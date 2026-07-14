Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PrimitivaIncendios forestalesBarcelonaBegoña GómezAitana y Mago PopVía LácteaSant Feliu GuixolsGasMundialRafa Nadal
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra de Irán, en directo. Última hora

Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes

DIRECTO | Guerra Ucrania - Rusia, en directo: última hora

Así es un ataque con misil de Israel a la ciudad de Gaza

Así es un ataque con misil de Israel a la ciudad de Gaza

Sara Fernández García / PI STUDIO | Ahmed Kaheel

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Àlex Álvarez García

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Actualizar
Ver más

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Guerra de Irán, en directo. Última hora | Trump amenaza con atacar la infraestructura civil de Irán esta noche y apoderarse de la isla de Jarg
  2. Última hora del terremoto en Venezuela, en directo | Suben a 17 los españoles muertos en los terremotos, que dejan ya 1.450 fallecidos
  3. Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora | Ucrania ataca depósitos de petróleo a orillas del Volga y en el Cáucaso
  4. Al menos tres heridos, incluido un niño, tras interceptar proyectiles iraníes en Catar
  5. El líder supremo de Irán redobla la amenaza contra Trump: 'Venganza es lo que clama nuestro pueblo, y debe ser realizada
  6. Venezuela enfrenta el dilema del destino de millones de toneladas de escombros tras el doble terremoto
  7. Cuba vive a oscuras una situación más calamitosa que la causante del estallido social de hace cinco años
  8. Muere a los 74 años el 'aquitecto' del Catar moderno, el exemir Hamad bin Khalifa Al Thani

Directo | Trump impone de nuevo el bloqueo a barcos iraníes en Ormuz

Directo | Trump impone de nuevo el bloqueo a barcos iraníes en Ormuz

Trump restablece el cerco a Irán en el estrecho de Ormuz, anuncia una tasa del 20% sobre la carga y promete golpear "muy duro" al país en las próximas horas

Trump restablece el cerco a Irán en el estrecho de Ormuz, anuncia una tasa del 20% sobre la carga y promete golpear "muy duro" al país en las próximas horas

El ICE mata a tiros a un colombiano en Maine, Estados Unidos

Muere una persona en un tiroteo en Maine con la presunta implicación de agentes del ICE

Muere una persona en un tiroteo en Maine con la presunta implicación de agentes del ICE

España y otros ocho países pactan crear una coalición antibalística defensiva con Ucrania

España y otros ocho países pactan crear una coalición antibalística defensiva con Ucrania

España y otros ocho países pactan crear una coalición antibalística defensiva con Ucrania

Francia convierte su fiesta nacional en una demostración de fuerza europea con presencia de tropas españolas

Francia convierte su fiesta nacional en una demostración de fuerza europea con presencia de tropas españolas

Un bisonte lanza a un turista por los aires en el parque de Yellowstone

Un bisonte lanza a un turista por los aires en el parque de Yellowstone