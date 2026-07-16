Guerra de Irán, en directo. Última hora

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Irán confirma ataques Las autoridades iraníes, por su parte, han confirmado en declaraciones recogidas por la agencia Mehr el impacto de un proyectil cerca de Bandar Abbas, en el sur del país, por parte de Estados Unidos, si bien se desconoce hasta el momento si ha provocado víctimas. También en el condado de Sirik, sito en la provincia de Hormozgan (sur). Se han registrado, a su vez, ataques en las inmediaciones del Hospital Shahid Baqbani de la localidad de Ahvaz, en la provincia de Juzestán, que atiende a enfermos de cáncer y que ya está siendo evacuado. "Hace unos instantes, las zonas cercanas al Hospital Baqbani (para pacientes con cáncer) en Ahvaz han sido objeto de un ataque con misiles. Algunos pacientes y sus acompañantes han huido del hospital aterrorizados por el fuerte ruido y las intensas sacudidas, ¡y ahora solo quedan los enfermos más graves!", ha indicado en sus redes sociales el portavoz del Ministerio de Sanidad, Hosein Kermanpour.

Trump evita dar un plazo Cabe señalar que el CENTCOM ha informado en redes sociales de que sus fuerzas han lanzado este miércoles a las 15.00 (hora del este, 21.00 en España peninsular y Baleares), el inicio de una "segunda oleada de ataques contra Irán", después de que el jefe de la Casa Blanca rechazara dar un plazo límite a las autoridades iraníes antes de ordenar ataques contra infraestructuras esenciales como centrales eléctricas. "No me gusta fijar plazos, pero ellos ya lo saben más o menos; conocen la historia. Más les vale portarse bien", ha afirmado en declaraciones a la prensa en las que ha asegurado que las autoridades iraníes han solicitado una reunión, un extremo que ya ha dicho en anteriores ocasiones. "Recibimos una llamada justo cuando venía para acá, y quieren reunirse conmigo (...) Son gente desagradable, pero quieren llegar a un acuerdo", ha señalado poco antes de asistir a una cumbre en Pensilvania en la que ha anunciado "una inversión de casi 10.000 millones de dólares (más de 8.700 millones de euros)" en industria de defensa, asegurando que "creará más de 4.000 puestos de trabajo" en la zona.

"El Ejército de Estados Unidos está haciendo que Irán rinda cuentas siguiendo las instrucciones del comandante en jefe", ha remarcado el órgano castrense en alusión al presidente del país, Donald Trump, tras manifestar haber lanzado una oleada de ataques contra instalaciones de defensa costera y de misiles de crucero en la isla de Tumb Mayor, en el golfo Pérsico, "a lo largo de 90 minutos".

Comunicado Concretamente, el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) ha reivindicado ataques contra centros de mando iraníes, instalaciones de defensa aérea y de vigilancia costera, así como contra sistemas de misiles y drones, con el fin de" mermar aún más la capacidad de Irán para amenazar a los marineros inocentes que tripulan buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz". Para ello, ha precisado el CENTCOM en un comunicado difundido en redes, los uniformados estadounidenses han empleado munición de precisión para alcanzar objetivos en múltiples ubicaciones, incluida Bandar Abbas, capital de la provincia de Hormozgan ubicada frente al estratégico paso y diana frecuente de las acciones militares norteamericanas.

EEUU completa una nueva oleada de ataques aéreos contra Irán en su quinta jornada consecutiva de bombardeos El Ejército de Estados Unidos ha anunciado en la noche de este miércoles la culminación de una nueva andanada de bombardeos contra enclaves defensivos en Irán en la que se constituye como la quinta jornada consecutiva de ataques aéreos contra la República Islámica, alegando buscar "mermar aún más" la capacidad de Teherán de "amenazar a los marineros inocentes que tripulan buques comerciales" que transitan el estrecho de Ormuz.

El ejército iraní anuncia ataques a instalaciones militares de EEUU en Jordania Las fuerzas armadas de Irán aseguraron este jueves que atacaron con drones varias instalaciones militares estadounidenses en Jordania, informó la prensa estatal, después de que Washington llevara a cabo durante la noche otra oleada de bombardeos en territorio iraní. "El Ejército de la República Islámica de Irán anunció que, (...) en respuesta a la agresión enemiga, atacó los sistemas de comunicación y las instalaciones de almacenamiento de combustible del ejército estadounidense en Jordania utilizando drones suicidas", reportó la televisión estatal IRIB.

EEUU termina una oleada de ataques de 90 minutos contra Irán Estados Unidos anunció que terminó este miércoles una oleada de ataques de 90 minutos contra objetivos iraníes, que permitieron "reducir aún más la capacidad de Irán para atacar buques comerciales en el estrecho de Ormuz". El mando central de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) aseguró en un mensaje en X que lanzó "municiones de precisión contra sistemas de defensa costera y depósitos y emplazamientos de lanzamiento de misiles de crucero".

Los marineros indios registran el mayor número de víctimas en la crisis marítima del Golfo Al menos trece ciudadanos indios han muerto y otros tres permanecen desaparecidos en ataques contra buques comerciales en la región del Golfo desde el inicio de la guerra en febrero, una cifra que sitúa a la India como el país con más víctimas identificadas en los registros disponibles, revelaron a EFE fuentes gubernamentales. El balance refleja la dimensión laboral y humana de una crisis marítima marcada por la guerra entre Estados Unidos e Irán, que ha convertido el golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán en rutas de alto riesgo para la navegación comercial y para miles de trabajadores civiles embarcados. El último caso fue confirmado el martes por el Ministerio de Exteriores indio, que informó de la muerte de un marinero indio y de otros diez heridos tras el ataque contra los petroleros MT Al Bahiyah y MT Mombasa durante su tránsito por el estrecho de Ormuz. Los dos buques transportaban en conjunto a 30 marineros indios, dentro de una tripulación total de 46 personas.

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