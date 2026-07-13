Marruecos detiene al periodista disidente Alí Lmrabet tras haber viajado desde Barcelona

El periodista marroquí, Ali Lmrabet, ha sido detenido este domingo por la tarde en el aeropuerto de Tánger tras aterrizar procedente de Barcelona, donde vive actualmente. Según explica su familia, las primeras informaciones que recibió son que se le acusa de "delitos relacionados con la publicación de informaciones falsas o atentado contra las instituciones del Estado". De momento, ha sido trasladado a Casablanca, y según su entorno, no le han comunicado los cargos oficialmente. Las autoridades judiciales marroquíes no han informado de su situación. El periodista ya fue condenado a cárcel en el pasado, además se le prohibió ejercer el periodismo durante una década.

"Su situación es incierta, estamos esperando que se formulen de manera oficial los cargos", explica en declaraciones a EL PERIÓDICO su mujer, Laura Feliu, desde Barcelona. "Tenía previsto viajar durante unos pocos días a Marruecos para temas administrativos. En el pasado había podido entrar y salir del país sin dificultad, aunque ahora hacía un tiempo que no viajaba porque no había surgido la ocasión".

Relata que a su llegada fue interpelado por las autoridades y el director del aeropuerto y le dijeron que le tenían que hacer unas preguntas. "En realidad lo que hicieron es llevarlo a la Prefectura de la policía en Tánger y posteriormente fue trasladado a la Brigada de la Policía Judicial de Casablanca", relata su mujer, que cuenta que ha podido hablar con él en dos ocasiones: “Está sereno y firme en sus convicciones y a la espera de lo que pueda pasar este lunes”.

"Todos los cargos tienen que ver con la libertad de expresión, por ejercer su oficio desde España. No tenemos constancia de cargos que vayan más allá", explica su entorno, que precisa que el mismo periodista ha asumido su defensa. Actualmente, Lmrabet residía en Barcelona, aunque viajaba habitualmente a Francia, desde donde ha continuado con su trabajo.

Reporteros Sin Fronteras también ha confirmado la situación que atraviesa el periodista. En el pasado esta organización ya había denunciado los diferentes procesos judiciales que había tenido que afrontar. En 2014 lo incluyó en la lista de los "100 héroes de la información", con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Lo presentaron como un "hombre amordazado en su país".

Tanto dentro como fuera del país, diversas voces, especialmente periodistas, han pedido la liberación de Lmrabet. La Instancia Marroquí de Apoyo a los Presos Políticos defiende en un comunicado que “fuentes periodísticas afirman, basándose en fuentes de seguridad, que la detención se debe exclusivamente a sus opiniones, sus escritos y su actividad periodística, lo cual constituye una medida arbitraria sin justificación”. Además, denuncian que “representa un nuevo episodio en la serie de restricciones a la libertad de opinión, de expresión y de prensa en Marruecos”.

Lmrabet es un periodista conocido en el país magrebí y con cerca de tres décadas de trayectoria, fue director de varios periódicos y revistas en Marruecos. En 2003 fue condenado a tres años de cárcel, aunque un año más tarde, fue indultado por Mohamed VI tras una huelga de hambre. Posteriormente, en 2005, fue inhabilitado para ejercer el periodismo durante un periodo de diez años. Actualmente, Lmrabet colaboraba con varios medios internacionales y produce un pódcast en el que comenta la actualidad marroquí.