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¿Soberanía tecnológica?

La Unión Europea quiere acelerar el despliegue de centros de datos: las empresas más beneficiadas podrían ser de EEUU

Una investigación señala que las empresas que alquilan la potencia de sus data centers están fuertemente vinculadas a Estados Unidos, lo que cuestiona la misión de autonomía digital de Bruselas

La Unión Europea tiene un plan para dejar de depender de la tecnología de Estados Unidos: los expertos no lo tienen tan claro

Trabajos para la expansión del centro de datos IBX Equinix en la localidad de Aschheimk, cerca de Múnich.

Trabajos para la expansión del centro de datos IBX Equinix en la localidad de Aschheimk, cerca de Múnich. / Frank Hoermann/SVEN SIMON / IMAGO/Sven Simon via Reuters Connect

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Carles Planas Bou

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La Comisión Europea presiona para acelerar el despliegue de nuevos centros de datos. En su plan de soberanía tecnológica presentado en junio, Bruselas se fija como misión triplicar su capacidad de computación de cara a los próximos siete años y solicita a los Estados miembros designar "zonas de aceleración" para su implantación. Las empresas que operan estas infraestructuras podrían ganar entre 8.000 y 27.000 millones de euros en la próxima década, según la evaluación de impacto del brazo ejecutivo comunitario.

Con esta estrategia, que incluye una rebaja de las leyes ambientales, la Unión Europea pretende multiplicar sus oportunidades para ganar autonomía en el campo digital y hacerse un hueco en la carrera por el dominio de la inteligencia artificial. Esta tesis ha sido rebatida por múltiples expertos, que advierten que el plan puede salir por la culata y aumentar la dependencia que el continente tiene de los gigantes tecnológicos de Estados Unidos.

La última investigación del Centre for Research on Multinational Corporations, una organización que rastrea el poder corporativo, apunta en esa misma dirección. Su estudio asegura que el plan europeo podría reforzar el dominio compañías como Amazon, Google, Microsoft o Meta. Estas son las principales propietarias y operadoras de centros de datos en la UE. Ninguna tiene más proyectos en marcha que Microsoft, con 14, seguida por Google, con 9, según datos de la empresa de análisis de mercado Arizton.

Con el plan europeo, las operadoras de centros de datos podrían ganar entre 8.000 y 27.000 millones de euros en la próxima década

Las empresas ganadoras

Sin embargo, el informe señala que las compañías que pueden verse más beneficiadas por la política europea de expansión de data centers son mucho menos conocidas para el gran público. Se trata de firmas de coubicación que construyen y gestionan estas naves industriales repletas de servidores informáticos y que alquilan su capacidad a terceros. Sus principales clientes, advierten, no son empresas europeas, sino los mismos gigantes tecnológicos de EEUU de los que Bruselas pretende dejar de depender.

22/03/2023 Servidores de datos durante una jornada de puertas abiertas al centro de datos Digital Realty, a 22 de marzo de 2023, en Madrid (España). ECONOMIA Alberto Ortega - Europa Press

Servidores informáticos del centro de datos que Digital Realty tiene en Madrid. / Alberto Ortega - Europa Press / Europa Press

Las principales empresas de coubicación que hacen negocio en Europa son las estadounidenses Digital Reality, CyrusOne y Equinix, con 8, 8 y 6 proyectos pendientes; la española Merlin Properties, con 6; y la francesa Data4, también con 6. El estudio advierte que todas ellas, también las europeas, están "profundamente entrelazada con empresas de gestión de activos y de capital riesgo vinculadas a EEUU", lo que hace que el plan europeo de soberanía "corra el riesgo de reforzar las dependencias existentes en lugar de reducirlas".

Vínculos financieros con EEUU

Las dos compañías europeas que destacan en ese frente también presentan vínculos problemáticos. El informe concede que la estructura accionarial de Merlin Properties, encabezada por Banco Santander, Nortia Capital Investment Holding y BlackRock, "es más europea que la de muchos de sus competidores". Aun así, advierte que la propia compañía ha indicado que su modelo de negocio depende en gran medida de "un pequeño número" de clientes, potencialmente hiperescalares estadounidenses, y que mantiene una alianza con la firma de cloud CoreWeave, que cuenta con OpenAI y Anthropic como clientes. La socimi dirigida por Ismael Clemente planea invertir más de 6.000 millones de euros en sus operaciones de la próxima década.

Aunque tiene su sede en Francia y dice apoyar los planes europeos de soberanía, Data4 es propiedad de Brookfield Infrastructure Partners, una empresa registrada en el paraíso fiscal de Bermudas. La investigación señala que "la mayor parte" de la capacidad de computación que tienen sus centros de datos está comprometida en contratos a largo plazo con gigantes tecnológicos de Silicon Valley. Su caso demuestra que una empresa puede estar radicada en Europa, pero controlada por actores extranjeros.

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Centro de datos de Merlin Properties en Arasur (País Vasco) / Merlin Properties

De los cientos de centros de datos que tienen desplegados en la UE, varios de ellos están en España. Digital Reality tiene cuatro en Madrid y otro en Barcelona; CyrusOne, uno en Madrid; Equinix, dos en Barcelona y uno en desarrollo en Madrid; Merlin Properties, cinco en la Península Ibérica; y Data4, uno en la capital española.

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