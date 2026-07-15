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Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Àlex Álvarez García
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Rusia niega vínculo con supuesto reclutamiento de bolivianos para la guerra contra Ucrania
La Embajada de Rusia en Bolivia descartó todo vínculo con el supuesto reclutamiento de bolivianos para participar en operaciones militares contra Ucrania, después de que este martes se iniciara una investigación a partir de la denuncia pública de los familiares de dos jóvenes que presuntamente fueron captados para ir a la guerra y que se cree fallecieron. La misión diplomática sostuvo en un comunicado que "descarta de manera rotunda cualquier vínculo" con el mencionado reclutamiento y rechazó "categóricamente" las acusaciones que, según consideró, se hicieron contra la Embajada "por carecer de fundamento alguno". "Esta Misión Diplomática destaca inequívocamente que no mantiene ningún vínculo con las supuestas actividades de organizaciones o personas presuntamente dedicadas al reclutamiento con dichos fines, ni dispone de información sobre la existencia de tales estructuras", añadió en la nota. La Embajada rusa también señaló que "no está en condiciones de facilitar asistencia, asesoramiento u orientación sobre esta cuestión".
La Armada ucraniana reivindica el hundimiento de un buque de la guardia fronteriza rusa
La Armada de Ucrania reivindicó este martes en un comunicado publicado en redes sociales el hundimiento junto al puerto ruso del mar Negro de Novorosíisk de un buque de la guardia fronteriza rusa. El ataque fue llevado a cabo con un dron naval ucraniano Sargan-3000, que opera como una plataforma de combate flotante desde la que se disparan de forma remota ametralladoras y misiles.
El Kremlin tacha de "errónea" la postura azerbaiyana sobre la guerra en Ucrania
El Kremlin tachó este martes de "errónea" la postura de Azerbaiyán sobre la guerra ruso-ucraniana, después de que el líder del país caucásico, Ilham Aliyev, dijera que siempre apoyará la integridad territorial de Ucrania. "En cuanto a la postura (de Azerbaiyán) sobre Ucrania, la consideramos errónea. Y explicaremos de forma coherente y convincente, a través de todos los canales, por qué la consideramos errónea", dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.
El Kremlin rechaza por falta de pruebas acusaciones de cibertaques de la UE y Reino Unido
El Kremlin rechazó este martes por falta de pruebas las acusaciones de la Unión Europea (UE) y Reino Unido de que Moscú protagoniza una campaña de ciberataques contra sus instituciones.
El Gobierno alemán convocó el lunes al embajador ruso, Serguéi Necháyev, después de que la UE atribuyera a Rusia una campaña cibernética maliciosa dirigida contra sus Estados miembros y sus socios internacionales, en particular, Ucrania. La UE y sus 27 Estados miembros acusan al Centro 16.º del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) de estar detrás de los ciberataques.
Ucrania sigue reivindicando ataques a petroleros rusos: "116 barcos en 9 días"
Las fuerzas de drones del Ejército ucraniano alcanzaron durante la pasada noche en el mar de Azov otros cinco petroleros rusos, cuatro cargueros y un remolcador, según dijo el comandante de este componente de las fuerzas armadas ucranianas, Robert Brovdi.
Con los ataques de hoy, el número de barcos de la llamada flota fantasma que Rusia utiliza para burlar las sanciones internacionales atacados en los últimos nueve días alcanza los 116, según el comandante ucraniano.
Von der Leyen viajará este miércoles a Kiev en plena aceleración de la adhesión de Ucrania a la UE
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará este miércoles a la capital de Ucrania, Kiev, después de visitar la ciudad por última vez el pasado 24 de febrero, cuando se cumplieron cuatro años de la invasión rusa del país, y tras el cierre este martes de un nuevo grupo de capítulos para la adhesión a la Unión Europea (UE) del país gobernado por Volodimir Zelenski.
A diferencia de su último viaje el pasado 24 de febrero, esta vez acudirá sin el presidente del Consejo Europeo, António Costa, según han indicado fuentes del equipo del socialista portugués.
Moscú responde a Merz que no se podrá garantizar seguridad de Ucrania sin contar con Rusia
El Kremlin dijo el martes que será "imposible" conceder garantías de seguridad para Ucrania sin contar con la opinión de Rusia, que se opone al despliegue de tropas occidentales en el país vecino. El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, respondió así a unas declaraciones realizadas por el canciller alemán, Friedrich Merz, sobre la seguridad en Ucrania.
La UE abre otro grupo de capítulos con Ucrania solo un mes después de iniciar su proceso de adhesión
La Unión Europea ha abierto este martes otro grupo de capítulos para la adhesión de Ucrania, el número seis sobre las relaciones exteriores, apenas un mes después de que dieran inicio las negociaciones formales para la integración de Kiev en el bloque comunitario con la apertura de los también conocidos como capítulos fundamentales.
El último 14 de julio con Macron conmemora a Ucrania y el "despertar estratégico" europeo
Francia celebra este martes su última Fiesta Nacional del 14 de julio bajo la presidencia de Emmanuel Macron con un desfile militar dedicado al apoyo a Ucrania y al "despertar estratégico" de Europa. De hecho, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y otros jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el español Pedro Sánchez, así como los dirigentes de las instituciones europeas y de la OTAN, siguen el desfile desde la tribuna situada en la plaza de la Concordia. El mandatario sostuvo que el conflicto en Ucrania pone de manifiesto la necesidad de reforzar las capacidades militares europeas y aseguró que "debemos ganar las guerras de hoy", al considerar que la credibilidad del continente dependerá de su preparación para hacer frente a futuras amenazas.
Sus palabras se produjeron el mismo día que la reunión en París de la Coalición de Voluntarios, integrada por 37 países, que reiteró su compromiso de mantener el apoyo militar, financiero y civil a Kiev el tiempo que sea necesario. Los miembros de la coalición también anunciaron un refuerzo de la defensa antiaérea ucraniana y respaldaron la creación de una Coalición Antibalística impulsada por 10 países europeos, entre ellos Francia, Alemania, el Reino Unido, España e Italia, para acelerar la producción de sistemas de defensa e interceptores.
Rusia desarticula un supuesto plan de Ucrania para atacar "una empresa estratégica" en la región de Moscú
Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la desarticulación de un supuesto plan de Ucrania para lanzar ataques con drones contra "una empresa estratégica" en la región de Moscú, para lo cual los sospechosos habrían escondido partes de estos aparatos en un envío de "azulejos españoles". Así, ha resaltado que el plan consistía en el uso de drones contra "infraestructura militar", "una empresa del complejo militar industrial" y "personal militar del Ministerio de Defensa ruso", antes de resaltar que los agentes pudieron evitar un ataque contra "una empresa estratégica en una zona residencial de la región de Moscú". El FSB ha puntualizado que todos los materiales han sido "destruidos" después de que "el enemigo lanzara drones". "El responsable del ataque terrorista ha sido detenido y ha confesado que actuaba en línea con los intereses de Ucrania", ha manifestado, al tiempo que ha resaltado que un segundo sospechoso ha muerto en un tiroteo durante su intento de arresto.
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