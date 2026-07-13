Guerra de Irán, en directo. Última hora

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Irán anuncia ataques contra bases militares con presencia de EEUU en Jordania y Bahréin La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado en la madrugada de este lunes ataques aéreos contra la base aérea Príncipe Hassan de Jordania, así como contra la base estadounidense de Sheij Isa, ubicada en Bahréin, tras una nueva oleada de ataques perpetrada horas antes por las fuerzas estadounidenses contra distintos puntos de la República Islámica. "En la primera fase de la respuesta a estas agresiones, guerreros fervientes del Islam incendiaron varios silos de misiles de gran tamaño y depósitos de combustible en la base aérea del Príncipe Hassan, en Jordania, mediante el lanzamiento de misiles y drones", ha informado el órgano castrense en un comunicado difundido por la agencia de noticias Tasnim, vinculada al cuerpo. Posteriormente, tras haber precisado que sus acciones de "represalia" continúan, la Guardia Revolucionaria iraní ha afirmado haber "destruido" el centro de mando y control de drones del Ejército estadounidense en Bahréin.

Kuwait sufre ataques contra puestos fronterizos e instalaciones petroleras El Ministerio de Defensa kuwaití ha informado este domingo de una serie de ataques con proyectiles contra tres puestos de control fronterizos situados en el norte del país y contra instalaciones de la petrolera estatal. En concreto, tres puestos fronterizos fueron objeto de una "agresión traicionera" que ha causado daños materiales, según ha indicado un portavoz del Ministerio, saud Abdulaziz al Atuán, en un mensaje publicado en redes sociales.

Trump asegura que el estrecho de Ormuz está abierto al tráfico El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que el estrecho de Ormuz permanece abierto al tráfico comercial pese a que Irán anunció que lo ha bloqueado. El mandatario rechazó en una entrevista en NBC News que el paso se encuentre cerrado tras la última ronda de ataques lanzada este sábado contra la República Islámica. "Anoche los bombardeamos a más no poder. Son gente muy, muy malvada y enferma", declaró Trump.

Hutíes del Yemen reafirman su apoyo a Irán y advierten de "muchas opciones" si lo requiere Los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, declararon este domingo que mantienen su plena sintonía con Teherán y que están coordinando acciones ante la reciente escalada militar entre Estados Unidos e Irán. En un comunicado, el ministerio de Exteriores de los hutíes afirmó que apoyan a la República Islámica de Irán "con todos los medios a su alcance" como parte del "Eje de la Resistencia". "Estamos en constante coordinación para estar al tanto de cualquier novedad y contamos con diversas opciones si las circunstancias lo requieren", indicó el ministerio.

El presidente de Emiratos se reúne con Al Sisi en Egipto tras los ataques iraníes El presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed al Nahyan, se reunió este domingo en Egipto con su homólogo egipcio, Abdelfatah al Sisi, en una visita estratégica tras los ataques iraníes de esta madrugada contra su país y otros del golfo Pérsico. El encuentro, celebrado en la ciudad costera egipcia de Al Alamein (norte), se produce en el marco de una serie de visitas regionales del líder emiratí -que le llevó previamente a Kuwait- que ha adquirido máxima prioridad tras la ofensiva iraní nocturna lanzada contra varios países árabes de la región.

Irán insiste en que el tráfico marítimo en Ormuz es imposible por los "movimientos ilegales" de EEUU en la zona Las autoridades iraníes han subrayado este domingo que el tráfico por el estrecho de Ormuz se encuentra suspendido provisionalmente, una información que contrasta con la que procede de Estados Unidos, que sostiene que el tráfico "fluye con normalidad". "Debido a los recientes movimientos ilegales de fuerzas militares estadounidenses en la región, actualmente no es posible el tráfico a través del estrecho de Ormuz", ha publicado la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico iraní.

EEUU asegura que Ormuz está abierto y que el tráfico "fluye con normalidad" pese a las amenazas de Irán El Ejército de EEUU ha asegurado este domingo que el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz "fluye con normalidad" y ha negado que Irán haya vuelto a cerrar este paso estratégico tal y como anunciaron las autoridades de la República Islámica este pasado sábado por la tarde, en el comienzo de un nuevo intercambio de bombardeos con Estados Unidos. "El estrecho de Ormuz está abierto a todos los buques que deseen transitar legalmente por esta vía marítima internacional", ha destacado el Mando Central del Ejército de EEUU, el CENTCOM, en un comunicado publicado en redes sociales. "Irán no controla el estrecho. El tráfico marítimo fluye con normalidad", ha añadido

El primer ministro de Irak viajará este lunes a EEUU en su primera visita fuera del país El primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, viaja este lunes a Estados Unidos en su primer viaje oficial fuera del país desde que asumió oficialmente el cargo el pasado 16 de mayo, en un momento de tensión en la región, anunciaron este domingo fuentes oficiales. Al Zaidi "encabezará" una delegación que se dirigirá a Washington mañana, indicó el portavoz del Ejecutivo iraquí, Haider al Aboudi, en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia oficial de noticias iraquí, INA. Al Aboudi adelantó que el primer ministro mantendrá "importantes reuniones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y funcionarios de instituciones económicas y financieras para dinamizar el diálogo, lo que se traducirá en un mayor nivel de cooperación sobre el terreno". "La visita a Estados Unidos representa el desarrollo de unas relaciones exteriores equilibradas, basadas en intereses comunes. La visita reviste gran importancia, especialmente por producirse en un momento regional delicado", aseguró el portavoz.

El estrecho de Ormuz, cerrado "hasta nuevo aviso" Las fuerzas estadounidenses atacaron Irán por tercera vez en una semana, lo que provocó represalias de Teherán después de que el régimen anunciara que el estrecho de Ormuz permanecería cerrado "hasta nuevo aviso". La República Islámica respondió a primera hora del domingo con ataques de drones y misiles contra al menos cinco aliados de Estados Unidos en Oriente Próximo, entre ellos Kuwait, Jordania y Qatar. Por el momento, solo se han registrado daños menores y no hay constancia de víctimas. El Mando Central de Estados Unidos aseguró que el presidente Donald Trump había ordenado nuevos ataques dirigidos contra la capacidad de Teherán para atacar buques mercantes, después de que fuerzas iraníes alcanzaran un portacontenedores con bandera de Chipre.