterra

Antecedentes de la guerra Las islas Malvinas se encuentran en el extremo austral de América del Sur y desde 1833 se está bajo dominio del Reino Unido. A pesar de que la ONU declaró en 1965 que en las islas existía una situación de ocupación colonial e hizo un llamamiento a las partes a negociar, 17 años después, la última dictadura militar argentina (1976-82) decidió recuperarlas a la fuerza, lo que desencadenó la inmediata reacción británica.

Inicio de las hostilidades La guerra duró 74 días. Las hostilidades comenzaron el 1 de mayo. El hundimiento del Crucero General Belgrano fuera del teatro de operaciones, por parte de un submarino británico, en el que fallecieron 323 argentinos, marcó el tono de una guerra que involucró a unos 23.000 soldados. Murieron en total 650 argentinos, casi el doble que británicos. Resultaron heridos 1.188 civiles argentinos y 777 soldados, respectivamente. La cantidad de suicidios de excombatientes argentinos es confusa a la fecha de hoy. Las fuentes divergen entre 300 y 500 los se quitaron la vida.

Derrota y fin de la dictadura La derrota militar abrió las puertas a la recuperación de la democracia en Argentina en medio de enormes dificultades por los efectos del terrorismo de Estado que provocó miles de desaparecidos, el endeudamiento externo sin precedentes y el gran trauma de la guerra de las Malvinas. Los militares argentinos nunca fueron juzgados por sus responsabilidades en la guerra.