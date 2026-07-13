Fenómenos meteorológicos
China endurece su censura por difundir en las redes información sobre los desastres de dos tifones
Las autoridades han detenido a cuatro personas y sancionado a otras 23 por propagar rumores con fines de lucro en medio de las catastróficas inundaciones
Las autoridades chinas detuvieron a cuatro personas e impusieron sanciones administrativas a otras 23 por presuntamente difundir rumores relacionados con inundaciones y desastres con lucro personal, en medio de las catástrofes causadas en el centro y sur del país por el paso de dos tifones consecutivos.
La Oficina de Seguridad Cibernética del Ministerio de Seguridad Pública detalló este lunes una veintena de casos representativos que afectan a regiones del sureste y centro como Cantón, Guangxi, Zhejiang y Hubei.
El tifón Bavi tocó tierra este fin de semana en el este de China y continúa hoy su avance por el noreste del país, aunque el comunicado de las autoridades no precisa si los casos sancionados están relacionados específicamente con este fenómeno. Este fenómeno climático dejó a su paso 17 víctimas mortales en Filipinas y obligó al Centro Meteorológico Nacional a anunciar la evacuación de más de dos millones de personas.
Previamente, la región meridional de Guangxi sufrió los efectos del tifón Maysak, que dejó 39 muertos tras la rotura de varios embalses en la capital regional o la fuga de 900 serpientes, entre ellas cobras venenosas, después de que una granja de reptiles resultara dañada por las lluvias. El país afronta desde mediados de mayo una sucesión de lluvias intensas en el centro y el sur del país, a lo que se suma ahora la fase activa de tifones en sus mares próximos.
La policía cibernética recordó a la población que internet "no es una zona sin ley" e instó a los usuarios a regular su comportamiento en línea y a abstenerse de fabricar información falsa mediante copias, montajes o el uso de programas de inteligencia artificial (IA). China es el país con más internautas del mundo, pero a la vez uno de los que ejercen mayor control en los contenidos: servicios populares en el resto del mundo como Google, Facebook, X o YouTube están bloqueados en el país desde hace años. Recientemente, el Gobierno publicó nuevas medidas que obligan a las plataformas digitales a retirar información negativa no verificada sobre empresas o que difame a empresarios, así como ocultar aquellas cuentas que compartan este tipo de contenido
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