Última hora del terremoto en Venezuela, en directo

Reclaman la detención en Venezuela del etarra Olalde tras ser localizado por el terremoto

La asociación Dignidad y Justicia ha interpuesto una querella, que ha sido admitida a trámite, en la que reclama la detención del miembro de ETA Luis María Olalde, 'Txistu', después de que se haya conocido su paradero al ser rescatado de un edificio de Caracas tras el terremoto del 25 de junio. Esta asociación ha reclamado a la Audiencia Nacional que emita una resolución fundada que acuerde la "búsqueda, localización, captura y detención internacional con fines de extradición" de Olalde, a quien acusa en la querella de participar en un atentado cometido por el comando Urola en 1978 en el que fueron asesinados tres guardias civiles. Un auto emitido el pasado 7 de julio por el magistrado Santiago Pedraz, de la plaza número 1 de la sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, al que ha tenido acceso EFE, ha admitido a trámite la querella de Dignidad y Justicia y ha aceptado su personación como acusación popular.