Guerra de Irán, en directo. Última hora

Trump impone de nuevo el bloqueo a barcos iraníes en Ormuz y una tasa del 20%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que restablecerá el bloqueo naval a Irán y agregó que Washington cobrará un 20% de compensación por proteger a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, en medio de la actual escalada en el conflicto.

"El estrecho de Ormuz está abierto y seguirá abierto, con o sin Irán. Restablecemos el bloqueo iraní, llamado así porque solo impide que los barcos iraníes o sus clientes entren o salgan. Todos los demás países tendrán un uso justo y libre del estrecho", escribió Trump en su red Truth Social.

El republicano aseguró, como ya había adelantado horas antes, que EEUU será conocido a partir de ahora como "el guardián del estrecho de Ormuz", vía marítima por donde antes del conflicto en Irán pasaba un 20% del crudo mundial y cerrada "hasta nuevo aviso" por Irán en respuesta a los recientes ataques estadounidenses. "En ese carácter, y como cuestión de justicia, (EEUU) será reembolsado a razón del 20 % sobre toda la carga enviada, por todos los costos necesarios para realizar la tarea de brindar seguridad y protección a esta sección tan volátil del mundo", advirtió Trump.

El presidente estadounidense agregó que "el proceso y la implementación" de esta compensación "comenzarán de inmediato", sin especificar cómo se realizarán estos pagos en el estrecho, que Teherán asegura controlar y donde ya ha atacado a varios buques en días anteriores.

Este mismo lunes, Trump dijo en una entrevista con la cadena Fox News que Washington golpearía "muy duro" a Irán para "mantener el estrecho seguro" y adelantó que las fuerzas de su país "probablemente" iban a "administrar" el paso. Según el mandatario, EEUU será compensado porque las "otras naciones" que se benefician del tráfico por la vía marítima "son muy ricas". "Están de nuestro lado y no se puede esperar que hagamos eso gratis (...). Lo que queremos es que se nos reembolse por hacer todo esto, por poner a nuestra gente en peligro", insistió.