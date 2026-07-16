Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ArgentinaCalorLa OdiseaIncendiosBarcelonaEncuesta CISLamine YamalFranciaAP7Navarra
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora

Rusia ataca un buque civil frente a la costa de Odesa

Rusia ataca un buque civil frente a la costa de Odesa

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Àlex Álvarez García

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Noticias relacionadas

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Francia convierte su fiesta nacional en una demostración de fuerza europea con presencia de tropas españolas
  2. Sánchez viajará a Argelia el próximo lunes para cerrar la crisis con Argel por las cesiones a Marruecos sobre el Sáhara
  3. Guerra de Irán, en directo. Última hora | EEUU e Irán intercambian ataques y reavivan el temor a una guerra abierta
  4. Entra en vigor el histórico acuerdo sobre Gibraltar ante las críticas por la 'oportunidad perdida' para la cosoberanía
  5. Míster Universo Venezuela despide a su novio tras buscarlo durante 17 días entre los escombros
  6. Rusia intercepta envío de drones ucranianos ocultos entre baldosas de cerámica española
  7. Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora | Ucrania ataca depósitos de petróleo a orillas del Volga y en el Cáucaso
  8. Al menos seis muertos en el incendio de un edificio en el centro de Bruselas

La economía china crece a su ritmo más bajo en casi cuatro años y complica el objetivo anual

La economía china crece a su ritmo más bajo en casi cuatro años y complica el objetivo anual

Fernando Lacasa, cooperante y escritor: "Eritrea renunció al Mundial por miedo a que sus jugadores desertaran. El país vive blindado sobre sí mismo"

Fernando Lacasa, cooperante y escritor: "Eritrea renunció al Mundial por miedo a que sus jugadores desertaran. El país vive blindado sobre sí mismo"

Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

Directo | El ejército iraní anuncia ataques a instalaciones militares de EEUU en Jordania

Directo | El ejército iraní anuncia ataques a instalaciones militares de EEUU en Jordania

Terremoto en Venezuela, en directo

Terremoto en Venezuela, en directo

Estados Unidos lanza una segunda oleada de ataques contra Irán contra objetivos militares

Estados Unidos lanza una segunda oleada de ataques contra Irán contra objetivos militares

El Parlamento francés aprueba el derecho a la muerte asistida

El Parlamento francés aprueba el derecho a la muerte asistida

Fujimori llama la reconciliación al recibir su credencial de presidenta electa en medio de una manifestación opositora

Fujimori llama la reconciliación al recibir su credencial de presidenta electa en medio de una manifestación opositora