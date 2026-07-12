Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ArgentinaInglaterraAP-7Malas lenguasCruïllaAhogadosPuigdemontOla de calor
instagramlinkedin

Canadá

Dos muertos y cuatro heridos en un tiroteo durante un festival en Toronto

La Policía no ha detenido a ningún sospechoso y continúa las labores para identificar y localizar al autor o autores del ataque

Agentes de Policía en el lugar del ataque.

Agentes de Policía en el lugar del ataque. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Al menos dos personas han fallecido y cuatro más han resultado heridas por arma de fuego tras un tiroteo ocurrido durante un festival callejero en la ciudad canadiense de Toronto, según han informado las autoridades policiales locales, que trabajan ya en el lugar de los hechos mientras el autor de los disparos continúa prófugo.

Los servicios de emergencia recibieron en torno a las 20.12 horas (hora local) de este sábado el aviso por la presencia de un supuesto tirador activo en la avenida St. Clair de la mencionad ciudad, donde en ese momento tenía lugar un evento dedicado a la música y el baile latino. A su llegada, los agentes localizaron a seis personas con impactos de bala. Dos de las víctimas fueron declaradas fallecidas en el lugar, mientras que las otras cuatro fueron encontradas con heridas de diversa consideración.

La Policía ha asegurado la zona y ha pedido a la población que evite acercarse al área del incidente debido al amplio despliegue policial que continúa operativo mientras avanzan las investigaciones. Asimismo, han señalado que, por el momento no se ha detenido a ningún sospechoso y que continúan las labores para identificar y localizar al autor o autores del ataque.

Noticias relacionadas

Tras conocer lo sucedido, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha condenado los hechos y ha transmitido sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas, así como su gratitud a los agentes de Policía y "otros primeros respondedores", que con su "valentía y acción rápida evitaron una tragedia mayor". "Estoy horrorizado por el tiroteo que ha matado a dos personas en el Festival Salsa en St. Clair en Toronto. Mis oraciones están con las familias que lloran a sus seres queridos, aquellos que están en estado crítico y todos los que han sido afectados por este evento horrendo (...). La policía tiene mi pleno apoyo mientras trabajan para capturar a los perpetradores y llevarlos ante la justicia", ha escrito el mandatario en una publicación compartida en redes sociales.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Última hora del terremoto en Venezuela, en directo | Venezuela eleva a 2.295 los muertos por los terremotos
  2. Trump afirma que España 'se ha redimido por completo' y ha accedido a hacer un gran pago a la OTAN
  3. Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora | Ucrania ataca depósitos de petróleo a orillas del Volga y en el Cáucaso
  4. Guerra en Oriente Medio, en directo: Trump anuncia que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra
  5. El Parlamento Europeo excluye a plataformas como WhatsApp de la ley que quiere escanear mensajes privados de los usuarios contra el abuso sexual infantil
  6. Sánchez recibe un revólver cargado como regalo del presidente turco Erdogan a los líderes de la OTAN
  7. Francia 'toma buena nota' del recurso del PP del Tratado de Amistad ante el Constitucional
  8. Trump incendia la cumbre de la OTAN con reproches a España y Europa... para luego celebrar 'el gran amor y unidad de la alianza

Dos muertos y cuatro heridos en un tiroteo durante un festival en Toronto

Dos muertos y cuatro heridos en un tiroteo durante un festival en Toronto

Muere a los 71 años Lindsey Graham, 'halcón' republicano y uno de los grandes aliados de Donald Trump

Terremoto en Venezuela, en directo

Terremoto en Venezuela, en directo

Guerra de Irán, en directo. Última hora

Guerra de Irán, en directo. Última hora

Bélgica combate la ola de calor con más paraguas que sombrillas

Bélgica combate la ola de calor con más paraguas que sombrillas

Venezuela estima en 25.000 las viviendas que se necesitarán para los afectados por los terremotos

Venezuela estima en 25.000 las viviendas que se necesitarán para los afectados por los terremotos

Venezuela entra en una fase crítica de su situación sanitaria tras los terremotos

Venezuela entra en una fase crítica de su situación sanitaria tras los terremotos

El líder supremo de Irán redobla la amenaza contra Trump: "Venganza es lo que clama nuestro pueblo, y debe ser realizada"

El líder supremo de Irán redobla la amenaza contra Trump: "Venganza es lo que clama nuestro pueblo, y debe ser realizada"