Última hora del terremoto en Venezuela, en directo

World Vision alerta de una crisis a largo plazo en Venezuela: "Es una emergencia dentro de otra emergencia"

La encargada de las Relaciones Internacionales de World Vision en Venezuela, Claudia González, ha alertado este viernes de que todo apunta a que el país se verá sumido en una crisis a largo plazo tras los potentes terremotos registrados el 24 de junio, que se han saldado hasta la fecha con cerca de 3.900 muertos, y ha subrayado que se trata de "una emergencia dentro de otra emergencia". "Esto es muy duro para la población de Venezuela. Lo han perdido todo; las escuelas, las formas de financiación para apoyar a sus familias, todo. Estoy muy orgullosa de la labor de nuestra organización. Esta no es una emergencia que acabará en los próximos días sino una que veremos avanzar a lo largo del tiempo", ha lamentado González durante una rueda de prensa virtual desde Caracas, Venezuela. En este sentido, ha recalcado que es necesario que la gente "entienda que no se puede lidiar con esta emergencia sin el apoyo del mundo entero", al tiempo que ha dado las gracias a toda la comunidad latina en Europa. "Han venido donando a través de las oficinas de la ONG en esta campaña mundial por devolverle la vida y el mundo a más de 700.000 niños que se han visto afectados", ha manifestado.