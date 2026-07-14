Juan Franco, alcalde de La Línea: "No está en la agenda pública del Gobierno de España qué pasará después de la eliminación de la Verja de Gibraltar"

Cuenta Juan Franco (La Línea de la Concepción, 1975) que ya tiene el traje de chaqueta preparado porque la visita de Pedro Sánchez al paso fronterizo de Gibraltar, que se ha aplazado al miércoles por que este lunes viaja a la zona del incendio de Almería, es un día grande e histórico. Y lo dice pese a que a lo largo de toda la entrevista, que mantiene por teléfono con El Correo de Andalucía, su tesis es la misma: faltan medidas concretas del Gobierno de España para dar soluciones a los problemas que tiene La Línea por delante a partir de ahora para la aplicación de formal del acuerdo, alcanzado en junio de 2025.

Problemas que surgen a partir de ahora en materia de movilidad, los que ya empiezan a ser una preocupación importante como la falta de vivienda asequible ante la compra a tocateja de casas por parte del inversor extranjero; y los problemas que están ahí desde que el tiempo es tiempo: medioambientales, como el uso de las aguas en disputa, y el de las pensiones para los trabajadores transfronterizos.

Dejando al margen el asunto de la soberanía, a la que no renuncia España desde que perdió esta roca a los pies del Estrecho en 1713, cuando hablamos del Peñón hablamos de un territorio fascinante que condicina la vida de los linenses y de buena parte del Campo de Gibraltar. Más allá de la bandera que ondee allá arriba donde viven los monos de Berbería, Gibraltar es el pan bendito para más de 15.000 trabajadores transfronterizos. Pero "¿qué pasará después de que se derribe la Verja?", se preguntra el alcalde más votado de España en las últimas elecciones municipales. Lleva 11 en el cargo y hace 10 que Reinio Unido votó Brexit (aunque los gibraltareños votaron masivamente en contra). Su vida de alcalde la atraviesa la relación, no siempre fácil, con la frontera.

PREGUNTA. Pedro Sánchez viene a La Línea con motivo del fin de la Verja. ¿Usted lo vive como una celebración, como una reparación histórica o como el inicio de un problema nuevo?

RESPUESTA. Que no se malinterprete lo que quiero decir: que venga el presidente del Gobierno me parece muy bien. Estoy contento y agradecido por el trabajo que se ha hecho. Pero vuelvo a repetir lo de siempre: me gustaría que viniera también con un paquete de medidas específicas para la situación que van a vivir muchas personas a partir de ahora. Porque ahora mismo me estoy encontrando con un problema y al Ayuntamiento de La Línea se le ha dejado cogido con alfileres.

P. ¿Qué solución concreta tendría que anunciar para que la visita no se quede en una fotografía?

R. Por ejemplo, edidas para atender la situación de muchas personas que son trabajadores transfronterizos y que se quedan con las pensiones en el aire. También medidas para quienes están teniendo dificultades para acceder a una vivienda y que se van a encontrar con más problemas a raíz del desmantelamiento de la frontera. Medidas para los pescadores que no pueden pescar en las aguas en disputa. Si se me da la opción de hablar, es lo que voy a reivindicar.

P. ¿Qué flota pesquera queda en La Línea?

R. Ahora mismo hay unos 36 barcos y cien puestos de trabajo directos.

P. ¿Sabe ya qué papel tendrá usted en el acto [que se ha aplazado de lunes a miércoles]?

R. Lo único que sé es que a mí se me ha invitado a las 11 de la mañana para un acto que empieza a las 12. Creo que no me viene ni el dress code, pero iré de gran gala, porque si viene aquí el presidente del Gobierno tengo que recibirlo como se merece.

P. ¿Tiene la sensación de que La Línea se ha quedado como decorado de esta gran decisión de Estado?

R. No. Muchas de las reivindicaciones que hemos estado planteando han entrado en el discurso. De hecho, el propio ministro de Exteriores así lo ha comentado. Evidentemente, vamos a ser decorado porque el punto de control fronterizo está en nuestra ciudad pero lo que también está claro es que quedan cosas por rematar. Y, por cierto, ni mucho menos vamos tarde. Todavía se pueden buscar soluciones. Esperemos que contemos con esa sensibilidad. Sobre todo porque estamos pidiendo medidas para los trabajadores y para los pensionistas a un Gobierno que se precia de ser progresista.

Fabián Picardo con operarios en la frontera de Gibraltar. / GOBIERNO DE GIBRALTAR / Europa Press

P. En el caso de las pensiones, ¿cuál es exactamente el problema?

R. El trabajador en Gibraltar cotiza, como no puede ser de otra forma, al sistema de pensiones de Gibraltar. ¿Qué pasa? Que la cotización es diferente a la de España, es baja, y las pensiones que se reciben son extremadamente bajas. Después de 40 años trabajando en Gibraltar, una persona puede acabar cobrando 400 o 500 euros de pensión. El residente gibraltareño tiene un complemento, el community care, y con eso redondea y tiene un ingreso adecuado. Pero el no residente no tiene derecho al y, por tanto, su pensión es muy baja. Lo que yo planteo es que se estudie el asunto y se dé una solución para que estas personas puedan acabar percibiendo una pensión adecuada.

P. ¿Eso exigiría una interlocución entre el Gobierno de España, el Ministerio de Seguridad Social y el Gobierno británico o gibraltareño?

R. Sí. Pero Gibraltar dice que está dispuesto a que, con las cotizaciones que tengan los trabajadores no residentes, se complementen esas pensiones. Estamos hablando de que en España hay 10,3 millones de personas percibiendo una pensión y estos serán, como mucho, unos 15.000. Si hay voluntad de arreglar el problema, se puede arreglar en diez minutos.

P. ¿Con quién está interlocutando sobre esas reclamaciones?

R. Ahora mismo, con el único con el que hemos estado hablando es con el Ministerio de Exteriores. Yo ya he mandado una carta, por ejemplo, a la ministra de Trabajo y ni me ha contestado. He mandado una carta a la anterior ministra de Hacienda y ni me ha contestado. A partir de aquí tengo que empezar también a movilizar a mi gente para ver de qué forma solventamos estas cuestiones.

Ahora mismo, con el único con el que hemos estado hablando es con el Ministerio de Exteriores. He mandado una carta a la ministra de Trabajo y a la anterior ministra de Hacienda y ni me han contestado

P. El 15 de julio está previsto que cambie el modelo de paso. ¿Está preparada La Línea en movilidad, tráfico, seguridad y servicios públicos para absorber ese cambio desde el primer día?

R. Nosotros estamos trabajando en un masterplan para reordenar todos esos espacios. Pero aquí lo que está claro es que me tengo que sentar con el Estado, si es que se digna, porque cada vez que mando una carta a veces no me contestan. La carretera que llega hasta Gibraltar es una carretera nacional. Es decir, si mis técnicos me dicen que con una rotonda iría bien ese tráfico, yo no la puedo hacer porque no es mía. Y, además, por donde van los dos viales de acceso y salida de España a Gibraltar hay suelos que tampoco son de titularidad municipal. En la parte que me toca, lo estoy trabajando. En la parte del Estado, de momento parece que le importa poco. Esperemos que podamos encontrar esa interlocución.

La carretera que llega hasta Gibraltar es una carretera nacional. Si mis técnicos me dicen que con una rotonda iría bien ese tráfico, yo no la puedo hacer porque no es mía

P. ¿Ahora mismo no la tiene?

R. Ahora mismo, con el único que he estado hablando es con el Ministerio de Exteriores. A partir de la semana que viene empezaré a intentar buscar soluciones. Todas las soluciones y problemas que hemos comentado están ya colgados en un documento del que le hemos hecho entrega al Ministerio y a la Junta de Andalucía. Es un memorándum de posibles consecuencias de la salida del Brexit y de la implantación del acuerdo. Está en la web municipal.

P. ¿Quién debe pagar esa factura: el Gobierno central, la Junta, Europa, Gibraltar o todos a la vez?

R. Todos a la vez, pero la que paga soy yo, La Línea.

P. Pero su Ayuntamiento no tiene recursos para asumir esto solo y sería injusto cargar esta factura únicamente sobre los linenses, ¿no?

R. De acuerdo. Tiene que hacerlo el Gobierno.

Tratamiento fiscal diferenciado, una reclamación histórica

P. ¿Qué financiación necesita La Línea?

R. Ahora mismo no lo sé, porque estamos redactando un masterplan. Espero tenerlo a final de año. En agosto espero poder tener reuniones técnicas con el Gobierno de Gibraltar para ir matizando cosas. También para ver cómo funciona todo esto, porque ahora mismo usted me pregunta cuánta gente va a estar cruzando la frontera y no lo sé. No lo sabe nadie.

P. Igual se pone de moda y hay mucho más turismo del que había antes. O se pasa la moda.

R. O hay un desplome del comercio y se pierden puestos de trabajo. O al revés, hay un repunte del comercio y se crean muchos más negocios allí. No lo sé. Esto no lo sabe nadie.

P. La Línea lleva años reclamando un trato singular. ¿Qué fórmula le parece ahora más realista: una zona económica especial, una fiscalidad diferenciada, un plan estatal propio?

R. Eso es algo que ya hemos pedido infinidad de veces y tampoco se nos ha hecho caso: necesitamos un tratamiento fiscal diferenciado. Entre otras cosas, porque somos un municipio con frontera Brexit y estamos junto a un territorio que tiene una fiscalidad diferente. No hablo de competir ni de historias de estas, pero sí de equiparar algunas cuestiones que entendemos que son importantes.

P. ¿Cuál era el modelo que usted tenía en la cabeza?

R. Constituirnos como ciudad autónoma. Además, tiene hasta base constitucional.

P. Pero eso ya lo intentó y no le salió, ¿vuelve a esa reclamación?

R. No voy a volver a esa reclamación porque lo único que pedía era que nos autorizaran una consulta y no nos autorizaron ni la consulta. Ya no es que esto llegara al Congreso y se debatiera. Es que no me dejaron ni preguntarle a la gente qué pensaba. Para algunas cosas somos muy demócratas y para otras la democracia depende de para quién y cuándo.

P. Si la ciudad autónoma parece poco probable, ¿cuál sería la siguiente opción de trato singular?

R. Un régimen fiscal diferenciado. Tenemos una situación diferente y queremos un tratamiento diferente. Esto es de justicia. No estoy pidiendo otra cosa.

Necesitamos un régimen fiscal diferenciado. Tenemos una situación diferente y queremos un tratamiento diferente. Esto es de justicia. No estoy pidiendo otra cosa.

P. Uno de los riesgos que ya se apunta es la presión inmobiliaria. ¿Cómo están trabajando para afrontar este problema?

R. Estamos trabajando. De hecho, tengo una reunión muy importante con un promotor privado y hoy [miércoles 9 de julio] tengo otra. En condiciones normales, en el casco urbano vamos a encontrarnos con unas 400 viviendas en construcción, libres. Después, por otro lado, vamos a tener otrs 100 viviendas, y otras 200 en Santa Margarita, que es una zona cerca del centro, aunque es una barriada aparte. Serían viviendas para venta de gestión privada, pero con alguna calificación de protección pública, con precios más contenidos que esas 400 que he comentado.

Después, el Ayuntamiento espera sacar en septiembre una licitación para poner en el mercado aproximadamente unas 150 viviendas, de las cuales unas 60 serían para venta y 90 para alquiler social. De forma que podamos intentar bajar el souflé que se está montando. Para el que pueda pagárselo, habrá unos pisos caros. Para el que pueda pagárselo, pero no tanto, unos pisos de buena gama, algo más baratos, en una zona buena y en casco urbano. Y después, venta a un precio todavía un poco más barato y alquiler para las personas con menor poder adquisitivo.

P. ¿Esto lo está haciendo el Ayuntamiento a pulmón?

R. Ahora mismo no tengo ayuda de nadie. A pulmón.

P. Ahora que se habla tanto de prioridad nacional, ¿plantea algún tipo de prioridad linense en esos proyectos?

R. Estamos siguiendo la ley, que es el registro de demandantes de vivienda. Si una persona está empadronada en La Línea y cumple los requisitos, es linense. Yo no miro dónde ha nacido, porque los linenses nacemos en cualquier lado. Tengo 10.000 linenses que han nacido en el extranjero. Si una de estas personas está empadronada y cumple los requisitos, es tan linense como yo.

Si una persona está empadronada en La Línea y cumple los requisitos, es linense. Yo no miro dónde ha nacido, porque los linenses nacemos en cualquier lado

P. ¿Cómo es ahora su relación con el Gobierno de Gibraltar? ¿Ha trasladado estas incertidumbres al ministro principal, Fabian Picardo?

R. Como siempre, excelente. Muy buena. De hecho, voy a un acto el martes 14 a las diez de la noche a Gibraltar. Ya hemos tenido reuniones de trabajo que espero que vayan a más. En agosto espero que estas reuniones tomen velocidad de crucero, con reuniones técnicas de ambos equipos para empezar a buscar soluciones. Y, sobre todo, vamos a tener que tratar con técnicos del Ministerio, porque hay suelos que no son nuestros.

P. Por parte de Picardo hay disposición a colaborar ¿pero hasta donde llega su ámbito?

R. Hasta su límite, efectivamente.

El responsable de la oficina de Gibraltar lleva años y no ha hablado conmigo

P. Se ha hablado mucho de prosperidad compartida, de centros educativos internacionales, centros de negocio, incluso de una universidad compartida. Pero no parece haber un plan escrito. Dentro de cuatro años, ¿dónde quiere ver la situación de La Línea?

R. Esperemos que vayamos avanzando. Por eso hablo de que necesitamos interlocución con el Gobierno, para ver de qué forma podemos afrontar problemas que tenemos entre manos y que no son pequeños.

P. ¿Hace falta una interlocución que vincule a todos los ministerios a la vez?

R. Cuando yo hablo con Exteriores, estoy hablando con el Gobierno de España. Lo normal es que, si estoy hablando con Exteriores, éste también me abra las puertas en otros ministerios. Por las cuestiones que sean, esto no está en la agenda pública del Gobierno de España ahora mismo. Y eso que hay hasta una oficina de Gibraltar.

P. Ah, sí, ¿y quién la lleva?

R. Me parece que se llama Jorge Notivoli. Creo que lleva cuatro años y conmigo no habla nunca.

P. ¿Nunca ha hablado con usted?

R. Coincidí con él en una reunión en Madrid y hasta hoy. Tomó posesión en diciembre de 2023. Estamos en 2026.

P. La Línea arrastra reclamaciones históricas desde el cierre de la Verja en 1969, además de décadas de dependencia, paro cronificado y falta de inversiones, sumado al problema del narco. ¿Qué le diría a un vecino que sospecha que, una vez pasada la foto del derribo, todo seguirá igual?

R. Que habrá que tener paciencia. Vamos a ver cómo va funcionando todo esto y nosotros vamos a seguir reivindicando.

P. ¿Es un asunto que esté en la calle? ¿La gente le pregunta?

R. No es lo que más preocupa. Yo creo que ahora mismo, cuando se vea abierto, la gente dirá: a ver qué pasa. Está todo el mundo con incertidumbre. Es que puede ser algo muy bueno, muy bueno, muy bueno o algo muy malo, muy malo, muy malo. Pero vamos a esperar acontecimientos. Sinceramente, ni creo que sea para tirar las campanas al vuelo ni creo que esto sea ya atar los perros con longaniza. Habrá periodos de ajuste, con cosas malas y cosas buenas. Queremos poder afrontar los problemas que tenemos o que prevemos que se van a dar, y que alguien nos eche un cable.

P. Si pudiera sentar mañana en una misma mesa a Pedro Sánchez, Juanma Moreno, Albares y el Gobierno de Gibraltar, ¿cuáles serían las tres decisiones que les exigiría antes de levantarse?

R. A Picardo no le pediría prácticamente nada, porque Picardo no es mi Gobierno. A quienes les pediría sería al Gobierno de España: el tema de las pensiones, una atención específica al tema fiscal que hemos comentado y una inversión en infraestructuras, porque la carretera de acceso es nacional. Por poner tres.

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A Juanma Moreno le pediría que se siente con Gibraltar para coordinar temas de medio ambiente. También el tema de los pescadores y las aguas en disputa. Creo que a la Junta tampoco le están dando cancha, y eso también tiene que quedar claro. Y después, inversión en educación, ver de qué forma pudiéramos coordinar programas educativos y planes especiales de formación y empleo.