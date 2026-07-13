Última hora del terremoto en Venezuela, en directo

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¿Qué es el doblete sísmico que ha ocurrido en Venezuela y por qué se han producido dos terremotos violentos en menos de un minuto?

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Montse Martínez

Eduardo López Alonso

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Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron varias regiones de Venezuela. La cifra de muertos se cuenta en miles de personas, con cientos de edificios residenciales con daños graves. Países de todo el mundo, incluido España, enviaron equipos de rescate. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia nacional.

Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.

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