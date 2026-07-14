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Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Àlex Álvarez García
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Los aliados de Ucrania reafirman su apoyo y prometen proporcionarle más defensa antiaérea
La Coalición de Voluntarios en favor de Ucrania reafirmó este lunes su apoyo a Kiev en todos los frentes, especialmente en el militar, con un espaldarazo a las defensa antiaérea y la determinación de presionar económicamente aún más a Rusia para forzar unas negociaciones con garantías de seguridad. "Seguiremos apoyando a Ucrania durante el tiempo que sea necesario, incluso mediante asistencia militar, financiera y civil", reafirmaron los 37 países miembros de la coalición en una declaración conjunta publicada tras su cumbre en París. Manifestaron igualmente su disposición a aumentar el suministro de sistemas de defensa aérea, interceptores y armas de largo alcance, y acogieron con satisfacción la creación de la Coalición Antibalística lanzada justo antes por diez países europeos: Ucrania, Alemania, Francia, Reino Unido, España, Italia, Dinamarca, Suecia, Países Bajos y Noruega. Este grupo contempla acelerar la producción de interceptores y otros sistemas de defensa aérea, incluidos misiles estadounidenses Patriot fabricados bajo licencia, además del desarrollo conjunto de nuevas capacidades a través del proyecto ucraniano Freya.
Leticia Fuentes
Macron, en el discurso de la fiesta nacional de Francia: "Defenderemos la libertad y la ley al precio de la sangre si es necesario"
Macron, en el discurso de la fiesta nacional de Francia: "Defenderemos la libertad y la ley al precio de la sangre si es necesario", por Leticia Fuentes.
La UE y Reino Unido sancionan a más de 20 personas y entidades rusas por actividades cibernéticas contra Europa
La Unión Europea y Reino Unido han impuesto este lunes sanciones coordinadas contra ciberdelincuentes, oficiales de Inteligencia y empresas vinculadas al Kremlin en respuesta a lo que ambos han descrito como un "ecosistema cibernético malicioso" ruso para atacar a la UE, sus Estados miembro y sus socios internacionales.En concreto, se han aprobado medidas restrictivas contra 24 personas y entidades responsables de orquestar ciberataques, interferir en elecciones y difundir discursos maliciosos contra Ucrania por toda Europa, incluidos los ciberdelincuentes implicados en redes de intermediarios vinculadas a los Servicios de Inteligencia rusos (RIS).
Macron: Europa defenderá libertad y derecho "al precio de la sangre si fuese necesario"
El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este lunes que "Europa se está convirtiendo en una potencia" y aseguró que Francia y los europeos están dispuestos a defender "la libertad y el derecho" y lo harán "al precio de la sangre si fuera necesario". "Sí, la paz es nuestro objetivo; sí, apreciamos la libertad y el derecho. Y sí, estamos dispuestos a combatir para defenderlos siempre y al precio de la sangre si fuera necesario", afirmó Macron en su tradicional discurso a las Fuerzas Armadas, en la víspera de la Fiesta Nacional del 14 de Julio, que es el último que pronunciará ya que se encuentra en la recta final de su segundo y último mandato.
El jefe de Estado francés vinculó esta capacidad de respuesta europea con la guerra en Ucrania, que consideró una referencia para los conflictos actuales.
Rusia denuncia intentos de Ucrania de bloquear la ciudad que acoge la central de Zaporiyia
Las autoridades impuestas por Rusia en la región ucraniana de Zaporiyia denunciaron este lunes los intentos de Kiev de bloquear Energodar, la ciudad que acoge la mayor central nuclear de Europa, que se encuentra bajo control ruso desde marzo de 2022. "Parece que el objetivo no es solo causar daños, sino también bloquear de facto la ciudad", dijo a la agencia TASS la directora de comunicaciones de la planta atómica, Yevgueniya Yáshina.
Rusia desliza acusaciones sobre la implicación de los bálticos en los ataques de Ucrania: "Lo sabemos todo"
El Kremlin ha deslizado este lunes de nuevo acusaciones veladas sobre la implicación de los países bálticos en los recientes ataques con drones ucranianos sobre territorio ruso y ha afirmado que no necesitan demostrarlo con pruebas. "Lo sabemos todo perfectamente", ha expresado el portavoz, Dimitri Peskov. "Nuestras Fuerzas Armadas y nuestros servicios especiales saben de dónde vienen las amenazas y cómo vuelan. Esto es de sobra conocido, y no pretendemos demostrar nada a nadie", ha respondido a las preguntas en rueda de prensa sobre el origen de los drones ucranianos que vienen sobrevolando espacio aéreo ruso.
Médicos Sin Fronteras denuncia una "estrategia deliberada" de Rusia para destruir los sistemas de atención médica en Ucrania
La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras ha denunciado este lunes la existencia de una "estrategia deliberada y calculada" de Rusia para destruir los sistemas de atención médica en Ucrania para "castigar a la población", en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. La oenegé ha indicado en su informe 'No hay ningún lugar seguro para curarse' que pudo documentar entre abril de 2022 y diciembre de 2025 más de 20 ataques contra instalaciones médicas en las que llevaba a cabo actividades, mientras que cuatro hospitales en los que trabajaba MSF han quedado totalmente destruidos.
París convocará al embajador de Rusia "en los próximos días" por la campaña de sabotaje cibernética en países europeos
París convocará al embajador de Rusia en Francia "en los próximos días" tras una "amplia campaña cibernética" con fines de sabotaje y espionaje llevada a cabo por Moscú en una decena de países europeos, entre ellos Francia, anunció este lunes el ministro francés de Asuntos Exteriores.Además de convocar al embajador, "también vamos a imponer sanciones contra nueve personas y cuatro entidades responsables de esta campaña cibernética, que fue orquestada por el FSB, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia", declaró Jean-Noël Barrot en la cadena BFMTV/RMC. Entre los objetivos de estas sanciones figura "un grupo que reivindicó acciones de desestabilización contra los Juegos de París de 2024", precisó posteriormente el ministerio en un comunicado.
Tres muertos en la región de Moscú y uno en Bélgorod tras ataques con drones ucranianos
Tres personas perdieron la vida y tres fueron heridas en una aldea cercana a la ciudad de Istriá, en la región de Moscú, tras un ataque con más de 350 drones ucranianos que se dirigió la pasada noche contra el territorio que rodea a la capital rusa, mientras que en la región fronteriza de Bélgorod falleció una mujer. La aldea afectada cerca de Istriá se encuentra a 35 kilómetros al noroeste de los límites de Moscú y varios edificios de viviendas resultaron dañados, según la agencia TASS. Debido a otro impacto contra un bloque residencial en Solnechnogorsk, también en la región de Moscú, otras dos personas fueron heridas.
Dignatarios y humanitarios de todo el mundo hacen un llamamiento urgente por la paz
Los desafíos a los que se enfrenta nuestro mundo hoy, desde conflictos armados y rivalidades geopolíticas hasta la profundización de las divisiones ideológicas, son evidentes para todos. Sus consecuencias trascienden las fronteras y afectan el tejido social y el futuro de la humanidad. Fundado con la visión de convertir la paz en una realidad vivida, y no solo en una aspiración, el Consejo Espiritual Internacional para la Transformación de la Humanidad (ISCTH) sirve como plataforma donde la paz no solo se debate, sino que se cultiva activamente mediante el diálogo, la colaboración y acciones significativas. A través de este llamamiento, ISCTH subraya la urgente necesidad de diálogo, comprensión mutua y responsabilidad colectiva para construir una paz duradera.
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