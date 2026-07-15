Guerra de Irán, en directo. Última hora

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Irán lanza un nuevo ataque contra activos de EEUU en bases militares de Jordania, Bahréin y Kuwait El Ejército de Irán ha anunciado en la madrugada de este miércoles un nuevo bombardeo con drones contra activos militares de Estados Unidos en Oriente Próximo, concretamente contra una base aérea de Jordania que ya había sido blanco de ataques iraníes el pasado jueves, otra base en Bahréin y una tercera en Kuwait, en el marco de la última escalada militar entre Teherán y Washington. "La base de Al Azraq, en Jordania, donde se ubicaban los cazas F-18, el edificio de alojamiento y el gran almacén de equipos del Ejército terrorista estadounidense, ha sido atacada con drones", ha anunciado el Ejército en un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica. En un comunicado divulgado poco después por la misma agencia, el propio cuerpo militar ha asegurado haber llevado a cabo "una nueva oleada de ataques con drones" contra la citada base jordana, con "los cazas F-18 y los grandes almacenes de equipos del ejército estadounidense" como objetivo.

EEUU completa una nueva ronda de ataques contra Irán y anuncia que reanuda el bloqueo de sus puertos El Ejército de Estados Unidos ha completado una nueva ronda de ataques contra Irán asegurando haber alcanzado "decenas de objetivos militares" en las costas iraníes, especialmente en torno al estrecho de Ormuz, y ha anunciado la imposición de un bloqueo a los puertos iraníes a partir de las 22.00 horas de este martes (hora peninsular española). "Hoy, a las 15.00 horas (hora del este, 21.00 en España peninsular y Baleares), las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) han comenzado a lanzar una nueva ronda de ataques contra Irán con el fin de seguir mermando las capacidades iraníes utilizadas para atacar el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz", ha informado en sus redes sociales. En el mismo mensaje, el CENTCOM ha señalado que sus tropas se estaban preparando "para reanudar el bloqueo naval contra los puertos y las zonas costeras iraníes", el cual, ha dicho, entraría "en vigor a las 16.00 horas (hora del este, 22.00 hora peninsular española)".

Al menos 8 muertos tras un ataque israelí contra una comisaría en Gaza La Defensa Civil de Gaza anunció el martes que ocho personas murieron en el norte de la Franja de Gaza tras un ataque israelí contra una comisaría palestina, pese al alto el fuego alcanzado en octubre de 2025.

El jefe del Consejo de Cooperación del Golfo denuncia los ataques "terroristas" de Irán contra petroleros en Ormuz El secretario general del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, Jasim Mohamed al Budaiui, ha condenado este martes los ataques "terroristas" de Irán contra petroleros emiratíes en el estrecho de Ormuz, incidiendo en que representan una "flagrante violación" y "una grave infracción" de los principios del Derecho Internacional y de la navegación internacional.

Albares: la fuerza militar no da seguridad en Oriente Medio El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió este martes en Bruselas que israelíes, palestinos y libaneses tienen derecho a un Estado seguro, algo que calificó de "mínimo" exigible, y sostuvo, sobre la crisis con Irán, que "no hay solución militar" para el estrecho de Ormuz. Albares hizo estas declaraciones en una conversación organizada por el centro de estudios Bruegel, moderada por su director, Jeromin Zettelmeyer.

Mueren al menos tres personas por los últimos bombardeos de EEUU contra el sur de Irán Al menos tres personas han muerto este martes a causa de un ataque lanzado por el Ejército de Estados Unidos contra la provincia iraní de Hormozgán, situada en el sur del país, según han denunciado las autoridades locales, en medio de un nuevo intercambio de ataques a pesar del alto el fuego pactado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.

Monique Zamora Vigneault La factura del fin de la tregua con Irán: el petróleo se dispara un 18% en julio La factura del fin de la tregua con Irán: el petróleo se dispara un 18% en julio, por Monique Zamora Vigneault.

Los diputados iraníes presentan un proyecto de ley relativo al estrecho de Ormuz El Parlamento iraní ha comenzado a debatir un proyecto de ley relativo al estrecho de Ormuz, declaró el presidente de la comisión parlamentaria de Seguridad Nacional, en un contexto de tensiones con Estados Unidos por el control de esta vía marítima estratégica. Teherán pretende establecer un peaje en el estrecho, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que quiere cobrar, a cambio de la protección del estrecho, "una remuneración equivalente al 20 % del valor de las cargas", una medida que sería contraria al derecho internacional, el cual garantiza la libertad de navegación.

Ucrania denuncia dos heridos en el ataque de Irán contra petroleros emiratíes en el estrecho de Ormuz El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha denunciado este martes dos heridos en el ataque lanzado por Irán contra petroleros emiratíes en el estrecho de Ormuz, episodio que ha condenado incidiendo en el "cese inmediato de las hostilidades" y "la plena reapertura del estrecho". "Condenamos enérgicamente los ataques con misiles iraníes contra petroleros emiratíes en el estrecho de Ormuz, como consecuencia de los cuales dos ciudadanos ucranianos resultaron heridos", ha señalado.