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Última hora del terremoto en Venezuela, en directo

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EFE

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Montse Martínez

Eduardo López Alonso

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Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron varias regiones de Venezuela. La cifra de muertos se cuenta en miles de personas, con cientos de edificios residenciales con daños graves. Países de todo el mundo, incluido España, enviaron equipos de rescate. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia nacional.

Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.

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