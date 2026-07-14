Rusia intercepta envío de drones ucranianos ocultos entre baldosas de cerámica española

El Servicio Federal de Seguridad (FSB), la principal agencia de inteligencia de Rusia, ha asegurado este martes haber interceptado un cargamento de drones de Ucrania oculto en un envío de baldosas de cerámica española. Las aeronaves no tripuladas debían ser utilizadas para lanzar ataques contra una instalación estratégica en Moscú, así como infraestructura y personal militar del Ministerio ruso de Defensa.

En total, los agentes han incautado 35 drones que contenían carga explosiva. Estos estaban escondidos en un cargamento de azulejos que cruzó Europa a través de Eslovaquia, Polonia y Bielorrusia hasta llegar a la región de Moscú, según señala el comunicado oficial.

La inteligencia rusa, que conoció la operación a partir de su paso por Bratislava, mantiene que los sistemas de control de guerra electrónica integrados en los drones ensamblados en Kiev eran de fabricación canadiense. "La carga explosiva, que había transitado por territorio extranjero, se almacenó en un hangar previamente alquilado, ubicado cerca del objetivo. Para encubrir su uso comercial, agentes de inteligencia ucranianos ordenaron a distancia la entrega de materiales de construcción", explican.

Participación de un exmiembro de Wagner

De esta forma, el servicio de inteligencia ruso ha manifestado que "los ucranianos reclutaron a dos moldavos para preparar las instalaciones para el lanzamiento de los drones", al tiempo que ha agregado que otro ciudadano ruso que estuvo previamente en prisión y posteriormente firmó un contrato con el grupo de mercenarios Wagner fue "reclutado" por las autoridades de Kiev a cambio de una compensación económica. Este hombre habría participado en la invasión de Ucrania y obtenido una amnistía a consecuencia de ello.

"Siguiendo las instrucciones de sus superiores, ensambló y activó los drones, estableció un canal de comunicación con operadores extranjeros y luego abandonó la escena del crimen, esperando en un lugar designado a un equipo de evacuación que lo llevaría a una casa segura y posteriormente lo transportaría a Ucrania para participar en operaciones militares contra la Federación Rusa", ha explicado el FSB.

Señal de prohibición de drones en Moscú, Rusia / Bai Xueqi / Xinhua News / Contactophoto - Archivo

Por otra parte, ha detallado que entre los presuntos implicados en el caso figura un ucraniano con ciudadanía estadounidense identificado como Albert Vasiliev, quien sería "bloguero" y "rapero" con el seudónimo 'Kiyvstoner'. "Estuvo implicado en la organización del ataque terrorista y encabezó a cómplices bajo auspicios del SBU. Combina sus actividades con la distribución de cocaína y reside actualmente en España y Eslovaquia, países de la Unión Europea (UE)", ha asegurado.

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El lunes, el FSB se jactó de haber frustrado ataques con drones que debían haber sido lanzados desde el interior de Rusia contra aeródromos militares en las regiones de Amur, en el Extremo Oriente, y Cheliábinsk, en los Urales, similar a la operación Telaraña que hace un año golpeó instalaciones militares desde la Rusia europea a Siberia.