Guerra de Irán, en directo. Última hora

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Àlex Álvarez García
El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.
Daños materiales
Por otra parte, ambos buques han sufrido daños materiales a consecuencia de los incendios declarados a bordo, tras impactar los referidos misiles atribuidos a la República Islámica. No obstante, ha precisado la autoridad emiratí, ambos han sido controlados. A renglón seguido, el órgano ministerial ha condenado este "descarado ataque" que, ha subrayado, constituye una "grave violación y una clara infracción del Derecho Internacional que amenaza la seguridad y la estabilidad de la región". Todo ello haciendo hincapié en que se reserva su derecho a "responder a esta escalada" y a "adoptar las medidas necesarias" para proteger su territorio, pueblo y residentes, de manera que se garantice la preservación de su soberanía, seguridad y estabilidad, y se protejan sus intereses y capacidades nacionales. En última instancia, el Ministerio ha declarado encontrarse en estado de "máxima alerta" y "plenamente preparado" para hacer frente a cualquier amenaza, a la par que ha dicho estar adoptando "todas las medidas necesarias para contrarrestar con firmeza cualquier intento de socavar la seguridad y la estabilidad del Estado".
EEUU denuncia ataques de Irán contra dos petroleros, que dejan al menos un muerto y ocho heridos en Ormuz
Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han acusado este lunes a Irán de atacar con misiles de crucero a dos petroleros emiratíes en el estrecho de Ormuz, que han dejado al menos un muerto y ocho heridos, cuatro de ellos de gravedad. "Los petroleros nacionales 'Mombasa' y 'Al Bahia' han sido blanco de dos misiles de crucero iraníes en el tramo sur del estrecho de Ormuz, dentro de las aguas territoriales de Omán", ha informado el Ministerio de Defensa emiratí en un mensaje publicado en redes. Por cuenta de este ataque, ha agregado la cartera de Defensa, ha perdido la vida un tripulante del 'Mombasa' de nacionalidad india, así como ocho personas han resultado heridas, cuatro de ellas de gravedad. De ese total de heridos, seis también son de India y dos de Ucrania.
Trump impone de nuevo el bloqueo a barcos iraníes en Ormuz y una tasa del 20%
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que restablecerá el bloqueo naval a Irán y agregó que Washington cobrará un 20% de compensación por proteger a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, en medio de la actual escalada en el conflicto.
"El estrecho de Ormuz está abierto y seguirá abierto, con o sin Irán. Restablecemos el bloqueo iraní, llamado así porque solo impide que los barcos iraníes o sus clientes entren o salgan. Todos los demás países tendrán un uso justo y libre del estrecho", escribió Trump en su red Truth Social.
El republicano aseguró, como ya había adelantado horas antes, que EEUU será conocido a partir de ahora como "el guardián del estrecho de Ormuz", vía marítima por donde antes del conflicto en Irán pasaba un 20% del crudo mundial y cerrada "hasta nuevo aviso" por Irán en respuesta a los recientes ataques estadounidenses. "En ese carácter, y como cuestión de justicia, (EEUU) será reembolsado a razón del 20 % sobre toda la carga enviada, por todos los costos necesarios para realizar la tarea de brindar seguridad y protección a esta sección tan volátil del mundo", advirtió Trump.
El presidente estadounidense agregó que "el proceso y la implementación" de esta compensación "comenzarán de inmediato", sin especificar cómo se realizarán estos pagos en el estrecho, que Teherán asegura controlar y donde ya ha atacado a varios buques en días anteriores.
Este mismo lunes, Trump dijo en una entrevista con la cadena Fox News que Washington golpearía "muy duro" a Irán para "mantener el estrecho seguro" y adelantó que las fuerzas de su país "probablemente" iban a "administrar" el paso. Según el mandatario, EEUU será compensado porque las "otras naciones" que se benefician del tráfico por la vía marítima "son muy ricas". "Están de nuestro lado y no se puede esperar que hagamos eso gratis (...). Lo que queremos es que se nos reembolse por hacer todo esto, por poner a nuestra gente en peligro", insistió.
Siria identifica a tres sospechosos del atentado de Damasco vinculados con Estado Islámico
Los tres detenidos como sospechosos de haber perpetrado el pasado martes el atentado con dos explosiones en el centro de Damasco durante la visita del presidente francés, Emmanuel Macron, están vinculados con el grupo yihadista Estado Islámico (EI) y planeaban nuevos ataques, informó este lunes el Ministerio de Interior de Siria.
Bombardean el aeropuerto de Saná antes de la llegada de un vuelo con hutíes desde Irán
El aeropuerto internacional de Saná, capital del Yemen controlada por los rebeldes chiíes hutíes, fue bombardeado este lunes antes de la llegada de un vuelo con una delegación de los insurgentes procedente de Irán, en un día en el que el Ejército yemení avisó de que iba a responder ante esta "violación de la soberanía".
En un breve comunicado, el ministerio denunció que "las milicias terroristas hutíes, apoyadas por el régimen iraní, impidieron el aterrizaje de un avión nacional yemení en el aeropuerto de Saná", en referencia a la propuesta del Gobierno yemení de fletar una aeronave nacional, en lugar de una iraní. Sin embargo, de acuerdo con el Ejecutivo reconocido internacionalmente, los insurgentes insistieron en que volara un "avión iraní violando el espacio aéreo yemení", lo que provocó -según el Gobierno- que acabaran "atacando la pista del aeropuerto".
Italia pide unanimidad en la aprobación de sanciones a los productos de los asentamientos
El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, aseguró este lunes que Italia no se opone a la posibilidad de aprobar sanciones a los productos de los asentamientos israelíes en Cisjordania, pero instó a que sea una decisión tomada por unanimidad ya que se trata de "una decisión política y no comercial".
Asimismo confirmó que Italia apoya las sanciones contra el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, y que se opone a los asentamientos de colonos en Cisjordania. "También estamos dispuestos a imponer sanciones, pero veamos cuáles son", agregó. Sobre el ministro israelí, investigado por la Fiscalía de Roma por tortura y secuestro de los activistas de la Flotilla, destaco que "habría que conseguir que quienes hasta ahora se han opuesto también voten a favor de las sanciones".
Irán afirma que mantiene sus contactos con los mediadores para intentar evitar "un aumento de tensiones" con EEUU
El Gobierno de Irán ha afirmado este lunes que mantiene los contactos con los países mediadores para evitar "un aumento de las tensiones" con Estados Unidos, tras los últimos intercambios de ataques a pesar del alto el fuego pactado el 8 de abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.
En este sentido, ha sostenido que "los acontecimientos son muy fluidos y van muy rápido". "No podemos quedarnos quietos. El arte es elegir el mejor método para garantizar los intereses. Cuando sea necesario, usaremos las herramientas de la guerra y, cuando sea necesario, usaremos las herramientas de la diplomacia", ha insistido Baqaei. El portavoz de la diplomacia iraní ha hecho hincapié en que Irán "no ha atacado y no atacará a ningún país de la región" y ha reiterado su llamamiento a las naciones de Oriente Próximo para que no permitan que su territorio sea usado por Estados Unidos para lanzar ataques. "No dudaremos a la hora de defendernos", ha destacado.
Irán tilda de "guerra psicológica" las denuncias de Trump sobre un supuesto plan de Teherán para asesinarlo
El Gobierno de Irán ha tildado de "guerra psicológica" las denuncias desde Estados Unidos sobre presuntos planes para asesinar al presidente del país norteamericano, Donald Trump, en medio del repunte de las tensiones y los cruces de ataques de los últimos días, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.
El inquilino de la Casa Blanca afirmó el sábado que hay un millar de misiles listos para ser lanzados contra Irán en caso de ser asesinado Previamente, Trump había indicado en el marco de la cumbre de la OTAN en Turquía que Irán "quiere eliminar al líder de Estados Unidos".
Yemen avisa a los hutíes que responderá con todos los medios a vuelos desde Irán a Saná
El Ejército yemení del Gobierno reconocido internacionalmente avisó este lunes de que responderá "con todos los medios disponibles" contra los vuelos que salgan de Irán hacia Saná, a la espera de que llegue hoy una aeronave de la capital iraní hacia la ciudad controlada por los rebeldes hutíes.
El ejército de Baréin acusa a Irán de adoptar una "actitud hostil sistemática" dirigida contra civiles
El ejército de Baréin acusó el lunes a Irán de atacar a civiles como parte de una "actitud hostil sistemática", después de que Teherán afirmara haber llevado a cabo ataques contra instalaciones estadounidenses en el Estado del Golfo.
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