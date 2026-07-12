El tifón Bavi llega a China tras dejar 17 fallecidos en Filipinas y obliga a evacuar a dos millones de personas

El tifón 'Bavi' que ya azotó Filipinas dejando 17 víctimas mortales ha aterrizado en las últimas horas en China, que ha decretado la máxima alerta por las lluvias torrenciales y las fortísimas rachas de viento, de más de 140 kilómetros por hora, obligando a evacuar a más de dos millones de personas y a cancelar un millar de vuelos.

El Centro Meteorológico Nacional ha emitido el nivel máximo de su sistema de alerta de cuatro categorías y advirtió sobre precipitaciones intensas o extremadamente intensas en amplias zonas del territorio chino. La Administración Meteorológica de China elevó su respuesta de emergencia ante el avance del fenómeno, que afecta principalmente a las provincias orientales y costeras.

La provincia más golpeada está siendo la de Zhejiang, al este de china, ha sido una de las que más se ha preparado para la llegada del tifón, y este sábado ya se habían evacuado casi 1,72 millones de personas hacia lugares seguros, con el cierre de más de 12.000 escuelas y guarderías y la cancelación de más de 460 vuelos.

En la provincia de Shanghái tuvieron que ser evacuadas 290.000 personas en las zonas consideradas de mayor riesgo y cancelarse más de 650 vuelos, según los medios locales.

Bavi también ha dejado en las últimas horas fuertes vientos y lluvias a las islas del sur de Japón y Taiwán. Ha sido el segundo tifón en impactar a China en poco más de una semana, después de que este tipo de fenómenos ya haya causado estragos en el gigante asiático.

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