Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

El último 14 de julio con Macron conmemora a Ucrania y el "despertar estratégico" europeo

Francia celebra este martes su última Fiesta Nacional del 14 de julio bajo la presidencia de Emmanuel Macron con un desfile militar dedicado al apoyo a Ucrania y al "despertar estratégico" de Europa. De hecho, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y otros jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el español Pedro Sánchez, así como los dirigentes de las instituciones europeas y de la OTAN, siguen el desfile desde la tribuna situada en la plaza de la Concordia. El mandatario sostuvo que el conflicto en Ucrania pone de manifiesto la necesidad de reforzar las capacidades militares europeas y aseguró que "debemos ganar las guerras de hoy", al considerar que la credibilidad del continente dependerá de su preparación para hacer frente a futuras amenazas.

Sus palabras se produjeron el mismo día que la reunión en París de la Coalición de Voluntarios, integrada por 37 países, que reiteró su compromiso de mantener el apoyo militar, financiero y civil a Kiev el tiempo que sea necesario. Los miembros de la coalición también anunciaron un refuerzo de la defensa antiaérea ucraniana y respaldaron la creación de una Coalición Antibalística impulsada por 10 países europeos, entre ellos Francia, Alemania, el Reino Unido, España e Italia, para acelerar la producción de sistemas de defensa e interceptores.