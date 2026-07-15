Trump aparca la tasa del 20% por cruzar Ormuz a cambio de inversiones de países del Golfo

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este martes que reemplazará la tasa del 20% que pretendía aplicar a las embarcaciones de carga que cruzaran a través del estrecho de Ormuz --en una suerte de pago por su seguridad-- por acuerdos comerciales e inversiones de los países del Golfo en Estados Unidos.

Esta propuesta llega después de que Trump haya mantenido "conversaciones muy productivas con líderes de Oriente Próximo" y ha vaticinado que estas inversiones serán "enormes" y "extraordinariamente beneficiosas" no solo para Estados Unidos, sino también para todos estos países de la región, los cuáles no ha precisado.

"Tenemos en Estados Unidos la mayor inversión en dólares de la historia, pero estas nuevas inversiones harán que esa cifra sea aún mayor, y veremos cómo fábricas, plantas y equipos llegan a Estados Unidos a niveles históricos, lo que creará millones de empleos estadounidenses bien remunerados", ha prometido. Trump ha asegurado que "Estados Unidos está ganando de nuevo, ganando como nunca antes" y ha afirmado que "los días en los que Irán asesinaba a cientos de miles de personas, incluidos 52.000 manifestantes, han terminado", citando una cifra sin confirmación alguna y alejada de otras estimaciones.

"Irán nunca tendrá un arma nuclear", ha reiterado en un mensaje en sus redes sociales, en el que ha ensalzado el "impresionante poderío militar" que Estados Unidos ha venido demostrando en los últimos meses durante su guerra con Teherán, así como al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y altos mandos del Ejército. "Gracias a ellos, y a todos los miembros del Ejército más poderoso del mundo, el estrecho de Ormuz está abierto a todo el tráfico marítimo, excepto a Irán", ha querido matizar Trump, que responsabiliza de ello a las "mentirosas, violentas y malvadas" autoridades de Teherán. "Impondremos un bloqueo total, pero solo a los barcos que lleguen o salgan de puertos iraníes, o que transporten cualquier cosa relacionada con carga iraní", ha dicho el presidente de Estados Unidos.

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Trump declaró "abierto" el lunes el estrecho de Ormuz y anunció que se cobraría una tasa del 20% sobre todas las mercancias que transitaran por este paso, en concepto de seguridad, después de que Irán anunciara el domingo su cierre en respuesta a los últimos ataques estadounidenses, que suponen una violación del principio de entendimiento que alcanzaron el pasado mes de junio.