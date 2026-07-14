Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones generalesSondeo GESOPRafa NadalFlorentino PérezCalorIVA autónomosFrancia - EspañaLey dependenciaLamine YamalMarius BorgBarcelonaGrand Prix
instagramlinkedin

Guerra en Ucrania

Rusia intercepta envío de drones ucranianos ocultos entre baldosas de cerámica española

En total, los agentes del Kremlin incautaron 35 vehículos aéreos no tripulados que cruzaron Europa a través de Eslovaquia, Polonia y Bielorrusia

Rusia intercepta envío de drones ucranianos ocultos entre baldosas de cerámica española

Rusia intercepta envío de drones ucranianos ocultos entre baldosas de cerámica española

EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Agencias

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Servicio Federal de Seguridad (FSB), la principal agencia de inteligencia de Rusia, ha asegurado este martes haber interceptado un cargamento de drones de Ucrania oculto en un envío de baldosas de cerámica española. Las aeronaves no tripuladas debían ser utilizadas para lanzar ataques contra una instalación estratégica en Moscú, así como infraestructura y personal militar del Ministerio ruso de Defensa.

En total, los agentes han incautado 35 drones que contenían carga explosiva. Estos estaban escondidos en un cargamento de azulejos que cruzó Europa a través de Eslovaquia, Polonia y Bielorrusia hasta llegar a la región de Moscú, según señala el comunicado oficial.

La inteligencia rusa, que conoció la operación a partir de su paso por Bratislava, mantiene que los sistemas de control de guerra electrónica integrados en los drones ensamblados en Kiev eran de fabricación canadiense. "La carga explosiva, que había transitado por territorio extranjero, se almacenó en un hangar previamente alquilado, ubicado cerca del objetivo. Para encubrir su uso comercial, agentes de inteligencia ucranianos ordenaron a distancia la entrega de materiales de construcción", explican.

Participación de un exmiembro de Wagner

De esta forma, el servicio de inteligencia ruso ha manifestado que "los ucranianos reclutaron a dos moldavos para preparar las instalaciones para el lanzamiento de los drones", al tiempo que ha agregado que otro ciudadano ruso que estuvo previamente en prisión y posteriormente firmó un contrato con el grupo de mercenarios Wagner fue "reclutado" por las autoridades de Kiev a cambio de una compensación económica. Este hombre habría participado en la invasión de Ucrania y obtenido una amnistía a consecuencia de ello.

"Siguiendo las instrucciones de sus superiores, ensambló y activó los drones, estableció un canal de comunicación con operadores extranjeros y luego abandonó la escena del crimen, esperando en un lugar designado a un equipo de evacuación que lo llevaría a una casa segura y posteriormente lo transportaría a Ucrania para participar en operaciones militares contra la Federación Rusa", ha explicado el FSB.

Archivo - Señal de prohibición de drones en Moscú, Rusia

Señal de prohibición de drones en Moscú, Rusia / Bai Xueqi / Xinhua News / Contactophoto - Archivo

Por otra parte, ha detallado que entre los presuntos implicados en el caso figura un ucraniano con ciudadanía estadounidense identificado como Albert Vasiliev, quien sería "bloguero" y "rapero" con el seudónimo 'Kiyvstoner'. "Estuvo implicado en la organización del ataque terrorista y encabezó a cómplices bajo auspicios del SBU. Combina sus actividades con la distribución de cocaína y reside actualmente en España y Eslovaquia, países de la Unión Europea (UE)", ha asegurado.

Noticias relacionadas

El lunes, el FSB se jactó de haber frustrado ataques con drones que debían haber sido lanzados desde el interior de Rusia contra aeródromos militares en las regiones de Amur, en el Extremo Oriente, y Cheliábinsk, en los Urales, similar a la operación Telaraña que hace un año golpeó instalaciones militares desde la Rusia europea a Siberia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sánchez viajará a Argelia el próximo lunes para cerrar la crisis con Argel por las cesiones a Marruecos sobre el Sáhara
  2. Francia convierte su fiesta nacional en una demostración de fuerza europea con presencia de tropas españolas
  3. Última hora del terremoto en Venezuela, en directo | Suben a 17 los españoles muertos en los terremotos, que dejan ya 1.450 fallecidos
  4. Míster Universo Venezuela despide a su novio tras buscarlo durante 17 días entre los escombros
  5. Guerra de Irán, en directo. Última hora | Tregua en peligro
  6. Una mayoría de países de la UE apoyan prohibir las importaciones desde territorios palestinos ocupados
  7. Un bisonte lanza a un turista por los aires en el parque de Yellowstone
  8. Al menos tres heridos, incluido un niño, tras interceptar proyectiles iraníes en Catar

Rusia intercepta envío de drones ucranianos ocultos entre baldosas de cerámica española

Rusia intercepta envío de drones ucranianos ocultos entre baldosas de cerámica española

Rusia intercepta envío de drones ucranianos ocultos entre baldosas de cerámica española

España, el Reino Unido y la UE firman hoy el histórico acuerdo que 'derriba' la Verja de Gibraltar

España, el Reino Unido y la UE firman hoy el histórico acuerdo que 'derriba' la Verja de Gibraltar

Irán y EEUU intensifican los ataques cruzados después de que Trump restableciera el bloqueo del estrecho de Ormuz

Irán y EEUU intensifican los ataques cruzados después de que Trump restableciera el bloqueo del estrecho de Ormuz

Imágenes del ataque de Irán a bases estadounidenses y embarcaciones "hostiles" en la región

Mette-Marit recibe el alta hospitalaria tras su trasplante de pulmón: "Me han regalado la vida"

Mette-Marit recibe el alta hospitalaria tras su trasplante de pulmón: "Me han regalado la vida"

Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora | Rusia ataca una instalación de proyectiles Neptune en Kiev tras lanzar misiles balísticos

Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora | Rusia ataca una instalación de proyectiles Neptune en Kiev tras lanzar misiles balísticos

Juan Franco, alcalde de La Línea: "No está en la agenda pública del Gobierno de España qué pasará después de la eliminación de la Verja de Gibraltar"

Juan Franco, alcalde de La Línea: "No está en la agenda pública del Gobierno de España qué pasará después de la eliminación de la Verja de Gibraltar"