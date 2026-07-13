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Última hora del terremoto en Venezuela, en directo
¿Qué es el doblete sísmico que ha ocurrido en Venezuela y por qué se han producido dos terremotos violentos en menos de un minuto?
Venezuela busca a la desesperada a los desaparecidos por los terremotos: "¡Antonio, mamá está aquí!"
Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron varias regiones de Venezuela. La cifra de muertos se cuenta en miles de personas, con cientos de edificios residenciales con daños graves. Países de todo el mundo, incluido España, enviaron equipos de rescate. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia nacional.
Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.
Albares anuncia la llegada el lunes a España de un nuevo avión procedente de Venezuela con 22 españoles repatriados
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que este lunes llegará a España un nuevo avión de repatriación con un total de 22 españoles, así como con otros ciudadanos venezolanos y europeos, tras el doble terremoto que sacudió a Venezuela y que deja ya casi 4.500 muertos. "Hoy a las 15:15 va a llegar un nuevo avión repatriando a 22 españoles, también venezolanos y otros europeos", ha anunciado el jefe de la diplomacia española en declaraciones a los medios antes de asistir al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra este lunes en Bruselas.
Venezuela afronta su tercera semana tras el doble terremoto del 24 de junio en la que se espera que se entreguen las primeras 200 viviendas como parte de un ambicioso plan que busca realojar a miles de afectados mientras se sigue con las labores de retirada de escombros y la identificación de cadáveres.
Míster Universo Venezuela despide a su novio tras buscarlo durante 17 días entre los escombros
En una funeraria en Caracas, Lenin Peña, Míster Universo Venezuela 2025, despidió el domingo a su novio, cuyo cuerpo encontró tras una búsqueda de diecisiete días entre los escombros del edificio donde vivían juntos, en la devastada región costera de La Guaira, y que colapsó por el doble terremoto del pasado 24 de junio. "Sé que lo intenté, sé que lo encontré, pero siento que no llegué a tiempo. Queríamos durar toda la eternidad juntos", dijo a la agencia EFE durante el velatorio en una funeraria en el sector La Florida de la capital. Durante las dos semanas y tres días que duró la búsqueda, Peña compartía en tiempo real detalles en su cuenta en Instagram, donde también pedía ayuda y equipos, como un martillo de aire, un compresor de remolque y una planta eléctrica, para facilitar la misión.
Denuncian palizas a presos políticos para meterlos en celdas tras terremotos en Venezuela
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) de Venezuela denunció este viernes que presos de la cárcel Rodeo I, cerca de Caracas, fueron "golpeados, heridos con perdigones y asfixiados con gas lacrimógeno" el pasado domingo, para obligarlos a volver a las celdas después de pasar días en el patio tras el doble terremoto del 24 de junio. "Los familiares reportan al menos siete presos políticos desaparecidos, entre ellos personas identificadas por sus familiares como José Ángel Barreno Cordones y Ramir Pocaterra Cruz. También denuncian varios heridos por perdigones, personas con golpes visibles y privados de libertad que presentarían síntomas graves como diarrea, vómitos, sangre en heces y vómito con sangre", dijo el Clipp en X.
Un nuevo terremoto obliga a desalojar edificios en Caracas
EFE pudo constatar que decenas de personas bajaron de los edificios comerciales en Caracas tras este nuevo temblor. En las redes sociales, los usuarios reportaron desalojo de los edificios en sectores como La Candelaria, Los Ruices, Plaza Venezuela o Chacao en Caracas. Por seguridad, los administradores de los edificios piden a las personas desalojar tras un temblor y permanecer un tiempo en las calles. Génesis Palma, quien trabaja en una torre financiera en Altamira, al este de Caracas, dijo a EFE que sintieron el movimiento y comenzaron a bajar por las escaleras cuando notaron otro sismo que, hasta ahora, no ha sido reportado por las autoridades. Contó que sus compañeros se agarraron entre unos y otros para poder desalojar el edificio.
Otro terremoto de magnitud 3,9 sacude el norte de Venezuela y provoca evacuaciones y pánico
Un temblor de magnitud 3,9 sacudió este viernes zonas del norte de Venezuela, sin que hasta el momento se haya informado de daños o víctimas, pero provocando pánico y evacuaciones de edificios por seguridad, informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis). En su cuenta de X, el organismo indicó que el movimiento telúrico se registró a las 10:53 hora local (14:53 GMT), a una profundidad de 5,5 kilómetros, a 10 kilómetros del noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto del pasado 24 de junio. EFE pudo constatar que decenas de personas bajaron de los edificios comerciales en Caracas tras este nuevo temblor.
El terremoto, la gota que colmó el vaso para la ya dañada salud mental de los venezolanos
"Llevamos en tensión mucho tiempo y el terremoto nos ha movido muchas cosas; es como que explotamos", explica Rosmery Mujica, una joven madre venezolana que como miles de personas tras el doble sismo de Venezuela vive el pánico, el estrés y la angustia de que todo vuelva a temblar. Lo define como "la gota que derramó el vaso" de una tensión acumulada por la situación política y social del país. Su casa, en un piso sexto de Caracas, no sufrió grandes daños y tampoco perdió a nadie en el doble terremoto que ha dejado 6.462 muertos, pero los nervios no le dejan dormir. También Cataleya, su hija de 2 años, vive intranquila y lleva noches insomne.
Delcy Rodríguez supervisa las labores de recuperación de infraestructura vital en el norte de Venezuela
La presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ha supervisado las labores de recuperación de infraestructura de vital importancia en el norte de Venezuela, la zona más afectada por los terremotos registrados el 24 de junio, que se han saldado con casi 3.900 muertos y miles de heridos. Esta visita ha permitido evaluar estos trabajos, que se concentran en torno a dos ejes fundamentales: la evaluación logística y la atención inmediata en el terreno, según informaciones recogidas por el diario 'El Universal'. Así, ha realizado un recorrido por el municipio de Macuto, en el estado de La Guaira, que fue declarado zona de desastre y militarizado tras los seísmos. Hasta allí se ha desplazado junto al vicepresidente Sectorial Juan José Ramírez; el ministro de Atención de las Aguas, Carlos Mast; el ministro para la Energía Eléctrica, Rolando Alcalá; el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán; y el alcalde del municipio Vargas, José Manuel Suárez.
El Gobierno eleva a 41 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha elevado a 41 los españoles fallecidos en el doble terremoto que sacudió el pasado 24 de junio Venezuela y que hasta la fecha deja ya casi 3.890 víctimas mortales, según el último balance oficial de las autoridades venezolanas. Albares ha trasladado sus "condolencias y solidaridad" a los familiares y amigos de la última víctima mortal contabilizada, al tiempo que ha aclarado que la cifra de desaparecidos se mantiene en 138. A esto se suman los once españoles localizados bajo los escombros. Por otra parte, en un audio difundido por su departamento, el ministro ha resaltado que el hospital de campaña enviado la semana pasada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) "está plenamente operativo" y atiende a unas 200 personas a diario.
World Vision alerta de una crisis a largo plazo en Venezuela: "Es una emergencia dentro de otra emergencia"
La encargada de las Relaciones Internacionales de World Vision en Venezuela, Claudia González, ha alertado este viernes de que todo apunta a que el país se verá sumido en una crisis a largo plazo tras los potentes terremotos registrados el 24 de junio, que se han saldado hasta la fecha con cerca de 3.900 muertos, y ha subrayado que se trata de "una emergencia dentro de otra emergencia". "Esto es muy duro para la población de Venezuela. Lo han perdido todo; las escuelas, las formas de financiación para apoyar a sus familias, todo. Estoy muy orgullosa de la labor de nuestra organización. Esta no es una emergencia que acabará en los próximos días sino una que veremos avanzar a lo largo del tiempo", ha lamentado González durante una rueda de prensa virtual desde Caracas, Venezuela. En este sentido, ha recalcado que es necesario que la gente "entienda que no se puede lidiar con esta emergencia sin el apoyo del mundo entero", al tiempo que ha dado las gracias a toda la comunidad latina en Europa. "Han venido donando a través de las oficinas de la ONG en esta campaña mundial por devolverle la vida y el mundo a más de 700.000 niños que se han visto afectados", ha manifestado.
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