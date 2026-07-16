Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

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Exigencia del cese de ataques "El OIEA exige el cese inmediato de todos los ataques contra instalaciones nucleares o en sus inmediaciones, así como contra su personal", ha declarado Grossi en el mensaje difundido por la agencia nuclear de Naciones Unidas. Este nuevo ataque denunciado por Moscú llega apenas tres días después de que al menos cuatro personas murieran y cuatro más resultaran heridas por el impacto de un dron ucraniano en la ciudad de Energodar, junto a la central nuclear de Zaporiyia y también bajo control ruso.

Muere un ingeniero de la planta nuclear "El régimen nazi-Bandera (en alusión al ultranacionalista de extrema derecha Stepan Bandera) se engaña creyendo que puede presionar a nuestro país, mientras chantajea a sus amos occidentales, exigiendo cada vez más dinero y armas", ha afirmado la cartera, que, al tiempo, ha acusado a "los países occidentales" de estar "dispuestos a alentar a Bankova (calle de Kiev que acoge la sede de la Presidencia ucraniana), sin importar la locura de sus acciones, convirtiéndose así en cómplices de los crímenes de la junta de Kiev". Por su parte, el OIEA ha confirmado en redes haber sido informado por Rusia de la muerte del ingeniero jefe de la planta nuclear en un ataque ucraniano, un incidente que el director general del organismo "condena" y que "representa un ataque inaceptable contra la planta y su administración, amenazando gravemente la seguridad nuclear".

Condolencias Expresando sus "más sentidas condolencias a las familias y amigos de las víctimas", Moscú ha afeado un "acto criminal de Kiev" que, según el Ministerio, "constituye un nuevo intento de amenazar el funcionamiento seguro de la Central Nuclear de Zaporiyia e intimidar a sus empleados". En estas circunstancias, ha afirmado que el despliegue de fuerzas ucranianas cerca de estas instalaciones supone un "peligro extremo" que, tras este último suceso, es "más evidente que nunca". Al hilo, ha tachado de "cínicas" las quejas contra la Federación Rusa "por no desplegar las fuerzas de seguridad necesarias en la central nuclear de Zaporiyia, incluidas las que figuran en los informes pertinentes del director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA)", Rafael Grossi. "Nuestro país seguirá guiándose por los objetivos de proteger la central nuclear de Zaporiyia de los ataques ucranianos, de conformidad con su legislación y sus obligaciones internacionales", ha zanjado.

Rusia denuncia ataque mortal contra vehículo de la central nuclear de Zaporiyia El Ministerio de Exteriores de Rusia ha denunciado este miércoles la muerte el ingeniero jefe de la central nuclear de Zaporiyia, A. A. Yakovlev, en un supuesto "ataque selectivo con dron" por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra el complejo ubicado en una de las zonas 'de iure' ucranianas pero actualmente bajo control ruso. "El 15 de julio, Ucrania ha cometido otro crimen atroz. Un ataque selectivo con dron por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra un vehículo de servicio de la Central Nuclear de Zaporiyia acabó trágicamente con la vida del ingeniero jefe de la central, A.A. Yakovlev", ha asegurado la cartera en un comunicado. Junto a Yakovlev, "cuyas actividades profesionales estaban directamente relacionadas con garantizar la seguridad nuclear y física de esta planta, objeto frecuente de ataques y provocaciones por parte de Ucrania", la diplomacia del Kremlin ha lamentado también que, como consecuencia del impacto contra el vehículo que ocupaba, "el conductor también falleció en el ataque"..

La UE y Ucrania firman un acuerdo para impulsar la producción conjunta de drones La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, han firmado este miércoles un acuerdo para la producción conjunta de drones, en el marco de una nueva Asociación Industrial de Defensa entre la Unión Europea y Ucrania, y con el objetivo de "aumentar decisivamente" la inversión y producción de estas aeronaves.

El Ejército de EEUU dice haber lanzado una "ola de ataques" en Irán El Ejército de EEUU dice haber lanzado una "ola de ataques" en Irán, según la agencia de noticias AFP.

Los ataques rusos dejan seis muertos en Ucrania Ataques rusos mataron a seis personas e hirieron a otras 20 en la localidad de Sumi, en el norte de Ucrania, y en Odesa, una ciudad portuaria del sur del país, anunciaron este miércoles las autoridades locales.Más de cuatro años después del comienzo de la invasión rusa, ambos bandos se atacan a diario, causando un número creciente de víctimas civiles. Según la ONU, el mes de junio de 2026 fue el más mortífero para los civiles en Ucrania desde abril de 2022.

Mueren seis personas en ataques de Rusia contra las provincias ucranianas de Sumi y Odesa Al menos seis personas han muerto este miércoles a causa de nuevos ataques lanzados por el Ejército de Rusia contra las provincias ucranianas de Sumi y Odesa, según han denunciado las autoridades locales, en medio de la invasión desatada en febrero de 2022 por la orden dada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

La UE limita la protección a futuros refugiados ucranianos que cumplan obligación militar Los países de la Unión Europea acordaron extender este jueves hasta el mes de marzo de 2028 la protección que ya ofrecen a los ucranianos que han huido de la guerra en su país, pero decidieron que sólo darán amparo a futuros refugiados que cumplan con sus obligaciones militares. Los Veintisiete aseguran que han tenido en cuenta "las necesidades defensivas de Ucrania", por lo que en el futuro sólo darán protección "a aquellos que cumplan sus obligaciones militares", según dijo el Consejo de la UE en un comunicado.