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Guerra en Oriente Próximo

Trump restablece el cerco naval a Irán en el estrecho de Ormuz

El presidente de EEUU, Donald Trump.

El presidente de EEUU, Donald Trump. / EP

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EFE

Washington
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que restablecerá el bloqueo naval a Irán y agregó que Washington cobrará un 20 % de compensación por proteger a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, en medio de la actual escalada en el conflicto.

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