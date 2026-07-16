La Unión Europea obliga a Google a abrir Android y compartir datos del buscador con sus rivales de IA

Los peores presagios de Google se han confirmado. La Comisión Europea ha anunciado este jueves que obligará al gigante tecnológico a permitir que empresas rivales del sector de la inteligencia artificial puedan operar en los smartphones de Android y acceder a datos exclusivos de su popular buscador.

Alrededor del 60% de todos los teléfonos móviles de la Unión Europea están equipados con el sistema operativo Android, propiedad de Google. Bruselas sospecha que la compañía podría utilizar esa posición de fuerza para obtener una ventaja que socave a rivales como OpenAI y Anthropic, un temor que también se extiende a Apple, dueña de los iPhone. Ambas fijan las reglas para los desarrolladores de aplicaciones y pueden excluir a sus competidores para dar preferencia sus servicios.

La batería de medidas exigidas este jueves a Google tienen el objetivo de "reequilibrar" la competencia en el mercado, pues las autoridades europeas entienden que algunas de sus prácticas incumplen la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), la legislación que regula el sector digital para poner fin a potenciales abusos monopolísticos.

"La sociedad está experimentando una profunda transformación digital. Debemos garantizar la equidad en este proceso y asegurar que nuestros ciudadanos tengan opciones", ha dicho la vicepresidenta primera de la Comisión y comisaria de competencia, Teresa Ribera, en un comunicado. "Nuestra decisión permitirá que competidores más pequeños, como motores de búsqueda o asistentes de IA, compitan y ofrezcan esas opciones, al tiempo que se protege la privacidad del usuario", ha añadido.

Nuestra decisión permitirá que competidores más pequeños, como motores de búsqueda o asistentes de IA, compitan y ofrezcan sus opciones Teresa Ribera — vicepresidenta primera de la Comisión Europea

Acceso a más 'apps' de IA

Por un lado, el brazo ejecutivo de la UE establece que Google debe ofrecer "igualdad de condiciones" a los servicios de IA generativa de la competencia. Asistentes como ChatGPT, Claude o Grok, entre otros, tienen el acceso restringido al ecosistema Android, lo que hace que no puedan prestar los mismos servicios de Gemini, de Google, ni competir en las mismas condiciones. Según Bruselas, eso "los hace menos atractivos para el 60% de los europeos que tienen un dispositivo Android".

Con los cambios establecidos por la Comisión, Google se verá obligada a permitir que cada usuario pueda activar el asistente de IA que prefiera mediante comandos de voz. La decisión es vinculante y debe aplicarse antes de julio de 2027, dando así un año de margen a la compañía dirigida por Sundar Pichai para adaptarse a la ley.

Logo de la app de Google en un movil Android / Fabian Sommer/dpa - Archivo

Compartir datos de búsqueda

Por otro lado, Bruselas también ha exigido a Google que comparta los datos anonimizados de los usuarios que recopila a través de su buscador con otros motores de búsqueda. Eso es, con rivales como DuckDuckGo, Brave Search o Bing, de Microsoft, pero también con soluciones de IA como Perplexity o ChatGPT Search. La compañía tendrá hasta enero de 2027 para implementar esa medida.

"El intercambio de datos es crucial para el desarrollo y la optimización de los motores de búsqueda de terceros", ha asegurado la Comisión en un comunicado en el que recalca que la medida garantizará una competencia más justa en el sector. La UE permitirá a Google evaluar si compartir esos datos con un tercero puede tener efectos "graves para la ciberseguridad y la protección de datos".

A partir de 2027, Google tendrá que permitir a los usuarios de Android activar el asistente de IA que prefiera y compartir datos de su buscador con la competencia

¿Qué dice Google?

Google ha criticado la decisión de Bruselas, pero aún no ha precisado si la recurrirá ante los tribunales. "Las decisiones de hoy ponen en riesgo la seguridad y la privacidad de millones de europeos", ha asegurado Kent Walker, presidente de Asuntos Globales de Google y Alphabet, en un breve comunicado. "Esta resolución sobre Android amenaza la seguridad de los dispositivos al otorgar a aplicaciones externas permisos sensibles y potentes sin estas garantías".

¿Qué dice Bruselas?

La Comisión asegura que, con estos cambios, quiere fomentar una "competencia justa en los mercados de asistentes de IA". "Esperamos que surjan alternativas a Google Search y a los servicios de IA de Google, como Gemini, y que los usuarios de la UE disfruten de una mayor variedad de servicios", ha indicado la vicepresidenta ejecutiva a cargo de la política tecnológica, Henna Virkkunnen.

Aun así, el ejecutivo comunitario se ha reservado el derecho a modificar la decisión si evoluciona el mercado o una evaluación independiente lo recomienda.

Medida similar contra Meta

No es la primera vez que la Comisión toma una decisión similar. El pasado mes de junio, el Ejecutivo comunitario anunció que Meta, dueña de Instagram y Facebook, tendría que devolver el acceso gratuito, aunque temporal, a WhatsApp a compañías rivales en el desarrollo de asistentes impulsados con IA.

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Lo hizo al confirmar que la expulsión primero de sus competidores de la aplicación de mensajería primero, y la reapertura después pero a cambio de una tasa, suponía un abuso de posición dominante. Ribera acusó al gigante de las redes sociales de aprovecharse del dominio de WhatsApp en beneficio del desarrollo e implantación de su propia herramienta de IA, frente a la de sus rivales.