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Última hora del terremoto en Venezuela, en directo
¿Qué es el doblete sísmico que ha ocurrido en Venezuela y por qué se han producido dos terremotos violentos en menos de un minuto?
Venezuela busca a la desesperada a los desaparecidos por los terremotos: "¡Antonio, mamá está aquí!"
Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron varias regiones de Venezuela. La cifra de muertos se cuenta en miles de personas, con cientos de edificios residenciales con daños graves. Países de todo el mundo, incluido España, enviaron equipos de rescate. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia nacional.
Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.
Delcy Rodríguez pone a Félix Plasencia al frente del Ministerio de Exteriores tras destituir a Yván Gil
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha designado al hasta ahora encargado de negocios en Estados Unidos, Félix Plasencia, como ministro de Exteriores del país, tras destituir a Yván Gil, quien pasará a ser responsable de la cartera de Ciencia y Tecnología del país. "He decidido fusionar los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, que pasarán a conformar el nuevo Ministerio del Poder Popular de Relaciones y Comercio Exterior", ha anunciado la interina de Miraflores en un mensaje en redes. De Plasencia, Rodríguez ha destacado su "amplia experiencia en la diplomacia", encomendándole la misión de dirigir la política exterior venezolana, defender la soberanía del país, fortalecer las relaciones de cooperación e impulsar la diplomacia de paz en el mundo.
Reclaman la detención en Venezuela del etarra Olalde tras ser localizado por el terremoto
La asociación Dignidad y Justicia ha interpuesto una querella, que ha sido admitida a trámite, en la que reclama la detención del miembro de ETA Luis María Olalde, 'Txistu', después de que se haya conocido su paradero al ser rescatado de un edificio de Caracas tras el terremoto del 25 de junio. Esta asociación ha reclamado a la Audiencia Nacional que emita una resolución fundada que acuerde la "búsqueda, localización, captura y detención internacional con fines de extradición" de Olalde, a quien acusa en la querella de participar en un atentado cometido por el comando Urola en 1978 en el que fueron asesinados tres guardias civiles. Un auto emitido el pasado 7 de julio por el magistrado Santiago Pedraz, de la plaza número 1 de la sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, al que ha tenido acceso EFE, ha admitido a trámite la querella de Dignidad y Justicia y ha aceptado su personación como acusación popular.
Albares anuncia la llegada el lunes a España de un nuevo avión procedente de Venezuela con 22 españoles repatriados
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que este lunes llegará a España un nuevo avión de repatriación con un total de 22 españoles, así como con otros ciudadanos venezolanos y europeos, tras el doble terremoto que sacudió a Venezuela y que deja ya casi 4.500 muertos. "Hoy a las 15:15 va a llegar un nuevo avión repatriando a 22 españoles, también venezolanos y otros europeos", ha anunciado el jefe de la diplomacia española en declaraciones a los medios antes de asistir al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra este lunes en Bruselas.
Venezuela afronta su tercera semana tras el doble terremoto del 24 de junio en la que se espera que se entreguen las primeras 200 viviendas como parte de un ambicioso plan que busca realojar a miles de afectados mientras se sigue con las labores de retirada de escombros y la identificación de cadáveres.
Míster Universo Venezuela despide a su novio tras buscarlo durante 17 días entre los escombros
En una funeraria en Caracas, Lenin Peña, Míster Universo Venezuela 2025, despidió el domingo a su novio, cuyo cuerpo encontró tras una búsqueda de diecisiete días entre los escombros del edificio donde vivían juntos, en la devastada región costera de La Guaira, y que colapsó por el doble terremoto del pasado 24 de junio. "Sé que lo intenté, sé que lo encontré, pero siento que no llegué a tiempo. Queríamos durar toda la eternidad juntos", dijo a la agencia EFE durante el velatorio en una funeraria en el sector La Florida de la capital. Durante las dos semanas y tres días que duró la búsqueda, Peña compartía en tiempo real detalles en su cuenta en Instagram, donde también pedía ayuda y equipos, como un martillo de aire, un compresor de remolque y una planta eléctrica, para facilitar la misión.
Denuncian palizas a presos políticos para meterlos en celdas tras terremotos en Venezuela
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) de Venezuela denunció este viernes que presos de la cárcel Rodeo I, cerca de Caracas, fueron "golpeados, heridos con perdigones y asfixiados con gas lacrimógeno" el pasado domingo, para obligarlos a volver a las celdas después de pasar días en el patio tras el doble terremoto del 24 de junio. "Los familiares reportan al menos siete presos políticos desaparecidos, entre ellos personas identificadas por sus familiares como José Ángel Barreno Cordones y Ramir Pocaterra Cruz. También denuncian varios heridos por perdigones, personas con golpes visibles y privados de libertad que presentarían síntomas graves como diarrea, vómitos, sangre en heces y vómito con sangre", dijo el Clipp en X.
Un nuevo terremoto obliga a desalojar edificios en Caracas
EFE pudo constatar que decenas de personas bajaron de los edificios comerciales en Caracas tras este nuevo temblor. En las redes sociales, los usuarios reportaron desalojo de los edificios en sectores como La Candelaria, Los Ruices, Plaza Venezuela o Chacao en Caracas. Por seguridad, los administradores de los edificios piden a las personas desalojar tras un temblor y permanecer un tiempo en las calles. Génesis Palma, quien trabaja en una torre financiera en Altamira, al este de Caracas, dijo a EFE que sintieron el movimiento y comenzaron a bajar por las escaleras cuando notaron otro sismo que, hasta ahora, no ha sido reportado por las autoridades. Contó que sus compañeros se agarraron entre unos y otros para poder desalojar el edificio.
Otro terremoto de magnitud 3,9 sacude el norte de Venezuela y provoca evacuaciones y pánico
Un temblor de magnitud 3,9 sacudió este viernes zonas del norte de Venezuela, sin que hasta el momento se haya informado de daños o víctimas, pero provocando pánico y evacuaciones de edificios por seguridad, informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis). En su cuenta de X, el organismo indicó que el movimiento telúrico se registró a las 10:53 hora local (14:53 GMT), a una profundidad de 5,5 kilómetros, a 10 kilómetros del noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto del pasado 24 de junio. EFE pudo constatar que decenas de personas bajaron de los edificios comerciales en Caracas tras este nuevo temblor.
El terremoto, la gota que colmó el vaso para la ya dañada salud mental de los venezolanos
"Llevamos en tensión mucho tiempo y el terremoto nos ha movido muchas cosas; es como que explotamos", explica Rosmery Mujica, una joven madre venezolana que como miles de personas tras el doble sismo de Venezuela vive el pánico, el estrés y la angustia de que todo vuelva a temblar. Lo define como "la gota que derramó el vaso" de una tensión acumulada por la situación política y social del país. Su casa, en un piso sexto de Caracas, no sufrió grandes daños y tampoco perdió a nadie en el doble terremoto que ha dejado 6.462 muertos, pero los nervios no le dejan dormir. También Cataleya, su hija de 2 años, vive intranquila y lleva noches insomne.
Delcy Rodríguez supervisa las labores de recuperación de infraestructura vital en el norte de Venezuela
La presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ha supervisado las labores de recuperación de infraestructura de vital importancia en el norte de Venezuela, la zona más afectada por los terremotos registrados el 24 de junio, que se han saldado con casi 3.900 muertos y miles de heridos. Esta visita ha permitido evaluar estos trabajos, que se concentran en torno a dos ejes fundamentales: la evaluación logística y la atención inmediata en el terreno, según informaciones recogidas por el diario 'El Universal'. Así, ha realizado un recorrido por el municipio de Macuto, en el estado de La Guaira, que fue declarado zona de desastre y militarizado tras los seísmos. Hasta allí se ha desplazado junto al vicepresidente Sectorial Juan José Ramírez; el ministro de Atención de las Aguas, Carlos Mast; el ministro para la Energía Eléctrica, Rolando Alcalá; el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán; y el alcalde del municipio Vargas, José Manuel Suárez.
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